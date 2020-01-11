Политика

ТАССТАССМИД Израиля осудил прославление на Украине идеологов антисемитизма

Министерство иностранных дел Израиля осудило публичное прославление на Украине лиц, ответственных за убийства евреев во время Холокоста и погромов, и подчеркнуло, что прославление антисемитов не может представляться как "внутренняя проблема" какой-либо страны.
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с чего всё началось
В МИДе заявили
, что Украина «осуждает любые формы проявления нетерпимости и антисемитизма», а органы власти всячески способствуют борьбе с их проявлениями.
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