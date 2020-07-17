В Киеве у входа на станцию метро «Шулявская» произошел взрыв. Об этом сообщили в Нацполиции Украины, передает РИА Новости. По данным правоохранителей, взрыв произошел в мусорной урне на проспекте Победы.

В Киеве около станции метро произошел взрыв

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