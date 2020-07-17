Один человек пострадал при взрыве у станции метро «Шулявская» в Киеве
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Неизвестное устройство взорвалось в мусорной урне возле станции метро «Шулявская» на проспекте Победы в Киеве. В результате пострадал один человек, сообщается на сайте метрополитена украинской столицы. Взрыв произошел в 20:08 (время совпадает с московским).В источнике
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