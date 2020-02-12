Политика

Комсомольская правдаКомсомольская правдаВ Киеве прокомментировали возможность встречи Путина и Зеленского

Глава офиса отметил, что Зеленский примет решение о встречи с Путиным, если увидит, что эта встреча необходима и может стать шагом для получения настоящих результатов от переговоров в «нормандском формате». Ермак также затронул тему выборов в Донбассе.
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В Киеве прокомментировали возможность встречи Зеленского и Путина

РИА Новости06:19

В Киеве оценили возможность встречи Путина и Зеленского

РБК05:35

В Киеве заявили, что Зеленский готов встретиться с Путиным при необходимости

ТАСС04:21

В Киеве прокомментировали возможность встречи Зеленского и Путина

RT на русском04:40

В Киеве не исключили встречу Зеленского и Путина до «нормандского формата»

Газета.Ru04:36

На Украине назвали предпосылки для встречи Зеленского и Путина

Lenta.ru04:56

В офисе президента Украины не исключили новой встречи Зеленского с Путиным

Известия04:17
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Политика

В Кремле оценили идею обменять воду для Крыма на уступки по Донбассу

Идеи Киева о поставках воды в Крым на коммерческой основе могут рассматриваться, но этот регион России не может быть объектом каких-то разменов, заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:53
Происшествия

Экс-начальник управления ФСИН покончил с собой в зале суда в Москве

Бывший начальник одного из управлений ФСИН Виктор Свиридов покончил с собой в зале Чертановского суда Москвы, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.
РИА Новости 06:15
Экономика

Обеление доходов россиян принесло в бюджет 21,2 млрд рублей

Предпринятые ФНС меры по обелению доходов за три года позволили принести дополнительные 21,2 млрд рублей в российский бюджет, сообщают «Известия» со ссылкой на данные Счетной палаты.
Московский Комсомолец 01:55
Экономика

Правительство вернулось к идее снизить страховые взносы

Как сообщается, идея о снижении страховых взносов обсуждалась в 2017-2018 годах: их хотели снизить до 22%, а взамен повысить НДС с 18% до 22%.
Газета.Ru вчера в 04:51
Общество

Минтруд упростит процедуру получения маткапитала и выплат на детей

Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что получить пособие на ребёнка от 3 до 7 лет можно будет по заявлению, материнский капитал предоставят на основании записи о рождении ребёнка в органах ЗАГС.
RT на русском 05:02
Автоспорт

Red Bull показала изображение новой машины RB16

На следующий день после Ferrari свою новую машину публике представила Red Bull Racing.
Autosport.com.ru 04:02
Автоспорт

Этап «Формулы-1» в Китае перенесен из-за коронавируса

Этап чемпионата "Формулы-1"-2020 в Китае перенесен из-за эпидемии коронавируса, сообщается на официальном сайте Международной автомобильной федерации (FIA).
РИА Новости 07:20
Армия и оружие

В НАТО заявили о намерении избежать гонки вооружений с Россией

НАТО хочет избежать «дорогостоящей гонки вооружений» с Россией.
Известия 07:06
Политика

В Кремле рассказали об отношении Путина к «иконам» с его изображением

ТАСС 05:43
Футбол

Клопп по контракту с «Ливерпулем» может вернуться в Бундеслигу

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп имеет право покинуть команду по своему желанию до истечения контракта.
Газета.Ru 07:29
Здоровье

Минздрав изучит возможность заморозки цен на медицинские маски

Минздрав России рассмотрит возможность заморозки цен на медицинские маски.
RT на русском 05:00
Общество

В ГТРК «Камчатка» прокомментировали смех ведущей при записи эфира

RT на русском вчера в 00:02
Происшествия

Супругов из Калининграда обвинили в госизмене из-за фото со свадьбы

Антонина Зимина и Константин Антонец раскрыли, по версии следствия, информацию о сотруднике ФСБ, который был гостем на их свадьбе пять лет назад - они, однако, отрицают свою вину.
Газета.Ru вчера в 05:45
Здоровье

Школы Тульской области уйдут на каникулы из-за угрозы гриппа и ОРВИ

Школы Тульской области уйдут на каникулы из-за угрозы гриппа и ОРВИ Фото из архива Myslo.ru.
MySLO.ru 07:06
Политика

Порошенко назвал ночь переговоров с Путиным самой ужасной в жизни

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что переговоры лидеров "нормандской четверки" в 2015 году стали "самой ужасной ночью" в его жизни.
РИА Новости 07:18
Экономика

ЦБ РФ планирует продать акции Сбербанка на SPO или «в рынок»

После выкупа акций Сбербанка у миноритариев по оферте Банк России намерен продать их на SPO или «в рынок» в зависимости от объемов, рассказал первый заместитель председателя Центрального банка (ЦБ) РФ Сергей Швецов.
Известия 06:58
Происшествия

СК проверит видео о празднике силовиков в Тюмени с блатными лозунгами

РИА Новости 06:39
Общество

Приставы закрывают Среднеуральскую птицефабрику

Сегодня судебные приставы прибыли на Среднеуральскую птицефабрику, чтобы обсудить закрытие предприятия.
Твой Континент 04:58
Биатлон

Назван состав сборной России на смешанную эстафету ЧМ по биатлону

Тренерский штаб сборной России по биатлону выставил на первую гонку чемпионата мира самых опытных участников.
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Общество

Медсестра из ФРГ рассказала об отличиях российских врачей от немецких

Медсестра из Германии Мария Герлиц узнала, чем немецкие врачи отличаются от российских, проходя практику в больнице Нижнего Новгорода.
Газета.Ru 00:21
Кино

Российский прокат возглавили «Хищные птицы»

На вершине списка, что вполне предсказуемо, удалой кинокомикс "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн" (Birds of Prey), взявший на старте 243,4 млн рублей.
Российская газета 10 февраля в 06:50
Политика

Bloomberg: Путин предложил изменения в Конституцию из-за неудачного плана поглощения Белоруссии

Президент России Владимир Путин инициировал поправки в Конституцию, ослабляющие его роль в управлении страной, они могут стать планом «Б» для сохранения власти после 2024 года, сообщил Bloomberg со ссылкой на двух источниках в Кремле.
Коммерсантъ 07:47
Армия и оружие

Песков: военные САР наносят удары в Идлибе по боевикам, а не гражданам

«Что касается ударов по Идлибу, которые сирийские военные осуществляют, то это удары по террористам, а не по гражданским лицам, — удары, которые преследуют цель нейтрализовать террористов и нейтрализовать их агрессивную деятельность, которую они осуществляют оттуда», — сказал Песков, его слова приводит РИА Новости.
RT на русском 06:12
Происшествия

Брошенного младенца нашли в подземном переходе в Москве

Брошенного младенца нашли в подземном переходе рядом со станцией "Парк Победы" в Москве.
Газета.Ru 05:53
Общество

ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян

ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян и разослала интернет-сервисам письма с требованием установить для этого специальное оборудование.
Lenta.ru вчера в 15:22
Экономика

Сечин представил Путину проект «Восток Ойл»

На встрече с президентом Владимиром Путиным в Кремле глава "Роснефти" Игорь Сечин представил проект "Восток Ойл", который может стать крупнейшим и наиболее перспективным проектом в мировой нефтегазовой отрасли.
Газета.Ru вчера в 10:21
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Убийцу Немцова хотят перевести из колонии в тюрьму

Газета.Ru 07:56
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Продажи на алмазном рынке упали из-за коронавируса

Участники рынка начали пересмотр своих стратегий на азиатском рынке, так как в течение последних двух-трех недель продажи предметов роскоши в Китае практически остановились, заявил глава АЛРОСА Сергей Иванов.
Коммерсантъ 07:12
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Зеленский решил выдать украинские паспорта жителям ДНР и ЛНР

Президент Украины поручил правительству разработать программу по предоставлению украинского гражданства молодежи, проживающей на территории Донецкой и Луганской народных республик.
Russkie.org 06:01
Экономика

Минфин допускает снижение ставок по ипотеке до 7-8% к концу года

Ставки по ипотеке в РФ могут достигнуть значения 7-8% уже к концу 2020 года, что примерно на четыре года раньше, чем это предусмотрено нацпроектом "Жилье и городская среда".
ТАСС вчера в 08:02
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист.
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