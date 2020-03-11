Общество
66.ruВ Киеве объявили карантин из-за коронавируса
В Киеве не зарегистрировали ни одного случая заболевания коронавирусом. Несмотря на это, мэр столицы Виталий Кличко объявил, что с 12 марта как минимум до конца месяца будут действовать противоэпидемические ограничительные меры.
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Политика
Путин прокомментировал ситуацию на мировых рынках
Глава государства отметил, что есть все шансы, чтобы ключевые отрасли производства России вышли из нынешней экономической ситуации окрепшими и конкурентными.
Общество
Вице-спикер Госдумы Петр Толстой ушел на карантин
Толстой отправился на карантин после возвращения из Парижа, где он участвовал в заседании постоянного комитета Парламентской ассамблеи в Европе.
Происшествия
В Магнитогорске школьник умер на уроке
В одной из школ Магнитогорска (Челябинская область) на уроке скончался 17-летний подросток, сообщило региональное управление Следственного комитета.
Энергетика
Цены на нефть упали на почти 4% после заявления Саудовской Аравии
На Лондонской бирже цена нефти марки Brent упала почти на 4% ниже уровня открытия торговой сессии, следует из данных торгов.
Политика
В Москве подали заявку на митинг против обнуления сроков Путина
Татьяна Усманова из «Открытой России», Мария Кузнецова из «Партии перемен» и глава Команды Егора Жукова Евгений Овчаров подали в мэрию Москвы уведомление о проведении митинга против снятия ограничений для действующего президента участвовать в выборах главы государства, сообщает «Интерфакс».
Политика
Путин выступил против проведения досрочных выборов в Госдуму
Президент России Владимир Путин заявил, что не видит необходимости в досрочных выборах в Госдуму.
Политика
Совет Федерации одобрил закон о поправках в Конституцию
Совет Федерации на пленарном заседании одобрил принятый Госдумой законопроект о поправках в Конституцию России, сообщает в среду, 11 марта, корреспондент «Известий».
Шоу-бизнес
Появились первые фото дочери Анджелины Джоли после операции
13-летняя дочь Анджелины Джоли передвигается на костылях после операции на бедре. «На эти фото больно смотреть,» — пишут в интернете.
Экономика
АКРА предупредило о возможном приближении финансового кризиса
Индекс финансового стресса для России, который рассчитывает Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА), достиг уровня 3,12 пункта, перешагнув пороговое значение в 2,5 пункта.
Здоровье
Врачи рассказали о смертельных болезнях, которые начинаются внезапно
Российские врачи составили список серьезных болезней, появление которых не сопровождается симптомами заранее.
Политика
Сергей Шнуров посвятил стихотворение Путину
В конце стихотворения Шнуров пророчит Путина в «избранные монархи».
Транспорт
В Крыму запустят пригородные поезда по туристическим направлениям
Футбол
Рома не полетит в Испанию на матч ЛЕ против «Севильи»
Итальянская "Рома" отказалась лететь в Испанию на матч 1/8 финала Лиги Европы против "Севильи", передает официальный сайт римского клуба.
Энергетика
Новак оценил наращивание добычи нефти Саудовской Аравией
Руководитель российского министерства энергетики Александр Новак в беседе с представителями СМИ обратил внимание на то, что наращивание добычи нефти Саудовской Аравией, о котором правительство королевства объявило ранее, в нынешних рыночных условиях является не лучшим вариантом.
Экономика
Названы товары, которые подорожают после падения курса рубля
Импортные товары могут подорожать в диапазоне 10-35% на фоне падения рубля и коронавируса, полагают эксперты.
Происшествия
В Екатеринбурге проверят данные о смерти пациентки в коридоре больницы
Прокуратура начала проверку данных о смерти пациентки, кровать которой медики местной больницы якобы выставили из палаты в коридор, а также игнорировали ее просьбы о помощи, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального надзорного ведомства.
Экономика
Лагард: Европа столкнется с экономическим шоком, если не принять меры
Председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила, что Европа рискует пережить серьезный экономический шок, сопоставимый с мировым финансовым кризисом, если лидеры европейских стран не примут срочных мер в связи со вспышкой коронавируса.
Происшествия
Во Владимирской области 9-летняя девочка умерла в машине скорой помощи
Следствие выясняет причины смерти девятилетней девочки во Владимирской области, которая скончалась в машине скорой помощи, сообщила в среду РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по региону Ирина Минина.
Происшествия
Четверо пострадали при взрыве в воинской части в Подмосковье
Четверо военных пострадали при взрыве баллона в Луховицком районе Московской области.
Общество
На фреске Рафаэля в Ватикане нашли автографы Лены и Тамары из Винницы
На фреске итальянского художника Рафаэля в зале Апостольского дворца в Ватикане обнаружили автографы туристок с Украины.
Наука
Названы основные факторы смерти от коронавируса
Выяснилось, что главными факторами риска являлись для них пожилой возраст, нарушение свертываемости крови и сепсис.
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце поделилась своими эмоциями после развода
Агата Муцениеце поделилась своими эмоциями после развода Агата Муцениеце рассказала, как решилась на развод.
Общество
Вайнштейн предложил убить Дженнифер Энистон
«Джен Энистон должна быть убита», — гласит запись в одном из сообщений.
Общество
На Украине ввели трехнедельный тотальный карантин
Власти Украины вводят в стране трехнедельный тотальный карантин.
Футбол
Матч Молдавия – Россия пройдет без зрителей
Армия и оружие
В Минобороны РФ опровергли данные Турции об уничтоженных «Панцирях»
Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.
Финансы
Эксперт: Нацбанк Украины не очень стремится сдерживать рост доллара
«Следовательно, нельзя исключать, что власть готова спускать на тормозах рост курса доллара до уровня показателей первой половины 2019 года», — подчеркнул специалист.
Музыка
Группа «Время и стекло» объявила о распаде
В ролике, опубликованном на видеохостинге YouTube, украинские музыканты Надя Дорофеева и Алексей Завгородний рассказали своим поклонниками, что больше не будут выступать в составе коллектива "Время и Стекло", просуществовавшего 10 лет, передает Starhit.