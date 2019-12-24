Экономика
Lenta.ruУкраина подсчитала доход от транзита газа из России
Россия и Украина 20 декабря 2019 года договорились о продолжении транзита газа после 2020 года сроком на пять лет. В будущем году объем прокачки составит 65 миллиардов кубометров, в 2021-2024 годах — 40 миллиардов.
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Общество
Россияне назвали нежелательные подарки на Новый год
Экономика
Силуанов объяснил рост реальных доходов россиян
Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов объяснил рост реальных доходов населения в 2019 году переломом тенденции последних лет.
Общество
В СБУ ответили на сообщения об убийстве офицеров на границе с Венгрией
Пресс-секретарь Службы безопасности Украины (СБУ) Елена Гитлянская ответила на своей страничке в Facebook на сообщения о том, что в Закарпатье рядом с границей с Венгрией якобы были обнаружены тела убитых оперативников ведомства.
Политика
Песков прокомментировал увольнение журналистки после вопроса Путину
Ситуация с журналисткой с Ямала, которая задала вопрос президенту на большой пресс-конференции, после чего перестала работать на телеканале, дошла до Кремля.
Политика
В ОСК заявили о способности построить судно-трубоукладчик
Глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов рассказал, что ОСК может построить российское судно-трубоукладчик за 3–4 года — оно сможет осуществлять такие работы, как, например, прокладка трубопровода «Северный поток – 2». Об этом 24 декабря сообщает «РИА Новости» со ссылкой на интервью телеканалу «Россия 24».
Происшествия
Националиста Дацика задержали при попытке уплыть на лодке в Эстонию
Ультранационалиста и бойца смешанного стиля и тайского бокса по прозвищу Рыжий Тарзан Вячеслава Дацика задержали в Ленинградской области за попытку незаконно пересечь границу России и Эстонии.
Происшествия
У генерала ФТС при обысках нашли золотые слитки
Во время проведения обысков у генерал-лейтенанта Федеральной таможенной службы Александра Кизлыка была найдена крупная сумма денег в долларах и евро, а также золотые слитки и часы премиальных брендов.
Политика
Путин назвал приоритеты работы законодателей на 2020 год
Российский президент Владимир Путин на встрече с законодателями заявил, что приоритетом их работы на следующий год должны стать улучшение бизнес-климата в РФ и создание действенных инструментов для защиты инвестиций, сообщает "Интерфакс".
Общество
Глава МВД уволил организаторов учений со школьниками в Татарстане
Глава МВД Владимир Колокольцев распорядился привлечь к ответственности полицейских, организовавших учения с отработкой приемов по разгону акций в школе.
Энергетика
Украина потребовала от России миллиарды долларов за транзит газа
Украина рассчитывает получить по новому транзитному контракту от России за перекачку нашего газа в 2020 году примерно $2 млрд.
Здоровье
Роспотребнадзор напомнил о передающемся от собак опасном заболевании
Роспотребнадзор рассказал «Российской газете» об опасном заболевании, которое может передаваться от собаки человеку.
Культура
В Петербурге выбрали пять эскизов будущего памятника Чайковскому
Общество
В Москве госпитализировали Галину Волчек
Напомним, ранее сообщалось, что художественного руководителя театра «Современник» Галину Волчек якобы госпитализировали и прооперировали в одной из больниц Москвы в ночь на 16 июня.
Общество
Гендиректор «Ленфильма» Эдуард Пичугин отправлен в отставку
Совет директоров принял решение о снятии с должности гендиректора киностудии "Ленфильм" Эдуарда Пичугина, вместо него будет временный управляющий, сообщил министр культуры РФ Владимир Мединский журналистам во вторник по итогам заседания Совета директоров.
Происшествия
Обыски проводятся у бывшего замгубернатора Курганской области
Обыски проходят у экс-замгубернатора Курганской области Сергея Пугина по нескольким адресам, сообщил во вторник ТАСС источник в правоохранительных органах.
Политика
Володин призвал Польшу извиниться за поддержку политики Гитлера
Ранее Президент РФ Владимир Путин заявил, что Гитлер в 1938 году предлагал выслать евреев в Африку, а посол Польши в Германии Юзеф Липский согласился и предложил поставить лидеру нацистов за это памятник.
Общество
Авиакомпании пригрозили срывом полетов в новогодние праздники
Программа авиарейсов в новогодние праздники может быть сорвана, поскольку Минтранс до сих пор не принял решения по использованию около 30 самолетов.
Происшествия
Стрелка с Лубянки начали проверять на связи с террористами
Делом жителя Подмосковья Евгения Манюрова, устроившего стрельбу возле комплекса зданий ФСБ на Лубянке, проверяют на причастность к организациям террористической направленности.
Единоборства
Мейвезера назвали самым высокооплачиваемым спортсменом 10-летия
Непобеждённый американский боксёр Флойд Мейвезер возглавил список самых высокооплачиваемых спортсменов в период с 2010 по 2019 год, который составило издание Forbes.
Политика
Путин назвал возможное изменение в Конституцию
Ранее в ходе ежегодной пресс-конференции Путин, комментируя вопрос о целесообразности внесения изменений в Конституцию России, заявил, что можно было бы убрать слово «подряд» в законе, где оговаривается количество сроков, в течение которых может править глава государства.
Политика
Лукашенко пригрозил забрать у России две нефтяных трубы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью радиостанции "Эхо Москвы" заявил, что может забрать у России две нефтяных трубы, если другая сторона не согласится на белорусские условия по поставкам энергоносителей.
Экономика
Ведущие американские фондовые индексы обновили максимумы
S&P 500 и NASDAQ показали рост на фоне заявления Дональда Трампа о прорыве в заключении первой фазы торгового соглашения с Китаем, а также новостей об отставке главы Boeing – пишет «Коммерсант».
Авто
Volkswagen представит 34 новинки в 2020 году
Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания Volkswagen представила Passat нового поколения для российского рынка, который появится у дилеров уже весной 2020 года.
Кино
Режиссер «Текста» рассказал, как Асмус согласилась на постельную сцену
Российская актриса театра и кино Кристина Асмус знала о съемках постельной сцены еще до утверждения на роль Нины в фильме "Текст", заявил режиссер кинокартины Клим Шипенко, передает ФАН со ссылкой на StarHit.
Кино
На премьеру «Вторжения» пришли две девушки Александра Петрова
В Москве прошла светская премьера фильма Федора Бондарчука "Вторжение".
Политика
Путин: Сталин не запятнал себя прямым общением с Гитлером
Напомним, на большой пресс-конференции Путин напомнил, что советские войска вошли в Польшу только после того, как местное правительство «утратило контроль над своими вооруженными силами» и за происходящим на территории страны.
Общество
Матвиенко положительно оценила идею отмены НДФЛ для малоимущих
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает возможным освобождать от налога на доходы для физических лиц (НДФЛ) тех, кто получает зарплату на уровне минимального размера оплаты труда (МРОТ).
Общество
В тайге Хабаровского края упал истребитель Су-57
Футбол
Джейми Варди: «Лестер» на заслуженном месте в АПЛ. Надо забыть о матче с «Ман Сити» и готовиться к «Ливерпулю»
Нападающий «Лестера» Джейми Варди оценил положение команды в турнирной таблице и поделился ожиданиями от игры 19-го тура АПЛ против «Ливерпуля».