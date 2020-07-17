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РБК
РБК

Один человек пострадал при взрыве у станции метро «Шулявская» в Киеве

Неизвестное устройство взорвалось в мусорной урне возле станции метро «Шулявская» на проспекте Победы в Киеве. В результате пострадал один человек, сообщается на сайте метрополитена украинской столицы. Взрыв произошел в 20:08 (время совпадает с московским).В источнике
Подробнее о событии
Lenta.ru

В Киеве около станции метро произошел взрыв

Lenta.ruвчера в 15:06
Известия

Взрыв произошел у станции метро в Киеве

Известиявчера в 15:16
RT на русском

В Киеве около станции метро произошёл взрыв

RT на русскомвчера в 15:10
Вести.Ru

Один человек пострадал в результате взрыва в Киеве

Вести.Ruвчера в 15:09
РБК

Один человек пострадал при взрыве у станции метро «Шулявская» в Киеве

РБКвчера в 15:38
Газета.Ru

В Киеве около метро «Шулявская» произошел взрыв

Газета.Ruвчера в 14:56
Комсомольская правда

Взрыв на станции метро в Киеве: пострадал один человек

Комсомольская правдавчера в 14:48
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В Гидрометцентре рассказали о погоде в августе

Теплее обычного август ожидается на севере Западной Сибири - в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, на крайнем северо-западе Таймыра и частично в Туруханском муниципальном районе Красноярского края, а также на Чукотке.
Российская газетавчера в 23:28
15
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Петиция за отставку Зеленского набрала необходимое количество голосов

Петиция с требованием отставки президента Украины Владимира Зеленского набрала необходимое количество голосов, в данный момент ее подписали 25 758 человек из 25 тысяч необходимых, соответствующие данные опубликованы на сайте главы государства.
РИА Новостивчера в 13:45
7
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Глава Минздрава РФ оценил организацию медпомощи на Среднем Урале

Полномочный представитель Президента РФ в УрФО Николай Цуканов поблагодарил Михаила Мурашко и специалистов Минздрава за большую работу и внимание, которое уделяется развитию регионов Уральского федерального округа и, в частности, Свердловской области.
Глас Народавчера в 08:45
9
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Симоньян рассказала, как её домогались

Главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян на волне признаний и обвинений в домогательствах, захвативших в последнее время рунет, решила, что пришло и её время рассказать о своём опыте.
SM Newsвчера в 11:32
13

В Минобороны США объяснили, о какой гиперзвуковой ракете говорил Трамп

Президент США Дональд Трамп, говоря о разработке Соединенными Штатами гиперзвуковой ракеты, способной развивать скорость в 17 Махов, опирался на результаты состоявшихся в марте испытаний планирующего гиперзвукового блока над Тихим океаном, пояснила телекомпания СNN со ссылкой на высокопоставленного представителя министерства обороны США.
Газета.Ruвчера в 02:48
456

СМИ узнало, кто стоял за взломом Twitter

Пользователь lol поделился с изданием скриншотами переписки с пользователем под ником Kirk, в которой Kirk утверждал, что работает в Twitter, поэтому у него есть доступ к аккаунтам пользователей соцсети.
РИА Новости22:34
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