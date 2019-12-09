Общество

REGNUMREGNUMВ Киеве оценили потери от «российской агрессии»

Прямые потери экономики Украины из-за «российской агрессии» в 2014—2015 годах составили 15−20% ВВП, заявил министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов.
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Власти Украины оценили ущерб из-за «российской агрессии»

РБК08:23

Правительство Украины оценило в $150 млрд потери от «российской агрессии»

Коммерсантъ08:07

На Украине оценили потери экономики страны «из-за России»

RT на русском04:49

Украина подсчитала потери от «российской агрессии»

Lenta.ru06:36

На Украине оценили экономические потери из-за «российской агрессии»

Известия06:27

В Киеве оценили материальные потери из-за разногласий с Россией

РИА Новости06:07

В правительстве Зеленского впервые выдвинули финансовые претензии к России

ТАСС07:32
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Политика

Путин прокомментировал убийство в Берлине

Президент России Владимир Путин прокомментировал убийство гражданина Грузии в Берлине, назвав убитого боевиком, а также «кровавым человеком».
RT на русском 18:34
Спорт

Путин прокомментировал решение WADA об отстранении России

Коллективный характер наказания в отношении России говорит о политической подоплеке решения Всемирного антидопингового агентства (WADA), заявил 9 декабря президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам «нормандского саммита» в Париже.
Известия 19:20
Политика

Опубликован текст документа «нормандской встречи»

Читайте: "Нормандская четверка" в Париже, Путин, Зеленский: онлайн-трансляция встречи Лидеры указывают на необходимость обмена пленными по формуле "все для всех".
Московский Комсомолец 18:08
Здоровье

В Приамурье юным пациентам с сахарным диабетом ставят инсулиновые помпы

В Амурской областной детской клинической больнице юным пациентам, страдающим сахарным диабетом, устанавливают инсулиновые помпы.
Амур.инфо 02:46
Происшествия

В Новой Зеландии произошло извержение вулкана

Извержение вулкана произошло на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, сообщает AP.
Коммерсантъ вчера в 23:11
Политика

Зеленский отказался от предложения Путина по выборам в Донбассе

Источник издания в украинской делегации рассказал, что Путин настаивал на передаче контроля над границей после проведения выборов в неподконтрольной Киеву части Донбасса.
Lenta.ru 16:39
Гаджеты

Обновлен рейтинг самых мощных смартфонов

Сотрудники сервиса AnTuTu презентовали общественности новый рейтинг самых мощных смартфонов за ноябрь 2019 года.
7 новостей 14:15
Авто

Конкурента «ГАЗели» выпустит «КамАЗ»

Прямыми конкурентами новинок станут грузовые автомобили «ГАЗель».
ГЛАС.RU 02:25
Политика

«Ъ»: Россия занимает жесткую позицию перед нормандским саммитом

По заявлению источника, занимавшегося подготовкой к нормандскому саммиту, который состоится 9 декабря в Париже, Москва занимает жесткую позицию перед встречей по урегулированию конфликта в Донбассе и не намерена адаптировать или редактировать Минские соглашения.
Газета.Ru вчера в 23:52
Космос

Украина показала панораму своей «лунной базы»

Ведущее предприятие космической отрасли Украины КБ "Южное" представило панораму лунной промышленно-исследовательской базы, создание которой анонсировало в ноябре, пишет РИА Новости.
Народные новости вчера в 19:37
Происшествия

По факту смерти заключенного в ИК-6 в Брянской области возбудили дело

Следственное управление СК по Брянской области возбудило уголовное дело по факту смерти заключенного исправительной колонии №6. Об этом в понедельник сообщается на сайте ведомства.
ТАСС 15:30
Политика

В ЕС создадут аналогичный «акту Магнитского» санкционный механизм

Глава европейской дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС приступил к созданию санкционного инструмента в сфере прав человека, аналогичного "акту Магнитского" в Соединенных Штатах, передает ТАСС.
Газета.Ru 15:22
Политика

Зеленский назвал вероятность продления транзита газа высокой

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что считает высокой вероятность продления контракта на транзит газа из России в ЕС через Украину после 1 января.
РИА Новости 19:23
Экономика

Эксперт перечислил альтернативы дорожающему отдыху в Турции

В случае появления предложений, способных повлиять на спрос на рынке, цены на отдых в Турции начнут снижаться, добавил он.
РИА Новости 19:07
Футбол

Комитет по этике РФС рассмотрит слова Гинера о работе арбитров в РПЛ

Руководитель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц прокомментировал высказывания президента ЦСКА Евгения Гинера после поединка с «Краснодаром» (1:1) в 19-м туре чемпионата России.
Vprognoze.ru 15:05
Происшествия

В России с коррупционеров взыскали около 2,5 млрд рублей в 2019 году

В 2019 году осужденные за коррупционные преступления возместили ущерб на сумму 2 млрд 47 млн рублей.
REGNUM вчера в 13:52
Политика

Трамп встретится с Лавровым в Вашингтоне

Президент США Дональд Трамп проведет встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым во вторник, 10 декабря, сообщил высокопоставленный представитель Белого дома.
Коммерсантъ 18:33
Политика

Генассамблея ООН приняла резолюцию о «милитаризации» Крыма

Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за принятие резолюции о «милитаризации Крыма и Севастополя, а также частей Чёрного и Азовского морей».
RT на русском 14:45
Наука

Собаки понимают язык человека на высоком уровне

Evo-rus.com 07 декабря в 07:00
Наука

Договор между странами помог приостановить глобальное потепление

Договор между странами, подписанный в 1987 году, помог приостановить глобальное потепление на Земле.
Актуальные Новости 17:01
Шоу-бизнес

Степаненко прокомментировала новость о свадьбе Петросяна

Экс-супруга юмориста Елена Степаненко прокомментировала появившуюся в СМИ информацию.
Подмосковье Сегодня 14:17
Футбол

Геннадий Орлов: «Дзюба находит в себе резервы, насилует себя»

Известный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением по поводу оскорблений болельщиков в адрес форварда «Зенита» Артема Дзюбы.
Спорт-Экспресс 13:41
Общество

Илон Маск проехался по улицам Лос-Анджелеса на новом Tesla Cybertruck

Американский предприниматель Илон Маск проехал по улицам Лос-Анджелеса за рулём электропикапа Cybertruck, произведённого его компанией Tesla.
News.ru 09:41
Общество

ПФР объяснил требования к пенсионерам приходить за выплатами лично

Фонд отмечает, что при оформлении выплат по доверенности пенсионера предупреждают о существующем порядке и он письменно обязуется раз в год подтверждать свою регистрацию.
РБК 07:57
Технологии

К концу века мировой океан может потерять 4% кислорода

С середины двадцатого века по сей день содержание в океанических водах кислорода снизилось на 1-2 процента, а к 2100 году уменьшится еще на столько же.
МедиаПоток 07:49
Единоборства

Поветкин и Хантер завершили бой вничью

Александр Поветкин в Саудовской Аравии провел бой с Майклом Хантером за право претендовать на пояс чемпиона мира.
LiveResult.Ru 07 декабря в 17:00
Культура

Содержание 9–16 серий второго сезона мелодрамы «Тест на беременность»

Первый канал на этой неделе продолжает премьерный показ многосерийной мелодрамы «Тест на беременность 2». С 9 по 12 декабря в эфир выйдут следующие восемь эпизодов долгожданного второго сезона истории.
Tricolor TV Magazine вчера в 21:25
Армия и оружие

Радикалы подорвали склад боеприпасов ВСУ в Донбассе

Радикалы подорвали склад боеприпасов 2-й механизированной роты 28-й бригады Вооруженных сил Украины в Красногоровке.
РЕН ТВ 15:44
Армия и оружие

Нападение Японии на США спровоцировала секретная операция советской разведки

В годы Великой Отечественной войны разведкой и контрразведкой занимались одновременно три самостоятельных подразделения – госбезопасность, Разведупр РККА и знаменитый Смерш.
Наша версия 01:09
Политика

В Париже сегодня пройдёт первая за три года встреча в так называемом «нормандском формате»

На саммите нормандской четвёрки впервые лично встретятся президенты России и Украины.
Эхо Москвы вчера в 16:01
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