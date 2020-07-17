Происшествия

Lenta.ruLenta.ruВ Киеве около станции метро произошел взрыв

В Киеве у входа на станцию метро «Шулявская» произошел взрыв. Об этом сообщили в Нацполиции Украины, передает РИА Новости. По данным правоохранителей, взрыв произошел в мусорной урне на проспекте Победы.
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Один человек пострадал при взрыве у станции метро «Шулявская» в Киеве

РБК15:38

Взрыв произошел у станции метро в Киеве

Известия15:16

Взрыв на станции метро в Киеве: пострадал один человек

Комсомольская правда14:48

Один человек пострадал в результате взрыва в Киеве

Вести.Ru15:09

В Киеве около станции метро произошел взрыв

Lenta.ru15:06

В Киеве около метро «Шулявская» произошел взрыв

Газета.Ru14:56

В Киеве около станции метро произошёл взрыв

RT на русском15:10
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Общество

Морские пираты атаковали танкер с российско-украинским экипажем

По данным портала Dryad Global, на борт судна поднялись восемь вооруженных пиратов и похитили 15 членов экипажа – предположительно, это граждане России и Украины.
Вести.Ru 16:05
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Общество

Студенческие стипендии в России могут повысить до уровня МРОТ

«Прорабатываются различные варианты увеличения стипендиального обеспечения обучающихся, в том числе в отношении государственных академических стипендий студентам до уровня МРОТ», — приводит ТАСС слова представителя Минобрнауки.
REGNUM 14:57
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Футбол

«Химки» отказались от выхода в российскую премьер-лигу

Единственным клубом, который покинет РПЛ по итогам нынешнего сезона, станет "Оренбург", занявший последнее место в турнирной таблице.
Вести.Ru 04:54
Спорт

Российский легкоатлет Волков может выступать за Белоруссию

Российский легкоатлет Матвей Волков переезжает в Белоруссию и после получения вида на жительство сможет получить право выступать за команду республики на международных стартах.
Аргументы и Факты 15 июля в 04:35
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Кино

Киану Ривз может сняться в сиквеле «Константина»

Снявший «Константин: Повелитель тьмы» режиссер Френсис Лоуренс рассказал о планах на создание сиквела культового фильма.
Gazeta.SPb вчера в 14:24
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Политика

Пушков прокомментировал реакцию Горбачева на обвинения в капитуляции

Сенатор Алексей Пушков оценил реакцию первого президента СССР Михаила Горбачева на обвинения в "геополитической капитуляции".
РИА Новости вчера в 10:47
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Общество

Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе

Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru 13:31
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Общество

Время для неги: Песков рассказал о семейной жизни с Навкой

Москва, 17 июля 2020, 12:58 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признался, что счастлив с женой Татьяной Навкой, а прежняя семейная жизнь была необходима для нынешней гармонии.
REGNUM 05:58
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Футбол

«Аталанта» установила ценник на Малиновского

La Gazzetta dello Sport сообщает, что "Аталанта" установила трансферную стоимость на полузащитника Руслана Малиновского.
Soccer.ru 08:54
Футбол

Андре Шюррле после ухода из «Спартака» объявил о завершении карьеры

Российская газета 09:21
Политика

Особое мнение: Григорий Юдин

Г. Юдин ― Да, но поскольку логика, которая разворачивает сегодня эту борьбу, примерно так и устроена: не трогайте меня.
Эхо Москвы 15:09
Политика

В Турции назвали ожидаемую дату возобновления авиасообщения с Россией

В Турции рассчитывают, что авиасообщение с Россией возобновится уже 25 июля.
Суть событий 14:47
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Здоровье

Вирусолог оценил ситуацию с пандемией

Вирусолог, глава отделения микробиологии латентных инфекций Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев оценил ситуацию с пандемией.
RT на русском 15:45
Происшествия

ФСБ показала видео задержания готовившего теракт в Хабаровске

ФСБ России распространила видеозапись задержания подозреваемого в подготовке теракта в местах массового скопления людей в Хабаровске при помощи зажигательных смесей.
ТАСС 07:24
3,1K
Шоу-бизнес

Стилист Александр Рогов раскритиковал образы Тины Канделаки

Стилист Александр Рогов раскритиковал образы Тины Канделаки По мнению Александра, Канделаки допускает ошибки в одежде именно тогда, когда самостоятельно подбирает себе "луки".
Вокруг ТВ 03:02
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Общество

ВОЗ заявила о выходе Бразилии на плато по коронавирусу

Бразилия вышла на плато по COVID-19 и находится в середине вспышки, заявил на брифинге в Женеве директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
РИА Новости 14:58
1
Общество

«Аэрофлот» продаст Сахалину 51% авиакомпании «Аврора»

«Аэрофлот», которому принадлежит 51% «Авроры», продаст эту долю второму акционеру перевозчика — правительству Сахалинской области (владеет 49%), а на базе «Авроры» будет создана дальневосточная авиакомпания.
РБК 05:40
3
Политика

Кремль назвал пользу от превращения Святой Софии в мечеть

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в эфире «Авторадио» назвал плюс от превращения властями Турции Святой Софии из музея в мечеть.
Московский Комсомолец 04:44
174
Общество

Найден самый ранний симптом коронавируса

РИА Новости 11:10
393
Происшествия

В Крыму пресекли деятельность финансовой пирамиды

Полиция пресекла деятельность финансовой пирамиды в Крыму. За четыре года жертвами злоумышленников стали 600 человек.
RT на русском 16:20
Армия и оружие

В МИД РФ раскрыли последствия перемещения в Польшу ядерного оружия США

В случае, если тактическое ядерное вооружение Соединенных Штатов будет переброшено из Германии в Польшу, то это приведет к уничтожению основополагающего акта Россия — НАТО.
Военное дело 02:23
20
Общество

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци тайно поженились в Виндзоре

СМИ узнали, принцесса Беатрис, внучка королевы Великобритании Елизаветы II, и ее возлюбленный миллионер и бизнесмен Эдоардо Мапелли Моцци поженились на тайной церемонии, сообщает ET Canada.
РИА Новости 10:23
5
Космос

NASA опубликовало снимки Солнца с рекордно близкого расстояния

Фото сделаны помощью аппарата Solar Orbiter, который был запущен в феврале 2020 года и прошел мимо Солнца в середине прошлого месяца.
Evo-rus.com 10:28
9
Происшествия

В Ростове-на-Дону из-за ливней затопило дома и детские сады

Из-за сильных ливней в Ростове-на-дону и Батайске затопило жилые дома, детские сады и вокзал, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.
РБК 08:01
23
Общество

Вирусологи оценили слова Собянина об иммунитете у 60% москвичей

Заявление мэра Москвы Сергея Собянина о сформировавшемся коллективном иммунитете к коронавирусу у 60% москвичей является гипотезой.
РБК 14:48
Происшествия

Следствие заявило о «неопровержимых доказательствах» в деле Фургала

Как считает следствие, убийства предпринимателей губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом и его соучастниками совершались в целях продвижения коммерческих интересов.
Lenta.ru вчера в 11:49
2,2K
Шоу-бизнес

Изможденную диетами Михалкову попросили больше не худеть

Слово и Дело 11:24
9
Общество

Россияне смогут получить бесплатные участки в Арктике

Lenta.ru вчера в 07:23
1K
Армия и оружие

Опубликовано видео внезапной проверки войск по приказу Путина

Министерство обороны опубликовало кадры внезапной проверки войск, инициированной по приказу Владимира Путина.
РИА Новости 11:44
1,8K
Шоу-бизнес

Новой возлюбленной Харламова после разрыва с Асмус назвали Яну Кошкину

Новые слухи о разводе шоумена и комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус вызвали ажиотаж у пользователей Сети.
iReactor 15 июля в 09:44
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