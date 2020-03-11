Общество

66.ru66.ruВ Киеве объявили карантин из-за коронавируса

В Киеве не зарегистрировали ни одного случая заболевания коронавирусом. Несмотря на это, мэр столицы Виталий Кличко объявил, что с 12 марта как минимум до конца месяца будут действовать противоэпидемические ограничительные меры.
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Власти Киева из-за коронавируса приостановили работу образовательных учреждений

ТАСС06:18

В Киеве введут частичный карантин из-за коронавируса

Lenta.ru06:26

Кличко объявил карантин в Киеве из-за угрозы коронавируса

Российская газета06:24

В Киеве школьников переведут на дистанционное обучение из-за коронавируса

РБК07:00

Кличко закрыл школы и развлекательные центры в Киеве из-за коронавируса

Московский Комсомолец05:51

В Киеве закроют школы и развлекательные центры из-за коронавируса

Интерфакс05:35

Киевских школьников принесли в жертву из-за коронавируса — видео

Украина.ру05:17
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Спорт

Бородавко прокомментировал неприезд норвежских лыжников на этапы КМ

Газета.Ru 07:59
Политика

Путин прокомментировал ситуацию на мировых рынках

Глава государства отметил, что есть все шансы, чтобы ключевые отрасли производства России вышли из нынешней экономической ситуации окрепшими и конкурентными.
BFM.ru 06:22
Общество

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой ушел на карантин

Толстой отправился на карантин после возвращения из Парижа, где он участвовал в заседании постоянного комитета Парламентской ассамблеи в Европе.
BFM.ru 07:39
Происшествия

В Магнитогорске школьник умер на уроке

В одной из школ Магнитогорска (Челябинская область) на уроке скончался 17-летний подросток, сообщило региональное управление Следственного комитета.
РИА Новости 08:43
Энергетика

Цены на нефть упали на почти 4% после заявления Саудовской Аравии

На Лондонской бирже цена нефти марки Brent упала почти на 4% ниже уровня открытия торговой сессии, следует из данных торгов.
РБК 09:22
Политика

В Москве подали заявку на митинг против обнуления сроков Путина

Татьяна Усманова из «Открытой России», Мария Кузнецова из «Партии перемен» и глава Команды Егора Жукова Евгений Овчаров подали в мэрию Москвы уведомление о проведении митинга против снятия ограничений для действующего президента участвовать в выборах главы государства, сообщает «Интерфакс».
Smolnarod.ru вчера в 10:36
Политика

Путин выступил против проведения досрочных выборов в Госдуму

Президент России Владимир Путин заявил, что не видит необходимости в досрочных выборах в Госдуму.
News.ru вчера в 08:38
Политика

Совет Федерации одобрил закон о поправках в Конституцию

Совет Федерации на пленарном заседании одобрил принятый Госдумой законопроект о поправках в Конституцию России, сообщает в среду, 11 марта, корреспондент «Известий».
Известия 08:34
Шоу-бизнес

Появились первые фото дочери Анджелины Джоли после операции

13-летняя дочь Анджелины Джоли передвигается на костылях после операции на бедре. «На эти фото больно смотреть,» — пишут в интернете.
SM News 01:00
Экономика

АКРА предупредило о возможном приближении финансового кризиса

Индекс финансового стресса для России, который рассчитывает Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА), достиг уровня 3,12 пункта, перешагнув пороговое значение в 2,5 пункта.
РБК вчера в 17:10
Здоровье

Врачи рассказали о смертельных болезнях, которые начинаются внезапно

Российские врачи составили список серьезных болезней, появление которых не сопровождается симптомами заранее.
РЕН ТВ 07:01
Политика

Сергей Шнуров посвятил стихотворение Путину

В конце стихотворения Шнуров пророчит Путина в «избранные монархи».
ИнфоСМИ 05:40
Общество

Билли Айлиш обнажилась на концерте в знак протеста против бодишейминга

ФАН вчера в 14:59
Транспорт

В Крыму запустят пригородные поезда по туристическим направлениям

РИА Новости Крым 06:24
Футбол

Рома не полетит в Испанию на матч ЛЕ против «Севильи»

Итальянская "Рома" отказалась лететь в Испанию на матч 1/8 финала Лиги Европы против "Севильи", передает официальный сайт римского клуба.
Газета.Ru 09:03
Энергетика

Новак оценил наращивание добычи нефти Саудовской Аравией

Руководитель российского министерства энергетики Александр Новак в беседе с представителями СМИ обратил внимание на то, что наращивание добычи нефти Саудовской Аравией, о котором правительство королевства объявило ранее, в нынешних рыночных условиях является не лучшим вариантом.
Журналистская правда 07:40
Экономика

Названы товары, которые подорожают после падения курса рубля

Импортные товары могут подорожать в диапазоне 10-35% на фоне падения рубля и коронавируса, полагают эксперты.
Газета.Ru 02:36
Происшествия

В Екатеринбурге проверят данные о смерти пациентки в коридоре больницы

Прокуратура начала проверку данных о смерти пациентки, кровать которой медики местной больницы якобы выставили из палаты в коридор, а также игнорировали ее просьбы о помощи, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального надзорного ведомства.
РИА Новости 04:03
Экономика

Лагард: Европа столкнется с экономическим шоком, если не принять меры

Председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила, что Европа рискует пережить серьезный экономический шок, сопоставимый с мировым финансовым кризисом, если лидеры европейских стран не примут срочных мер в связи со вспышкой коронавируса.
Вести.Ru 08:44
Происшествия

Во Владимирской области 9-летняя девочка умерла в машине скорой помощи

Следствие выясняет причины смерти девятилетней девочки во Владимирской области, которая скончалась в машине скорой помощи, сообщила в среду РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по региону Ирина Минина.
РИА Новости 07:58
Происшествия

Четверо пострадали при взрыве в воинской части в Подмосковье

Четверо военных пострадали при взрыве баллона в Луховицком районе Московской области.
Коммерсантъ 08:41
Общество

На фреске Рафаэля в Ватикане нашли автографы Лены и Тамары из Винницы

На фреске итальянского художника Рафаэля в зале Апостольского дворца в Ватикане обнаружили автографы туристок с Украины.
Lenta.ru 03:08
Наука

Названы основные факторы смерти от коронавируса

Выяснилось, что главными факторами риска являлись для них пожилой возраст, нарушение свертываемости крови и сепсис.
Московский Комсомолец в Марий Эл 07:03
Шоу-бизнес

Агата Муцениеце поделилась своими эмоциями после развода

Агата Муцениеце поделилась своими эмоциями после развода Агата Муцениеце рассказала, как решилась на развод.
Экспресс газета 06:35
Общество

Вайнштейн предложил убить Дженнифер Энистон

«Джен Энистон должна быть убита», — гласит запись в одном из сообщений.
Культуромания 08:42
Общество

На Украине ввели трехнедельный тотальный карантин

Власти Украины вводят в стране трехнедельный тотальный карантин.
Газета.Ru 08:28
Футбол

Матч Молдавия – Россия пройдет без зрителей

Бомбардир.ру 06:52
Армия и оружие

В Минобороны РФ опровергли данные Турции об уничтоженных «Панцирях»

Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.
ТАСС вчера в 14:00
Финансы

Эксперт: Нацбанк Украины не очень стремится сдерживать рост доллара

«Следовательно, нельзя исключать, что власть готова спускать на тормозах рост курса доллара до уровня показателей первой половины 2019 года», — подчеркнул специалист.
REGNUM 04:06
Музыка

Группа «Время и стекло» объявила о распаде

В ролике, опубликованном на видеохостинге YouTube, украинские музыканты Надя Дорофеева и Алексей Завгородний рассказали своим поклонниками, что больше не будут выступать в составе коллектива "Время и Стекло", просуществовавшего 10 лет, передает Starhit.
Инфорос 06:55
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