Глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон рассказал о положительном эффекте контракта с Россией по транзиту газа. Как он отметил на своей странице в Facebook, соглашение не только пресекло возможность роста тарифов на Украине, но и даже снизило их.

В Киеве оценили эффект контракта с Россией по газу

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