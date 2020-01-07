Армия и оружие
РИА НовостиВ Киеве обвинили ОБСЕ в недостоверных данных об отводе сил в Донбассе
Представители Киева в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня обвинили миссию ОБСЕ в предоставлении недостоверной информации о нарушениях со стороны украинских силовиков соглашения по отводу сил и средств в Донбассе.
Читать в источнике
Оценить15
Подробнее о событии
Показать все источники
ЗРК на Донбассе: ОБСЕ обнаружила не отведённую от линии соприкосновения технику ВСУ
Военное обозрение10:01
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 20:38, Ашберн
Армия и оружие
СМИ сообщили о второй волне ударов КСИР по базе США в Ираке
Корпус стражей исламской революции начал второю волну ракетных ударов по американской военной базе в Ираке, сообщает агентство Tasnim.
Армия и оружие
СРОЧНО: вторая волна ударов по базам США, Трамп готовит обращение к нации
Иранское информагентство «Тасним» выпустило новость о начале второй волны ракетных ударов по военным объектам США на территории Ирака в рамках операции «Мученик Сулеймани» .
Армия и оружие
Появилось видео запуска ракет по американским объектам в Ираке
Появилось видео запуска иранских ракет по военной базе США 8 января 2020 года.
Футбол
Названы самые дорогие футболисты Европы, Месси опустился на 8-е место
Форвард "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе является самым дорогим футболистом "большой пятерки" (чемпионаты Англии, Германии, Испании, Италии и Франции) по версии Международного центра спортивных исследований (CIES Football Observatory).
Гаджеты
В Сети появились первые рендерные изображения смартфона iPhone SE 2
Гаджеты
На всех смартфонах и планшетах Samsung обнаружилось шпионское ПО
Сама Samsung не отрицает, что в модуле Device Care, посвящённому накопителю устройства, используется ПО Qihoo 360.
Гаджеты
Новое обновление MIUI уменьшит функциональность смартфонов Xiaomi
Новое обновление оболочки MIUI приведёт к уменьшению общей функциональности смартфонов от Xiaomi.
Хоккей
Губерниев запустил флешмоб после скандала с трансляциями финала МЧМ-2011. Он вызвал Канделаки и Тарасова
Авто
Назвали новые автомобили дешевле 600 тыс. рублей
Общество
Госдолг Украины вырос на $717 млн за три месяца
За три месяца долг Украины вырос более чем на 17 млрд гривен ($717,3 млн), заявил 7 января депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко.
Общество
Гороскоп на 8 января 2020 года
Стрелец Мелкие недоразумения и трудности не исключены, но в целом день складывается неплохо.
Теннис
Медведев оказался сильнее Рууда на турнире ATP Cup
Даниил Медведев во втором матче между Россией и Норвегией на турнире АТР Cup оказался сильнее Каспера Рууда.
Экономика
В Белоруссии хотят отказаться от доллара в расчетах за газ
"В целях повышения доверия к белорусскому рублю предполагается рассмотрение вопроса о внесении изменений в соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации, исключающих возможность осуществления расчетов в иностранной валюте на территории Республики Беларусь между резидентами за природный газ", - говорится в документе.
Гаджеты
Определен рейтинг самых стабильных смартфонов и прошивок года
Как сообщает ToDay News Ufa, рейтинг самых производительных смартфонов 2019 года составил азиатский бенчмарк Master Lu, он выглядит следующим образом: Nubia Red Devil 3S от компании ZTE.
Общество
В Госдуме назвали хамством поведение Жириновского на Красной площади
Ющенко назвал поведение Жириновского, который раздавал людям деньги на Красной площади, называя их "холопами", некорректным с человеческой и политической точек зрения.
Шоу-бизнес
Вера Брежнева поделилась редким снимком, сделанным в кругу семьи
Рядом с артисткой расположились самые близкие люди: мама Тамара Витальевна, сестры Анастасия и Виктория со своими детьми, дочь Брежневой — Сара Киперман, а также супруг Константин Меладзе.
Армия и оружие
В Японии объяснили уникальность истребителя МиГ-25
Уже 50 лет советский истребитель МиГ-25 является «самым быстрым».
Армия и оружие
Экипажи Су-25СМ на юге России до лета проведут более 30 учений
Штурмовики Су-25СМ до 1 июня 2020 года будут задействованы в трёх десятках учений на юге страны.
Авто
Kia запретил продавать седан Kia Optima таксистам
Культура
В Якутске состоится конкурс юных музыкантов «Новые имена Якутии»
Футбол
Мане признан лучшим африканским футболистом 2019 года
Наука
Разработана вакцина от болезни Альцгеймера
Международная команда учёных предложила свой подход к профилактике болезни Альцгеймера: исследователи разработали комбинацию двух вакцин, которые действуют одновременно на две мишени - два патологических белка.
Наука
Брусничный сок понижает давление
Медики рекомендуют гипертоникам употреблять брусничный сок, который снижает высокое давление и улучшает состояние сосудов.
Кино
Сиквел «Джуманджи» собрал в российском прокате свыше миллиарда рублей
Приключенческая комедия "Джуманджи: Новый уровень" собрала с момента выхода на широкие экраны в РФ более 1 миллиарда рублей, свидетельствуют данные Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), опубликованные на сайте Фонда кино.
Политика
Российские военные самолеты обезопасили подлет Путина к Сирии
Российские военные самолеты Су обеспечивали безопасный подлет к Сирии воздушного судна, на котором находился президент России Владимир Путин.
Экономика
Акции «Мечела» выросли почти на 12%
Обыкновенные акции «Мечела» показали рост почти на 12%, свидетельствуют данные Московской биржи.
Происшествия
Восемь человек погибли при пожаре в Подмосковье
В результате инцидента погибли восемь человек, которые, предположительно, являются гражданами Таджикистана.
Общество
Российский паспорт стал менее привлекательным
В обновленном индексе привлекательности паспортов мира, который ежеквартально составляет швейцарская консалтинговая компания Henley&Partners, Россия заняла 51-е место.
Спорт
Зеппельт обвинил главу IWF Аяна в коррупции и сокрытии допинга
Немецкий телеканал ARD в воскресенье выпустил фильм журналиста Хайо Зеппельта, посвященный коррупции и допингу в Международной федерации тяжелой атлетики (IWF), сообщает АФП.
Общество
СМИ сообщили о бегстве туристов с зимних курортов Грузии
Два главных зимних курорта Грузии – Бакуриани и Гудаури – покидают туристы из-за проблем с водоснабжением, сообщает телеканал Rustavi2.