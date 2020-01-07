Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиВ Киеве обвинили ОБСЕ в недостоверных данных об отводе сил в Донбассе

Представители Киева в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня обвинили миссию ОБСЕ в предоставлении недостоверной информации о нарушениях со стороны украинских силовиков соглашения по отводу сил и средств в Донбассе.
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Киев обвинил ОБСЕ в неточных данных по отводу войск в Донбассе

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Армия и оружие

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