Политика
Lenta.ruВ Киеве оценили 12 шагов по урегулированию ситуации на Украине
Тезисы, которые были изложены в документе «Двенадцать шагов к большей безопасности на Украине и евроатлантическом регионе», не соответствуют позиции Киева, заявила пресс-секретарь украинского МИД Екатерина Зеленко в беседе с Ukrinform. По ее словам, документ не является официальным.
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Авто
Nissan отчитался о квартальном убытке
Чистый убыток Nissan Motor по итогам III финансового квартала (октябрь-декабрь 2019 года) составил 26,1 млрд иен.
Футбол
Геннадий Орлов: «Теперь у Кокорина больше шансов попасть в сборную, чем у Соболева, Комличенко, Смолова и Чалова»
Допускаю, что наш главный тренер включит Кокорина в состав, чтобы посмотреть на его нынешние возможности.
Общество
Накричавшая на таксиста тренер оценила пародию Урганта
Здоровье
Мишустин поручил снять ограничения на закупки иностранных онколекарств
Председатель правительства Михаил Мишустин поручил представить предложения об отмене ограничений на закупки некоторых лекарств.
Хоккей
«Коламбус Блю Джекетс» — «Нью-Йорк Рейнджерс»: букмекеры назвали вероятного победителя матча НХЛ
Матч регулярного чемпионата НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» — «Нью-Йорк Рейнджерс» начнется 15 февраля в 03:00 мск.
Шоу-бизнес
Дочь Романа Абрамовича показала неидеальную фигуру на яхте
Дочь Романа Абрамовича Софья обнародовала снимок в купальнике, который вызвал массу критики со стороны ее подписчиков в Instagram.
Кино
Джаред Лето вернулся к съёмкам «Морбиуса»
Кино
Мэтт Ривз показал Роберта Паттинсона в костюме Бэтмена
Режиссер Мэтт Ривз поделился тестовым материалом со съемок «Бэтмена», в котором впервые показал Роберта Паттинсона в образе Темного рыцаря.
Политика
В МИД Великобритании оценили слова Путина о «маме и папе»
Великобритания призывает международное сообщество к борьбе с дискриминацией сексуальных меньшинств, заявил представитель британского министерства иностранных дел, комментируя слова президента России Владимира Путина о сохранении в России статуса "мама и папа" на время его президентства.
Шоу-бизнес
Лев Лещенко раскрыл размер своей пенсии
Народный артист РСФСР Лев Лещенко в интервью изданию "Вечерняя Москва" рассказал, какая у него пенсия.
Космос
Источник: прибытие «Морского старта» из США в Приморье ожидается во второй половине марта
Перебазирование плавучего космодрома "Морской старт" из США на Славянский судоремонтный завод (СРЗ) в 50 км от Владивостока может завершиться во второй половине марта.
Армия и оружие
Турецкие военные блокируют стратегическую трассу в Сирии
Общество
Лукашенко: директора сахарных заводов признались в коррупции
Задержанные за коррупцию директора всех четырех сахарных заводов в Белоруссии полностью признали свою вину, заявил президент Александр Лукашенко.
Общество
В Воронежской области у замначальника ГИБДД нашли 22 квартиры
Прокуратура Воронежской области требует конфисковать 22 квартиры стоимостью 50 миллионов рублей у замначальника управления ГИБДД региона, сообщается на сайте регионального ведомства.
Хоккей
Новым президентом КХЛ избран Алексей Морозов
Политика
США хотят извлечь из «ссоры» России и Турции отказ Анкары от С-400
Напряжение между Турцией и Россией в связи с эскалацией ситуации в сирийском Идлибе, похоже, не поколебало планы Анкары по развёртыванию на своей территории закупленных ранее российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400, отказ от чего Соединённые Штаты все последние месяцы добиваются от союзника по НАТО.
Игры
Квартальный отчёт Remedy: в разработке пять проектов
В свежем квартальном отчёте Remedy по итогам 2019 года сообщается много деталей о показателях студии и её будущих проектах.
Шоу-бизнес
Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса
Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса У Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребенок.
Культура
Актеры «Уральских пельменей» рассказали о драках в коллективе
Участники шоу "Уральские пельмени" – Сергей Исаев, Максим Ярица и Сергей Ершов на вечернем шоу Урганта рассказали, что даже в их дружном коллективе дело доходило до драк.
Футбол
Холанд стал лучшим игроком Бундеслиги в январе
Форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд был признан лучшим игроком Бундеслиги по итогам января, сообщает пресс-служба лиги.
Музыка
Названы победители «Чартовой дюжины»
Гаджеты
Весной Microsoft прекратит поддерживать Windows 10 версии 1809
12 мая текущего года Microsoft прекратит оказывать поддержку Windows 10 October 2018 update.
Футбол
«Манчестер Сити» отстранили от еврокубков на два года
УЕФА отстранил "Манчестер Сити" от еврокубков на два года. Помимо этого, клуб оштрафовали на тридцать миллионов евро.
Здоровье
Появились новые льготы на лекарства для пенсионеров
Появились новые льготы на лекарства для пенсионеров.
Гаджеты
Apple начала продавать восстановленный 16-дюймовый MacBook Pro
Apple начала продавать восстановленные 16-дюймовые модели MacBook Pro в собственной интернет-магазине, но пока только для США.
Шоу-бизнес
Ангелина Вовк пришла в ЗАГС с молодым возлюбленным
На кадрах видно, что Михаил Куницын, который гораздо младше звезды, встречает ее у Грибоедовского ЗАГСа и дарит цветы.
Шоу-бизнес
Юлия Ахмедова: «Пью антидепрессанты, каждую неделю посещаю психолога»
Ахмедова не скрывает, что посещает психологов и иногда становится пациенткой кризисных центров.
Авто
Опубликованы первые изображения нового Volkswagen Tiguan
На этой неделе новый Volkswagen Tiguan снова «поймали» без камуфляжа, только теперь – с более удачного ракурса, дающего более полное представление о грядущем рестайлинге.