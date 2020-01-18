Энергетика
RT на русскомВ Киеве оценили эффект контракта с Россией по газу
Глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон рассказал о положительном эффекте контракта с Россией по транзиту газа. Как он отметил на своей странице в Facebook, соглашение не только пресекло возможность роста тарифов на Украине, но и даже снизило их.
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Политика
В ДНР рассказали, о чем мечтают жители Донбасса
Председатель Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимир Бидевка утром в субботу, 18 января, рассказал о мечте, которая сейчас есть "у каждого жителя Донбасса".
Шоу-бизнес
Модель Пунтус опровергла вину внука Михалкова в ее падении из окна
Фотомодель Ксения Пунтус, которая неделю назад выпала из окна квартиры в центре Москвы, прокомментировала инцидент и опровергла вину внука Никиты Михалкова Андрея Бакова в своем травмировании.
Политика
Владимир Путин почтил память жертв блокады на Пискаревском кладбище
Президент России Владимир Путин в день 77-й годовщины прорыва блокады Ленинграда побывал на Пискаревском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге, где возложил цветы к монументу «Мать-Родина».
Общество
Студентам запретят выступать с политическими заявлениями от лица ВШЭ
"В новой редакции правил внутреннего распорядка уточняется обязанность не выступать с политическими заявлениями, позициями не только от лица всего университета, но и от лица неопределенного круга обучающихся или работников Вышки (например, студентов факультета, жителей общежитий и т.д.)", - говорится в сообщении.
Общество
Парковка еще на 80 улицах Москвы станет платной
Парковочные места еще на 80 столичных улицах с 17 февраля станут платными, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Администратора московского парковочного пространства (АМПП).
Спорт
Лыжник Большунов выиграл гонку на этапе КМ в Чехии
Александр Большунов выиграл гонку с раздельным стартом свободным стилем на этапе Кубка мира по лыжному спорту в Чехии.
Экономика
Глава МВФ спрогнозировала новую Великую депрессию
Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что мир может столкнуться с новой Великой депрессией наподобие той, с которой столкнулись США в 1930-х.
Футбол
Игроки «Спартака» окунули тренера по физподготовке в ванну со льдом
После окончания субботней тренировки футболисты «Спартака» окунули тренера по физподготовке Владимира Чепзановича в ванну со льдом, передаёт корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.
Шоу-бизнес
Даша Жукова сыграла свадьбу в Швейцарии
Вчера же Даша Жукова и Ставрос Ниархос устроили для себя пышное торжество в Санкт-Морице, куда прибыли 300 приглашенных.
Происшествия
Устроивший стрельбу в суде Новокузнецка арестован на два месяца
Центральный районный суд Новокузнецка постановил арестовать на два месяца мужчину, который устроил стрельбу в здании районного мирового суда.
Биатлон
Белорусская биатлонистка стреляла по мишеням сборной России
Армия и оружие
У России оказалось больше средств ПРО, чем у США ядерных МБР
Как отмечают специалисты, даже в случае, если между Россией и США произойдёт военный конфликт и США решатся на применение ядерного оружия, находящегося на вооружении этой страны количества ядерных боеголовок попросту не хватит на то, чтобы прорвать оборону российских границ.
Происшествия
16-летняя девушка покончила с собой, не желая выходить замуж
В Екатеринбурге под окнами одного из домов нашли тело 16-летней девушки. В этом доме она жила вместе с родителями на восьмом этаже.
Экономика
Богатейшим человеком по версии Forbes стал Бернар Арно
Бернар Арно возглавил список богатейших людей мира по версии Forbes, сместив на второе место главу Amazon Джеффа Безоса.
Происшествия
На Ямале в ДТП погибли двое полицейских и мигрант
Армия и оружие
Минобороны России закупит «суперснаряды» для танковых войск
Новейшие бронебойные снаряды 3БМ44 «Лекало» для танковых войск планирует закупить Минобороны России до конца 2020 года, передают 17 января «Известия» со ссылкой на проект контракта с изготовителем.
Происшествия
Пропавшую девочку в Новосибирской области нашли живой
В городе Карасуке Новосибирской области нашли живой пропавшую 10-летнюю девочку, сообщает РИА "Новости" Ребенок пропал в среду, 15 января.
Общество
Boeing обнаружила новые уязвимости в программном обеспечении 737 MAX
Корпорация Boeing обнаружила новую уязвимость в программном обеспечении (ПО) самолетов семейства 737 MAX.
Политика
У здания Администрации президента в центре Москвы проходят одиночные пикеты против изменения Конституции
В числе прочего речь идет о том, чтобы передать правительству часть полномочий президента, закрепить в Конституции роль и статус Госсовета, а также обеспечить приоритет национального права над международным.
Общество
Россия тратит на курящих граждан более 1,3 трлн рублей ежегодно
Эксперты выяснили, что ежегодно система здравоохранения России тратит на курящих жителей страны свыше 1,3 трлн рублей ($18,7 млрд).
Экономика
Темпы роста ВВП Китая в 2019 году замедлились до 6,1%
Темпы роста ВВП Китая в 2019 году составили 6,1% против 6,6% в 2018 году, что в целом соответствует официальному прогнозу, свидетельствуют данные государственного статистического управления КНР.
Футбол
Слуцкий жёстко ответил Кокорину и Дзюбе в Instagram
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий ответил футболистам «Зенита» Александру Кокорину и Артёму Дзюбе на их шутки под его постом в комментариях в Instagram.
Общество
Российские борцы с экстремизмом месяцами тайно снимали активистку в ее спальне
Футбол
Кононов может возглавить «Ригу»
Политика
Лавров ответил на вопрос о своей отставке с поста главы МИД
Отвечая на вопрос журналиста, и.о. министра иностранных дел подчеркнул, что "мне поручили исполнять обязанности три дня назад — я исполняю".
Политика
РБК: Голодец и Чуйченко не войдут в правительство Мишустина
Исполняющего обязанности вице-премьера Константина Чуйченко и и.о. вице-премьера Ольгу Голодец по вопросам культуры, спорта и туризма не включат в новое правительство.
Политика
Перечислены сценарии сохранения власти у Путина после 2024 года
Издание Financial Times описало способы, которыми может воспользоваться президент России Владимир Путин, чтобы сохранить власть после окончания срока своих полномочий на нынешней должности в 2024 году.
Наука
CNN: ученые США нашли единственное объяснение гибели динозавров
Группа исследователей из Йельского университета США считает, что единственная причина смерти динозавров - это падение гигантского метеорита, сообщает CNN.
Гаджеты
Vivo iQOO 5G получит 55-ваттную зарядку
Новый смартфон с модельным номером Vivo V1955A, за которым предположительно скрывается именно Vivo iQOO 5G, получил сертификат, необходимый для выхода.