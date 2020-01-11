Политика
ТАССМИД Израиля осудил прославление на Украине идеологов антисемитизма
Министерство иностранных дел Израиля осудило публичное прославление на Украине лиц, ответственных за убийства евреев во время Холокоста и погромов, и подчеркнуло, что прославление антисемитов не может представляться как "внутренняя проблема" какой-либо страны.
Читать в источнике
Оценить39
с чего всё началось
В МИДе заявили, что Украина «осуждает любые формы проявления нетерпимости и антисемитизма», а органы власти всячески способствуют борьбе с их проявлениями.Украина.ру10:26
Подробнее о событии
Показать все источники
Израильский посол в Киеве перечислил пособников Гитлера: Израиль в фокусе
Евразия Daily11 января в 02:01
Автоматически обработано 7036 источников, обновлено в 12:28, Ашберн
Спорт
Мужская сборная России по гандболу не выступит на Олимпийских играх
Мужская сборная России не сумела выйти в основной раунд чемпионата Европы по гандболу и пропустит Олимпийские игры 2020 года в Токио.
Шоу-бизнес
Олег Меньшиков раскрыл причину отсутствия детей у него с супругой
Олег Меньшиков в недавнем интервью рассказал, почему у него с супругой Анастасией Черновой нет детей.
Общество
Кудрин высказался о борьбе с бедностью в России
Глава Счётной палаты Алексей Кудрин высказался по поводу борьбы с бедностью в России.
Экономика
Россия планирует ограничить экспорт зерна
Россия планирует ввести квоту на экспорт зерна: с 1 января 2020 г. по 30 июня 2020 г. на экспорт можно будет отправить не более 20 млн т зерновых.
Музыка
Сергей Шнуров ответил стихами на слова о своей скоропостижной смерти
Политика
В Госдуме объяснили аномально теплую зиму климатическим оружием США
Аномально теплая зима в России может свидетельствовать о применении США климатического оружия.
Кино
Билли Айлиш споет заглавную песню в новом фильме о Джеймсе Бонде
Шоу-бизнес
Влад Топалов перенес две операции с начала года
Энергетика
В Белоруссии рассказали об альтернативах российской нефти
Первый вице-премьер правительства Белоруссии Дмитрий Крутой сообщил, что Минск разослал коммерческие предложения по поставкам в республику нефти взамен российской.
Общество
СК предложил упростить процедуру задержания лиц с особым статусом
Думаю, вам известно о расследовании уголовного дела в отношении судьи Анапского районного суда Краснодарского края Владимира Стародубцева.
Политика
МИД прокомментировал запуск механизма разрешения споров по СВПД
В Москве прокомментировали решение стран "евротройки" запустить механизм по разрешению споров в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
Общество
В АТОР пообещали отсутствие очередей при заселении в отели в Турции
Туристам в Турции не придется часами ожидать в лобби отеля при заселении в связи с ужесточением в стране контроля за соблюдением закона о персональных данных.
Гаджеты
ЕС может обязать Apple перейти на USB-C в iPhone
Члены Европейского парламента призвали Еврокомиссию (ЕК) обязать поставщиков смартфонов принять единый метод зарядки.
Экономика
Минфин внесет в правительство законопроект о новых пенсиях
Минфин планирует в марте внести в правительство законопроект о создании новой накопительной пенсионной системы (гарантированный пенсионный план, ГПП).
Шоу-бизнес
Федор Смолов решил жениться на 17-летней внучке Бориса Ельцина
Спортсмен, играющий за «Локомотив», больше не скрывает свои романтические отношения с внучкой Бориса Ельцина.
Хоккей
Тихомиров заменит Коновалова в Матче звезд КХЛ
В дивизионе Тарасова наш голкипер выступит вместо вратаря «Локомотива» Ильи Коновалова, получившего повреждение.
Политика
В Госдуме оценили идею литовского депутата отмечать день взятия Москвы
Ранее депутат сейма Литвы Арвидас Анушаускас предложил отмечать дату взятия Москвы в 1610 году.
Авто
Составили список проблемных турбодвигателей
Как стало известно порталу NJCAR.RU, из "первой волны" наддувных моторов к числу самых неудачных относятся: Ford 1.0 EcoBoost (ключевая причина - перегревы), 1.4 TSI/TFSI Volkswagen/Audi, силовые агрегаты BMW линеек N45 и N46 (выпускались в период с 2001 по 2011 года), а у Opel "аутсайдером" стал 1.0 R3.
Общество
Жители России чувствуют себя счастливыми дольше, чем американцы
Учёные из Дартмутского колледжа в Нью-Гэмпшире выяснили, в каком возрасте люди чувствуют себя наиболее несчастными.
Спорт
Sony открыла доступ к личной статистике PlayStation. Как его получить
В отличие от других игровых сервисов, PlayStation Network традиционно не предоставляет пользователям подробной статистики учетной записи, ограничиваясь системой "трофеев".
Происшествия
Осужденный экс-полковник Захарченко подрался с другим заключенным
В мордовской исправительной колонии номер 5 выясняют обстоятельства драки между двумя заключенными.
Футбол
Кике Сетьен сменил Вальверде на посту главного тренера «Барселоны»
Общество
Здание Театра кукол в Ростове передали РПЦ
Экономика
Топилин рассказал о росте реальной зарплаты россиян в 2020 году
Минэкономразвития спрогнозировало рост реальной заработной платы россиян в 2020 году.
Кино
Вышел трейлер фильма «Морбиус», в котором засветился Человек-паук
На YouTube-канале Sony Pictures вышел первый дублированный трейлер фильма "Морбиус" с Джаредом Лето.
Общество
РЖД закупит компьютеры с российскими процессорами на 1 млрд рублей
Максимальная стоимость закупки — 1,08 млрд руб. РЖД станет первой среди государственных компаний, которая массово внедрит в своих подразделениях компьютеры на "Эльбрусе", отмечает издание.
Экономика
Мэрия столицы получила контрольный пакет акций «Мосметростроя»
В июле прошлого года газета "Коммерсантъ" писала, что власти столицы изучают возможность покупки всего пакета акций компании-подрядчика по строительству метро.
Общество
Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия
Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.