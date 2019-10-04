Политика
Газета.RuВ Киеве определили условия для полной блокады Донбасса
Замораживание конфликта, по данным издания, подразумевает полную блокаду территорий самопровозглашенных республик: украинские власти перестанут выплачивать населению пенсии, пособия, ограничат (или вовсе прекратят) поставку тепла, воды и электроэнергии, а также будут строго контролировать перемещение людей между территориями, которые контролируются и не контролируются Украиной.
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с чего всё началось
Противники плана урегулирования в Донбассе переходят в наступление В разных городах Украины не прекращаются протесты.Коммерсантъвчера в 12:09
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Авто
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CarsWeek.ru 09:18
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Суд принял решение об аресте активов, в том числе квартир, подозреваемых по делу касательно инвестиционного фонда Baring Vostok.
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Овсяная каша у многих давно ассоциируется с идеальным завтраком, однако на самом деле такая крупа зачастую может вызывать проблемы с пищеварением.
Крестьянская жизнь 13:14
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Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после слов Путина
РИА Новости вчера в 18:42
Гаджеты
В России начал продаваться смартфон с «экраном-водопадом» за 60 тысяч
Российская газета 09:39
Происшествия
Сына вице-президента МТС арестовали после погони
Известия вчера в 12:17
Гаджеты
Google сообщила об уязвимости в смартфонах Samsung, Huawei и Xiaomi
По словам экспертов, уязвимость затрагивает телефоны на Android версии 8.х и выше и следующие модели смартфонов: Samsung Galaxy S7, S8, S9, Xiaomi Redmi 5A, Redmi Note 5, A1, Huawei P20, а также Google Pixel 2.
Дождь 12:47
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Первый канал изменил правила голосования за участников конкурса "Голос": от телефонных звонков решено отказаться, теперь голоса будут приниматься только с мобильных номеров в виде SMS.
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В случае победы Зенита отрыв увеличится до 0,7 очка, в случае ничьей сохранится на прежнем уровне, в случае победы Бенфики Португалия будет опережать Россию на 0,033 очка.
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Газета.Ru 14:20
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Дочь Алсу призналась, что раньше не могла раскрепоститься на сцене. Но Светлана Лобода нашла подход к Микелле и помогла ей преодолеть себя.
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