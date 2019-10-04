Политика
Газета.RuВ Киеве определили условия для полной блокады Донбасса
Замораживание конфликта, по данным издания, подразумевает полную блокаду территорий самопровозглашенных республик: украинские власти перестанут выплачивать населению пенсии, пособия, ограничат (или вовсе прекратят) поставку тепла, воды и электроэнергии, а также будут строго контролировать перемещение людей между территориями, которые контролируются и не контролируются Украиной.
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с чего всё началось
Противники плана урегулирования в Донбассе переходят в наступление В разных городах Украины не прекращаются протесты.Коммерсантъвчера в 12:09
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Экономика
Новак оценил шансы на прокладку «Северного потока – 2» в водах Дании
Шансы на прокладку газопровода «Северный поток — 2» в территориальных водах Дании сохраняются, хотя сроки рассмотрения заявки на строительство почти прошли.
REGNUM 08:54
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У Бочкаревой после скандала с наркотиками парализовало половину лица
После скандала с наркотиками у актрисы частично парализовано лицо, рассказал музыкант Андрей Ковалев в интервью «СтарХиту».
Live24 02:09
Кино
Вышел дублированный трейлер «Хищных птиц» с Марго Робби
В Сети появился дублированный трейлер супергеройского боевика «Хищные птицы» с Марго Робби в главной роли.
Культуромания 02 октября в 06:48
Общество
Матвиенко предложила ввести налог для самозанятых во всех регионах
Напомним, эксперимент по налоговому режиму для самозанятых стартовал 1 января 2019 года в четырех пилотных регионах России: Москве, Московской, Калужской областях и Татарстане.
Российская газета 04:55
Политика
Путин не оценил выступление Греты Тунберг в ООН
Президент России Владимир Путин сегодня высказался о выступлении в ООН шведской экоактивистки, школьницы Греты Тунберг.
Реальное время 02 октября в 12:49
Шоу-бизнес
Собчак посмеялась с Богомоловым над объективностью ТЭФИ
Журналистка не оценила распределение наград Российская телеведущая Ксения Собчак оказалась разочарована объективностью ТЭФИ.
SM News 06:04
Происшествия
Суд арестовал квартиры родственников фигурантов дела Baring Vostok
Суд арестовал все российское имущество основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви и квартиры родственников других фигурантов этого уголовного дела.
Ведомости 14:19
Политика
В ПАСЕ попытались сорвать выступление Петра Толстого
Неизвестный мужчина попытался сорвать выступление российского делегата и депутата Госдумы Петра Толстого на ПАСЕ, посвященное протестам оппозиции в Москве, заявил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.
Московский Комсомолец вчера в 10:49
Футбол
Россия увеличила отрыв от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА
Победа "Зенита" над "Бенфикой" (3:1) в Лиге чемпионов позволила России увеличить отрыв от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА.
Pravda.Ru 02 октября в 17:42
Происшествия
Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани
Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.
BFM.ru 02:45
Фигурное катание
Медведева выиграла Shanghai Trophy
Газета.Ru 11:13
Шоу-бизнес
Онкобольная Анастасия Заворотнюк отдала многомиллионные долги
48-летняя российская актриса Анастасия Заворотнюк погасила все долги, имеющиеся у неё перед банком и государством, которые числились за артисткой с 2012-го года, сообщает РИА ФАН.
Ugpressa.ru вчера в 16:10
Футбол
Гаттузо: больше всего из российских игроков нравился Карпин
Бывший главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо рассказал, что из российских игроков в бытность, когда он сам был футболистом, ему нравился нынешний наставник «Ростова» Валерий Карпин.
Чемпионат 12:49
Политика
В Госдепе прокомментировали практику отказа в визах россиянам
Журналисты поинтересовались в Госдепе, не являются ли случаи отказа в визах российским дипломатам и членам делегаций целенаправленной политикой США.
ФАН 01:12
Общество
Маргарита Грачева выходит замуж
Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.
Российская газета 10:22
Кино
В Сети появилось фото со съемок «Аватар-2»
Режиссер Джеймс Кэмерон поделился фотографией со съемок одного из сиквелов "Аватара".
Sputnik Кыргызстан 04:58
Здоровье
Препарат от язвы желудка отзывают из российских аптек
Из российских аптек в спешном порядке отзывают распространённое лекарство от язвы желудка - «Зантак».
Ореанда-Новости 13:23
Наука
Искусственный интеллект поможет прочитать свитки Геркуланума
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Общественное телевидение России вчера в 07:42
Происшествия
Сына вице-президента МТС арестовали после погони
Известия вчера в 12:17
Политика
Путин призвал женщин совмещать семью и карьеру
Известия 12:40
Здоровье
Нутрициолог рассказал, какое мясо опаснее — свинина или курица
Нутрициолог Анна Ивашкевич рассказала, кому противопоказано куриное мясо.
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Политика
Белоруссия решила увеличить поставки нефти на Украину
Белоруссия готова увеличить поставки нефти Украине, заявил Александр Лукашенко в ходе встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским, сообщает украинский канал "112".
Московский Комсомолец 08:47
Экономика
Названы самые прогрессивные регионы России
В ведомстве ожидают, что среднегодовой темп роста валового регионального продукта (ВРП) Чукотки до 2024 года будет 8,8 процента.
Lenta.ru 05:23
Общество
Россияне назвали требуемую для полного счастья зарплату
В столице для полного счастья нужно зарабатывать по 212 тысяч рублей в месяц, cчитают респонденты.
Газета.Ru 04:29