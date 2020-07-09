Политика
РБКВ Киеве опубликовали разговор «Байдена и Порошенко» о диверсии в Крыму
Украинский депутат Андрей Деркач опубликовал запись телефонных переговоров, в ходе которых люди с голосами, похожими на голоса президента Украины Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, обсуждают диверсионную операцию в Крыму, которая произошла в августе 2016 года.
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Политика
В Госдуму внесли проект о склонении в Сети к употреблению наркотиков
Депутаты внесли в Госдуму законопроект об ужесточении ответственности за склонение в интернете к употреблению наркотиков, некоторых случах максимальное наказание может составить до 15 лет лишения свободы, сообщил журналисатм глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
РИА Новости 06:58
Общество
Роспотребнадзор предложил возобновить полеты в 9 стран Европы и Китай
Официальный представитель МИДа Мария Захарова сказала РБК, что министерство совместно с Роспотребнадзором и Росавиацией продолжают работу над списком стран, с которыми возможно возобновление авиасообщения на первом этапе — его позднее представят правительству.
РБК 05:49
Общество
Amazon оштрафован за поставки товаров в Крым, Иран и Сирию
Компания поставляла товары и услуги в страны, попавшие под санкции OFAC (подразделение Минфина США), в том числе в Крым, Иран и Сирию, а также лицам, находящимся или работающим в зарубежных миссиях государств, находящихся под американскими санкциями, отмечает "Интерфакс".
BFM.ru 01:38
Общество
В РПЦ оценили изображение Иисуса Христа чернокожим
Изображение Иисуса Христа чернокожим противоречит церковным канонам, поскольку он не был афроамериканцем.
Lenta.ru 08:25
Политика
Памфилова предложила провести сентябрьские выборы в течение 2−3 дней
Глава Центризбирома Элла Пафилова предложила президенту России Владимиру Путину провести выборы в сентябре 2020 года в течение двух-трех дней.
МР7.ру 08:41
Здоровье
Часть устаревших правил ЗОЖ опроверг теледоктор Мясников
Александр Мясников поделился некоторыми медицинскими назначениями, которые совсем не соответствуют здоровому образу жизни.
ToDay News Ufa вчера в 05:36
Шоу-бизнес
Суд обязал вдовца Веры Глаголевой выплатить 51 млн рублей
Кирилл Юльевич и Вера Глаголева прожили вместе более 25 лет.
Gazeta.SPb вчера в 23:33
Происшествия
Следователи нашли похищенного мужчину в Екатеринбурге
Сотрудники СК нашли похищенного в Екатеринбурге мужчину и проводят его допрос.
ТАСС 08:27
Шоу-бизнес
Самойлова объяснила ситуацию с отмененным разводом с Джиганом
Модель и бизнесвумен Оксана Самойлова впервые объяснила решение не разводиться с рэпером Джиганом.
Суть событий 01:03
Культура
Бисексуальной афроамериканке отдали главную роль в сериале «Бэтвумен»
Создатели киносериала «Бэтвумен» объявили о смене актрисы на роль главной героини сюжета.
Live24 07:52
Происшествия
Опубликована информация об имуществе Фургала
Последние сведения о доходах Фургала были опубликованы в мае 2019 года. В 2018 году он заработал 5,46 млн руб.
Газета.Ru 08:28
Игры
Ubisoft раздаёт 7-дневный триал на Uplay+ с доступом к сотне игр
Перед началом конференции Ubisoft Forward французский издатель решил раздать 7-дневный триал на свою премиальную подписку Uplay+.
Игромания.ру вчера в 13:09
Гаджеты
Samsung откажется от комплектования смартфонов зарядным устройством
Уже в следующем году Samsung может отказаться от практики комплектования некоторых смартфонов зарядным устройством, сообщает портал The Verge со ссылкой на южнокорейский новостной сайт ETNews.
Газета.Ru 07:43
Происшествия
Полиция не подтверждает информацию о смерти пропавшего мэра Сеула
Южнокорейская полиция занимается поисками мэра Сеула Пак Вон Сун, который пропал без вести, и не подтверждает его смерть.
Коммерсантъ 08:47
Кино
Создатель «Эйфории» тайно снял Зендаю в новом фильме
ИА InterMedia 07:11
Происшествия
Два человека погибли в ДТП на трассе в Самарской области
Утром в четверг, 9 июля, на трассе в Самарской области столкнулись две машины: в результате аварии два человека получили смертельные травмы.
Dorinfo.ru 04:55
Общество
Запуск музыкального сервиса Spotify в России состоится 15 июля
Музыкальный сервис Spotify запустится в России 15 июля, спустя полтора года после выхода на индийский рынок, сообщает портал Variety со ссылкой на источники.
Газета.Ru 03:39
Политика
Источник в ЛДПР: Жириновского заранее ознакомили с делом Фургала
Читайте такжеВ Хабаровском крае по подозрению в организации убийств задержан губернатор Сергей Фургал Собеседник издания сообщил, что Жириновскому показывали некоторые материалы дела, чтобы убедить его в неполитическом характере преследования губернатора.
Общественное телевидение России 07:48
Происшествия
СК завел уголовное дело о геноциде жителей Сталинграда в ВОВ
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту геноцида жителей Сталинграда нацистами в период с 1942 по 1943 год.
Газета.Ru 07:30
Армия и оружие
Российский ЗРК С-500 на 20 лет опережает западные технологии
Как отмечают авторы Focus, на сегодняшний день российские технологии опережают западные на 15-20 лет.
Госновости 08:22
Технологии
Сбербанк запустил платежный сервис Sberpay
Сбербанк запустил платежный сервис Sberpay, позволяющий оплачивать товары и услуги через приложение «Сбербанк онлайн», говорится в релизе банка.
Ведомости 06:37
Происшествия
Следователи обыскивают все коммерческие МРЭО Петербурга
Санкт-Петербург, 9 июля 2020, 12:17 — REGNUM Утром 9 июля следователи пришли с ордерами на обыск во все коммерческие МРЭО Санкт-Петербурга.
REGNUM 05:17
Футбол
Шамиль Газизов стал новым генеральным директором «Спартака»
Новым генеральном директором московского "Спартака" стал Шамиль Газизов, занимавший аналогичный пост в "Уфе".
Российская газета вчера в 16:19
Политика
Матвиенко заявила о готовности России работать над открытием границ
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия не заинтересована в закрытии границ с другими странами и готова работать над их открытием.
Газета.Ru вчера в 08:34
Политика
Медведев поделился, чем занимался во время режима самоизоляции
Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев рассказал, как проводил время при режиме самоизоляции.
Газета.Ru 08:32
Общество
МВД предложило изменить водительские права и ПТС
МВД предложило внести изменения в водительские права и паспорт транспортного средства.
Газета.Ru 07 июля в 13:45
Шоу-бизнес
Звезда «Папиных дочек» ответила на критику ее отношений с Авербухом
Актриса Елизавета Арзамасова, известная по роли Галины Сергеевны в сериале "Папины дочки", ответила в инстаграме на критику, обрушившуюся на нее после того, как стало известно о ее отношениях с фигуристом Ильей Авербухом.
РИА Новости 04:56
Автоспорт
Фернандо Алонсо подписал контракт с командой «Формулы-1» «Рено»
Двукратный чемпион "Формулы-1" испанский гонщик Фернандо Алонсо подписал контракт с "Рено" на сезон-2021, сообщается на официальном сайте команды.
РИА Новости вчера в 07:04