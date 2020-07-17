Происшествия
Lenta.ruВ Киеве около станции метро произошел взрыв
В Киеве у входа на станцию метро «Шулявская» произошел взрыв. Об этом сообщили в Нацполиции Украины, передает РИА Новости. По данным правоохранителей, взрыв произошел в мусорной урне на проспекте Победы.
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 17:18, Ашберн
Общество
Морские пираты атаковали танкер с российско-украинским экипажем
По данным портала Dryad Global, на борт судна поднялись восемь вооруженных пиратов и похитили 15 членов экипажа – предположительно, это граждане России и Украины.
Вести.Ru 16:05
Общество
Студенческие стипендии в России могут повысить до уровня МРОТ
«Прорабатываются различные варианты увеличения стипендиального обеспечения обучающихся, в том числе в отношении государственных академических стипендий студентам до уровня МРОТ», — приводит ТАСС слова представителя Минобрнауки.
REGNUM 14:57
Футбол
«Химки» отказались от выхода в российскую премьер-лигу
Единственным клубом, который покинет РПЛ по итогам нынешнего сезона, станет "Оренбург", занявший последнее место в турнирной таблице.
Вести.Ru 04:54
Спорт
Российский легкоатлет Волков может выступать за Белоруссию
Российский легкоатлет Матвей Волков переезжает в Белоруссию и после получения вида на жительство сможет получить право выступать за команду республики на международных стартах.
Аргументы и Факты 15 июля в 04:35
Кино
Киану Ривз может сняться в сиквеле «Константина»
Снявший «Константин: Повелитель тьмы» режиссер Френсис Лоуренс рассказал о планах на создание сиквела культового фильма.
Gazeta.SPb вчера в 14:24
Политика
Пушков прокомментировал реакцию Горбачева на обвинения в капитуляции
Сенатор Алексей Пушков оценил реакцию первого президента СССР Михаила Горбачева на обвинения в "геополитической капитуляции".
РИА Новости вчера в 10:47
Общество
Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе
Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru 13:31
Общество
Время для неги: Песков рассказал о семейной жизни с Навкой
Москва, 17 июля 2020, 12:58 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признался, что счастлив с женой Татьяной Навкой, а прежняя семейная жизнь была необходима для нынешней гармонии.
REGNUM 05:58
Футбол
«Аталанта» установила ценник на Малиновского
La Gazzetta dello Sport сообщает, что "Аталанта" установила трансферную стоимость на полузащитника Руслана Малиновского.
Soccer.ru 08:54
Футбол
Андре Шюррле после ухода из «Спартака» объявил о завершении карьеры
Российская газета 09:21
Политика
Особое мнение: Григорий Юдин
Г. Юдин ― Да, но поскольку логика, которая разворачивает сегодня эту борьбу, примерно так и устроена: не трогайте меня.
Эхо Москвы 15:09
Политика
В Турции назвали ожидаемую дату возобновления авиасообщения с Россией
В Турции рассчитывают, что авиасообщение с Россией возобновится уже 25 июля.
Суть событий 14:47
Здоровье
Вирусолог оценил ситуацию с пандемией
Вирусолог, глава отделения микробиологии латентных инфекций Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев оценил ситуацию с пандемией.
RT на русском 15:45
Происшествия
ФСБ показала видео задержания готовившего теракт в Хабаровске
ФСБ России распространила видеозапись задержания подозреваемого в подготовке теракта в местах массового скопления людей в Хабаровске при помощи зажигательных смесей.
ТАСС 07:24
Шоу-бизнес
Стилист Александр Рогов раскритиковал образы Тины Канделаки
Стилист Александр Рогов раскритиковал образы Тины Канделаки По мнению Александра, Канделаки допускает ошибки в одежде именно тогда, когда самостоятельно подбирает себе "луки".
Вокруг ТВ 03:02
Общество
ВОЗ заявила о выходе Бразилии на плато по коронавирусу
Бразилия вышла на плато по COVID-19 и находится в середине вспышки, заявил на брифинге в Женеве директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
РИА Новости 14:58
Общество
«Аэрофлот» продаст Сахалину 51% авиакомпании «Аврора»
«Аэрофлот», которому принадлежит 51% «Авроры», продаст эту долю второму акционеру перевозчика — правительству Сахалинской области (владеет 49%), а на базе «Авроры» будет создана дальневосточная авиакомпания.
РБК 05:40
Политика
Кремль назвал пользу от превращения Святой Софии в мечеть
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в эфире «Авторадио» назвал плюс от превращения властями Турции Святой Софии из музея в мечеть.
Московский Комсомолец 04:44
Общество
Найден самый ранний симптом коронавируса
РИА Новости 11:10
Происшествия
В Крыму пресекли деятельность финансовой пирамиды
Полиция пресекла деятельность финансовой пирамиды в Крыму. За четыре года жертвами злоумышленников стали 600 человек.
RT на русском 16:20
Армия и оружие
В МИД РФ раскрыли последствия перемещения в Польшу ядерного оружия США
В случае, если тактическое ядерное вооружение Соединенных Штатов будет переброшено из Германии в Польшу, то это приведет к уничтожению основополагающего акта Россия — НАТО.
Военное дело 02:23
Общество
Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци тайно поженились в Виндзоре
СМИ узнали, принцесса Беатрис, внучка королевы Великобритании Елизаветы II, и ее возлюбленный миллионер и бизнесмен Эдоардо Мапелли Моцци поженились на тайной церемонии, сообщает ET Canada.
РИА Новости 10:23
Космос
NASA опубликовало снимки Солнца с рекордно близкого расстояния
Фото сделаны помощью аппарата Solar Orbiter, который был запущен в феврале 2020 года и прошел мимо Солнца в середине прошлого месяца.
Evo-rus.com 10:28
Происшествия
В Ростове-на-Дону из-за ливней затопило дома и детские сады
Из-за сильных ливней в Ростове-на-дону и Батайске затопило жилые дома, детские сады и вокзал, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.
РБК 08:01
Общество
Вирусологи оценили слова Собянина об иммунитете у 60% москвичей
Заявление мэра Москвы Сергея Собянина о сформировавшемся коллективном иммунитете к коронавирусу у 60% москвичей является гипотезой.
РБК 14:48
Происшествия
Следствие заявило о «неопровержимых доказательствах» в деле Фургала
Как считает следствие, убийства предпринимателей губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом и его соучастниками совершались в целях продвижения коммерческих интересов.
Lenta.ru вчера в 11:49
Шоу-бизнес
Изможденную диетами Михалкову попросили больше не худеть
Слово и Дело 11:24
Общество
Россияне смогут получить бесплатные участки в Арктике
Lenta.ru вчера в 07:23
Армия и оружие
Опубликовано видео внезапной проверки войск по приказу Путина
Министерство обороны опубликовало кадры внезапной проверки войск, инициированной по приказу Владимира Путина.
РИА Новости 11:44
Шоу-бизнес
Новой возлюбленной Харламова после разрыва с Асмус назвали Яну Кошкину
Новые слухи о разводе шоумена и комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус вызвали ажиотаж у пользователей Сети.
iReactor 15 июля в 09:44