Политика
REGNUMВ Киеве объяснили ошибку Зеленского в отношениях с Москвой
Президент Украины Владимир Зеленский допустил ошибку, поставив во главе министерства иностранных дел республики Вадима Пристайко. Такое мнение в эфире телеканала «112 Украина» высказала бывший депутат Верховной рады Анна Герман.
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Зеленского избирали как президента, у которого мог бы быть прямой диалог с Москвой, который бы мог говорить с президентом России, и с которым президент России стал бы говорить, и который мог бы назначить такого министра иностранных дел, с которым Москва захотела бы говорить.
— Анна Герман, украинская писательницаУкраина.ру 02:23
с чего всё началось
В интервью телеканалу "112 Украина" экс-нардеп пояснила, что глава государства назначил на пост главы МИД Вадима Пристайко, что не позволяет развивать отношения с Россией.РЕН ТВ00:09
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