Политика

Газета.RuГазета.RuВ Киеве определили условия для полной блокады Донбасса

Замораживание конфликта, по данным издания, подразумевает полную блокаду территорий самопровозглашенных республик: украинские власти перестанут выплачивать населению пенсии, пособия, ограничат (или вовсе прекратят) поставку тепла, воды и электроэнергии, а также будут строго контролировать перемещение людей между территориями, которые контролируются и не контролируются Украиной.
Читать в источнике
Комментировать45
с чего всё началось

Противники плана урегулирования в Донбассе переходят в наступление

Противники плана урегулирования в Донбассе переходят в наступление В разных городах Украины не прекращаются протесты.
Коммерсантъвчера в 12:09

Подробнее о событии

СМИ: у Киева есть резервный план по полной блокаде Донбасса

ТК Звезда09:54

СМИ: Донбасс ждет блокада в случае провала мирного соглашения

Телеканал 360°07:27

СМИ: Киев готовит резервный план по полной блокаде Донбасса

Life.ru08:54

СМИ рассказали о плане Киева по полной блокаде Донбасса

РИА Новости08:18

Киев может решиться на полную блокаду ДНР и ЛНР

Национальная служба новостей09:16

СМИ узнали о планах Киева полностью блокировать Донбасс в случае провала переговоров

Росбалт06:34

СМИ узнали о плане Киева по полной блокаде Донбасса

Московский Комсомолец06:33
Показать все источники
Автоматически обработано 7017 источников, обновлено в 15:09, Ашберн
Экономика

Новак оценил шансы на прокладку «Северного потока – 2» в водах Дании

Шансы на прокладку газопровода «Северный поток — 2» в территориальных водах Дании сохраняются, хотя сроки рассмотрения заявки на строительство почти прошли.
REGNUM 08:54
Шоу-бизнес

У Бочкаревой после скандала с наркотиками парализовало половину лица

После скандала с наркотиками у актрисы частично парализовано лицо, рассказал музыкант Андрей Ковалев в интервью «СтарХиту».
Live24 02:09
Кино

Вышел дублированный трейлер «Хищных птиц» с Марго Робби

В Сети появился дублированный трейлер супергеройского боевика «Хищные птицы» с Марго Робби в главной роли.
Культуромания 02 октября в 06:48
Происшествия

Макгрегор предстанет перед судом за нападение на пожилого мужчину

Газета.Ru 14:37
Общество

Матвиенко предложила ввести налог для самозанятых во всех регионах

Напомним, эксперимент по налоговому режиму для самозанятых стартовал 1 января 2019 года в четырех пилотных регионах России: Москве, Московской, Калужской областях и Татарстане.
Российская газета 04:55
Политика

Путин не оценил выступление Греты Тунберг в ООН

Президент России Владимир Путин сегодня высказался о выступлении в ООН шведской экоактивистки, школьницы Греты Тунберг.
Реальное время 02 октября в 12:49
Шоу-бизнес

Собчак посмеялась с Богомоловым над объективностью ТЭФИ

Журналистка не оценила распределение наград Российская телеведущая Ксения Собчак оказалась разочарована объективностью ТЭФИ.
SM News 06:04
Политика

В Иране по подозрению в шпионаже задержали российскую журналистку

РБК 04:10
Происшествия

Суд арестовал квартиры родственников фигурантов дела Baring Vostok

Суд арестовал все российское имущество основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви и квартиры родственников других фигурантов этого уголовного дела.
Ведомости 14:19
Политика

Говоря с Зеленским, Лукашенко назвал Украину Россией

Вести.Ru 11:07
Политика

В ПАСЕ попытались сорвать выступление Петра Толстого

Неизвестный мужчина попытался сорвать выступление российского делегата и депутата Госдумы Петра Толстого на ПАСЕ, посвященное протестам оппозиции в Москве, заявил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.
Московский Комсомолец вчера в 10:49
Футбол

Россия увеличила отрыв от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА

Победа "Зенита" над "Бенфикой" (3:1) в Лиге чемпионов позволила России увеличить отрыв от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА.
Pravda.Ru 02 октября в 17:42
Происшествия

Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани

Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.
BFM.ru 02:45
Происшествия

Суд арестовал подростка из Балашихи, обвиняемого в убийстве школьницы

РИА Новости 13:42
Фигурное катание

Медведева выиграла Shanghai Trophy

Газета.Ru 11:13
Шоу-бизнес

Онкобольная Анастасия Заворотнюк отдала многомиллионные долги

48-летняя российская актриса Анастасия Заворотнюк погасила все долги, имеющиеся у неё перед банком и государством, которые числились за артисткой с 2012-го года, сообщает РИА ФАН.
Ugpressa.ru вчера в 16:10
Футбол

Гаттузо: больше всего из российских игроков нравился Карпин

Бывший главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо рассказал, что из российских игроков в бытность, когда он сам был футболистом, ему нравился нынешний наставник «Ростова» Валерий Карпин.
Чемпионат 12:49
Политика

В Госдепе прокомментировали практику отказа в визах россиянам

Журналисты поинтересовались в Госдепе, не являются ли случаи отказа в визах российским дипломатам и членам делегаций целенаправленной политикой США.
ФАН 01:12
Общество

Маргарита Грачева выходит замуж

Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.
Российская газета 10:22
Происшествия

После издевательств над учеником уволилась директор московской школы

Вести.Ru 09:46
Кино

В Сети появилось фото со съемок «Аватар-2»

Режиссер Джеймс Кэмерон поделился фотографией со съемок одного из сиквелов "Аватара".
Sputnik Кыргызстан 04:58
Происшествия

В Москве один человек погиб при падении строительной люльки с дома

РИА Новости 11:58
Здоровье

Препарат от язвы желудка отзывают из российских аптек

Из российских аптек в спешном порядке отзывают распространённое лекарство от язвы желудка - «Зантак».
Ореанда-Новости 13:23
Наука

Искусственный интеллект поможет прочитать свитки Геркуланума

Читайте такжеУченые из Италии хотят включить генуэзские крепости Крыма в список ЮНЕСКО Суть метода, который хотят использовать исследователи, заключается в том, чтобы обучить искусственный интеллект расшифровывать снимки, полученные с использованием мощного рентгена.
Общественное телевидение России вчера в 07:42
Происшествия

Сына вице-президента МТС арестовали после погони

Известия вчера в 12:17
Политика

Путин призвал женщин совмещать семью и карьеру

Известия 12:40
Здоровье

Нутрициолог рассказал, какое мясо опаснее — свинина или курица

Нутрициолог Анна Ивашкевич рассказала, кому противопоказано куриное мясо.
iReactor 00:53
Политика

Белоруссия решила увеличить поставки нефти на Украину

Белоруссия готова увеличить поставки нефти Украине, заявил Александр Лукашенко в ходе встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским, сообщает украинский канал "112".
Московский Комсомолец 08:47
Экономика

Названы самые прогрессивные регионы России

В ведомстве ожидают, что среднегодовой темп роста валового регионального продукта (ВРП) Чукотки до 2024 года будет 8,8 процента.
Lenta.ru 05:23
Общество

Россияне назвали требуемую для полного счастья зарплату

В столице для полного счастья нужно зарабатывать по 212 тысяч рублей в месяц, cчитают респонденты.
Газета.Ru 04:29
Как работают Яндекс.Новости?
Украинский кризисБольше новостей по теме
Главное