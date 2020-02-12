Политика
Комсомольская правдаВ Киеве прокомментировали возможность встречи Путина и Зеленского
Глава офиса отметил, что Зеленский примет решение о встречи с Путиным, если увидит, что эта встреча необходима и может стать шагом для получения настоящих результатов от переговоров в «нормандском формате». Ермак также затронул тему выборов в Донбассе.
Читать в источнике
Оценить90
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7062 источника, обновлено в 08:18, Ашберн
Политика
В Кремле оценили идею обменять воду для Крыма на уступки по Донбассу
Идеи Киева о поставках воды в Крым на коммерческой основе могут рассматриваться, но этот регион России не может быть объектом каких-то разменов, заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.
Происшествия
Экс-начальник управления ФСИН покончил с собой в зале суда в Москве
Бывший начальник одного из управлений ФСИН Виктор Свиридов покончил с собой в зале Чертановского суда Москвы, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.
Экономика
Обеление доходов россиян принесло в бюджет 21,2 млрд рублей
Предпринятые ФНС меры по обелению доходов за три года позволили принести дополнительные 21,2 млрд рублей в российский бюджет, сообщают «Известия» со ссылкой на данные Счетной палаты.
Экономика
Правительство вернулось к идее снизить страховые взносы
Как сообщается, идея о снижении страховых взносов обсуждалась в 2017-2018 годах: их хотели снизить до 22%, а взамен повысить НДС с 18% до 22%.
Общество
Минтруд упростит процедуру получения маткапитала и выплат на детей
Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что получить пособие на ребёнка от 3 до 7 лет можно будет по заявлению, материнский капитал предоставят на основании записи о рождении ребёнка в органах ЗАГС.
Автоспорт
Red Bull показала изображение новой машины RB16
На следующий день после Ferrari свою новую машину публике представила Red Bull Racing.
Автоспорт
Этап «Формулы-1» в Китае перенесен из-за коронавируса
Этап чемпионата "Формулы-1"-2020 в Китае перенесен из-за эпидемии коронавируса, сообщается на официальном сайте Международной автомобильной федерации (FIA).
Армия и оружие
В НАТО заявили о намерении избежать гонки вооружений с Россией
НАТО хочет избежать «дорогостоящей гонки вооружений» с Россией.
Футбол
Клопп по контракту с «Ливерпулем» может вернуться в Бундеслигу
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп имеет право покинуть команду по своему желанию до истечения контракта.
Здоровье
Минздрав изучит возможность заморозки цен на медицинские маски
Минздрав России рассмотрит возможность заморозки цен на медицинские маски.
Общество
В ГТРК «Камчатка» прокомментировали смех ведущей при записи эфира
Происшествия
Супругов из Калининграда обвинили в госизмене из-за фото со свадьбы
Антонина Зимина и Константин Антонец раскрыли, по версии следствия, информацию о сотруднике ФСБ, который был гостем на их свадьбе пять лет назад - они, однако, отрицают свою вину.
Здоровье
Школы Тульской области уйдут на каникулы из-за угрозы гриппа и ОРВИ
Школы Тульской области уйдут на каникулы из-за угрозы гриппа и ОРВИ Фото из архива Myslo.ru.
Политика
Порошенко назвал ночь переговоров с Путиным самой ужасной в жизни
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что переговоры лидеров "нормандской четверки" в 2015 году стали "самой ужасной ночью" в его жизни.
Экономика
ЦБ РФ планирует продать акции Сбербанка на SPO или «в рынок»
После выкупа акций Сбербанка у миноритариев по оферте Банк России намерен продать их на SPO или «в рынок» в зависимости от объемов, рассказал первый заместитель председателя Центрального банка (ЦБ) РФ Сергей Швецов.
Общество
Приставы закрывают Среднеуральскую птицефабрику
Сегодня судебные приставы прибыли на Среднеуральскую птицефабрику, чтобы обсудить закрытие предприятия.
Биатлон
Назван состав сборной России на смешанную эстафету ЧМ по биатлону
Тренерский штаб сборной России по биатлону выставил на первую гонку чемпионата мира самых опытных участников.
Общество
Медсестра из ФРГ рассказала об отличиях российских врачей от немецких
Медсестра из Германии Мария Герлиц узнала, чем немецкие врачи отличаются от российских, проходя практику в больнице Нижнего Новгорода.
Кино
Российский прокат возглавили «Хищные птицы»
На вершине списка, что вполне предсказуемо, удалой кинокомикс "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн" (Birds of Prey), взявший на старте 243,4 млн рублей.
Политика
Bloomberg: Путин предложил изменения в Конституцию из-за неудачного плана поглощения Белоруссии
Президент России Владимир Путин инициировал поправки в Конституцию, ослабляющие его роль в управлении страной, они могут стать планом «Б» для сохранения власти после 2024 года, сообщил Bloomberg со ссылкой на двух источниках в Кремле.
Армия и оружие
Песков: военные САР наносят удары в Идлибе по боевикам, а не гражданам
«Что касается ударов по Идлибу, которые сирийские военные осуществляют, то это удары по террористам, а не по гражданским лицам, — удары, которые преследуют цель нейтрализовать террористов и нейтрализовать их агрессивную деятельность, которую они осуществляют оттуда», — сказал Песков, его слова приводит РИА Новости.
Происшествия
Брошенного младенца нашли в подземном переходе в Москве
Брошенного младенца нашли в подземном переходе рядом со станцией "Парк Победы" в Москве.
Общество
ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян
ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян и разослала интернет-сервисам письма с требованием установить для этого специальное оборудование.
Экономика
Сечин представил Путину проект «Восток Ойл»
На встрече с президентом Владимиром Путиным в Кремле глава "Роснефти" Игорь Сечин представил проект "Восток Ойл", который может стать крупнейшим и наиболее перспективным проектом в мировой нефтегазовой отрасли.
Экономика
Продажи на алмазном рынке упали из-за коронавируса
Участники рынка начали пересмотр своих стратегий на азиатском рынке, так как в течение последних двух-трех недель продажи предметов роскоши в Китае практически остановились, заявил глава АЛРОСА Сергей Иванов.
Политика
Зеленский решил выдать украинские паспорта жителям ДНР и ЛНР
Президент Украины поручил правительству разработать программу по предоставлению украинского гражданства молодежи, проживающей на территории Донецкой и Луганской народных республик.
Экономика
Минфин допускает снижение ставок по ипотеке до 7-8% к концу года
Ставки по ипотеке в РФ могут достигнуть значения 7-8% уже к концу 2020 года, что примерно на четыре года раньше, чем это предусмотрено нацпроектом "Жилье и городская среда".