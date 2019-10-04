Противники плана урегулирования в Донбассе переходят в наступление В разных городах Украины не прекращаются протесты.

с чего всё началось

Замораживание конфликта, по данным издания, подразумевает полную блокаду территорий самопровозглашенных республик: украинские власти перестанут выплачивать населению пенсии, пособия, ограничат (или вовсе прекратят) поставку тепла, воды и электроэнергии, а также будут строго контролировать перемещение людей между территориями, которые контролируются и не контролируются Украиной.

В Киеве определили условия для полной блокады Донбасса

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