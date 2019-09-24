с чего всё началось

Зеленского избирали, как президента, у которого мог бы быть прямой диалог с Москвой, который мог бы говорить с президентом России, и с которым президент России стал бы говорить.

Президент Украины Владимир Зеленский допустил ошибку, поставив во главе министерства иностранных дел республики Вадима Пристайко. Такое мнение в эфире телеканала «112 Украина» высказала бывший депутат Верховной рады Анна Герман.

В Киеве объяснили ошибку Зеленского в отношениях с Москвой

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