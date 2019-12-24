Экономика

Lenta.ruLenta.ruУкраина подсчитала доход от транзита газа из России

Россия и Украина 20 декабря 2019 года договорились о продолжении транзита газа после 2020 года сроком на пять лет. В будущем году объем прокачки составит 65 миллиардов кубометров, в 2021-2024 годах — 40 миллиардов.
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Киев рассчитывает на $18 млрд дохода за пять лет при сохранении транзита газа

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В Киеве оценили доход от сделки с «Газпромом» в $18 млрд за пять лет

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Украина получит от «Газпрома» $15 млрд за транзит российского газа

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Общество

Россияне назвали нежелательные подарки на Новый год

RT на русском 00:55
Экономика

Силуанов объяснил рост реальных доходов россиян

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов объяснил рост реальных доходов населения в 2019 году переломом тенденции последних лет.
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Глава МВД уволил организаторов учений со школьниками в Татарстане

Глава МВД Владимир Колокольцев распорядился привлечь к ответственности полицейских, организовавших учения с отработкой приемов по разгону акций в школе.
РБК 03:53
Энергетика

Украина потребовала от России миллиарды долларов за транзит газа

Украина рассчитывает получить по новому транзитному контракту от России за перекачку нашего газа в 2020 году примерно $2 млрд.
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Непобеждённый американский боксёр Флойд Мейвезер возглавил список самых высокооплачиваемых спортсменов в период с 2010 по 2019 год, который составило издание Forbes.
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Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания Volkswagen представила Passat нового поколения для российского рынка, который появится у дилеров уже весной 2020 года.
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Режиссер «Текста» рассказал, как Асмус согласилась на постельную сцену

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Нападающий «Лестера» Джейми Варди оценил положение команды в турнирной таблице и поделился ожиданиями от игры 19-го тура АПЛ против «Ливерпуля».
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Украинский общественный деятель и политик. Эксперт в области топливно-энергетического комплекса. Руководитель сектора «Энергетика» Офиса эффективного регулирования. Народный депутат Украины 9-го созыва от партии «Слуга народа».
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