Политика

Lenta.ruLenta.ruВ Киеве оценили 12 шагов по урегулированию ситуации на Украине

Тезисы, которые были изложены в документе «Двенадцать шагов к большей безопасности на Украине и евроатлантическом регионе», не соответствуют позиции Киева, заявила пресс-секретарь украинского МИД Екатерина Зеленко в беседе с Ukrinform. По ее словам, документ не является официальным.
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Киев отверг идею «12 шагов» по урегулированию ситуации на Донбассе

РБК17:44

В Киеве оценили 12 шагов по урегулированию ситуации на Украине

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СМИ: Киев отверг опубликованный в Мюнхене «мирный план» по Донбассу

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Украина отвергла мюнхенский доклад по Донбассу

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В Киеве оценили «12 шагов» по урегулированию ситуации на Украине

РИА Новости14:00

Названы 12 шагов по урегулированию в Донбассе

Известия13:27

12 шагов к миру в Донбассе

Коммерсантъ02:20
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Чистый убыток Nissan Motor по итогам III финансового квартала (октябрь-декабрь 2019 года) составил 26,1 млрд иен.
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Допускаю, что наш главный тренер включит Кокорина в состав, чтобы посмотреть на его нынешние возможности.
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Накричавшая на таксиста тренер оценила пародию Урганта

РИА Новости 09:27
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Мишустин поручил снять ограничения на закупки иностранных онколекарств

Председатель правительства Михаил Мишустин поручил представить предложения об отмене ограничений на закупки некоторых лекарств.
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«Коламбус Блю Джекетс» — «Нью-Йорк Рейнджерс»: букмекеры назвали вероятного победителя матча НХЛ

Матч регулярного чемпионата НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» — «Нью-Йорк Рейнджерс» начнется 15 февраля в 03:00 мск.
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Дочь Романа Абрамовича показала неидеальную фигуру на яхте

Дочь Романа Абрамовича Софья обнародовала снимок в купальнике, который вызвал массу критики со стороны ее подписчиков в Instagram.
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Режиссер Мэтт Ривз поделился тестовым материалом со съемок «Бэтмена», в котором впервые показал Роберта Паттинсона в образе Темного рыцаря.
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В МИД Великобритании оценили слова Путина о «маме и папе»

Великобритания призывает международное сообщество к борьбе с дискриминацией сексуальных меньшинств, заявил представитель британского министерства иностранных дел, комментируя слова президента России Владимира Путина о сохранении в России статуса "мама и папа" на время его президентства.
Газета.Ru 17:58
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Лев Лещенко раскрыл размер своей пенсии

Народный артист РСФСР Лев Лещенко в интервью изданию "Вечерняя Москва" рассказал, какая у него пенсия.
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Источник: прибытие «Морского старта» из США в Приморье ожидается во второй половине марта

Перебазирование плавучего космодрома "Морской старт" из США на Славянский судоремонтный завод (СРЗ) в 50 км от Владивостока может завершиться во второй половине марта.
ТАСС 17:07
Армия и оружие

Турецкие военные блокируют стратегическую трассу в Сирии

Аргументы и Факты вчера в 23:47
Общество

Лукашенко: директора сахарных заводов признались в коррупции

Задержанные за коррупцию директора всех четырех сахарных заводов в Белоруссии полностью признали свою вину, заявил президент Александр Лукашенко.
Коммерсантъ 13:02
Общество

В Воронежской области у замначальника ГИБДД нашли 22 квартиры

Прокуратура Воронежской области требует конфисковать 22 квартиры стоимостью 50 миллионов рублей у замначальника управления ГИБДД региона, сообщается на сайте регионального ведомства.
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Новым президентом КХЛ избран Алексей Морозов

Вести.Ru 04:40
Политика

США хотят извлечь из «ссоры» России и Турции отказ Анкары от С-400

Напряжение между Турцией и Россией в связи с эскалацией ситуации в сирийском Идлибе, похоже, не поколебало планы Анкары по развёртыванию на своей территории закупленных ранее российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400, отказ от чего Соединённые Штаты все последние месяцы добиваются от союзника по НАТО.
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ВВС США сообщили о взрыве ступени советской ракеты «Циклон-3»

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Квартальный отчёт Remedy: в разработке пять проектов

В свежем квартальном отчёте Remedy по итогам 2019 года сообщается много деталей о показателях студии и её будущих проектах.
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Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса

Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса У Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребенок.
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Актеры «Уральских пельменей» рассказали о драках в коллективе

Участники шоу "Уральские пельмени" – Сергей Исаев, Максим Ярица и Сергей Ершов на вечернем шоу Урганта рассказали, что даже в их дружном коллективе дело доходило до драк.
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Холанд стал лучшим игроком Бундеслиги в январе

Форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд был признан лучшим игроком Бундеслиги по итогам января, сообщает пресс-служба лиги.
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Музыка

Названы победители «Чартовой дюжины»

РЕН ТВ 01:13
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Весной Microsoft прекратит поддерживать Windows 10 версии 1809

12 мая текущего года Microsoft прекратит оказывать поддержку Windows 10 October 2018 update.
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Футбол

«Манчестер Сити» отстранили от еврокубков на два года

УЕФА отстранил "Манчестер Сити" от еврокубков на два года. Помимо этого, клуб оштрафовали на тридцать миллионов евро.
РИА Новости 15:09
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Появились новые льготы на лекарства для пенсионеров

Появились новые льготы на лекарства для пенсионеров.
Вести Подмосковья 03:41
Гаджеты

Apple начала продавать восстановленный 16-дюймовый MacBook Pro

Apple начала продавать восстановленные 16-дюймовые модели MacBook Pro в собственной интернет-магазине, но пока только для США.
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Шоу-бизнес

Ангелина Вовк пришла в ЗАГС с молодым возлюбленным

На кадрах видно, что Михаил Куницын, который гораздо младше звезды, встречает ее у Грибоедовского ЗАГСа и дарит цветы.
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Ахмедова не скрывает, что посещает психологов и иногда становится пациенткой кризисных центров.
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Опубликованы первые изображения нового Volkswagen Tiguan

На этой неделе новый Volkswagen Tiguan снова «поймали» без камуфляжа, только теперь – с более удачного ракурса, дающего более полное представление о грядущем рестайлинге.
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