с чего всё началось

Киевское дизайнерское бюро Taryan Group отменило приглашение российского политика Ирины Хакамады на бизнес-форум DreamBIG Forum из-за того, что она в 2014 году поздравляла президента России Владимира Путина с вхождением Крыма в состав РФ.

Политика Иран отказался от ограничений ядерной сделки Иран объявил об отказе от "последнего ключевого ограничения в ядерной сделке, касающегося количества центрифуг", сообщило правительство Ирана, назвав этот шаг "последним".

Политика Оппозиционер Миланович побеждает на выборах президента Хорватии Лидер Социал-демократической партии Хорватии и бывший премьер Зоран Миланович во втором туре президентских выборов обходит действующего президента Колинду Грабар-Китарович, по подсчетам 99,85% участков.

Политика Папарацци обнаружили Зеленского на роскошном курорте в Омане Украинский лидер заселился в пятизвездочный отель, стоимость ночи в люксе там достигает € 4 тыс. Президенты Украины давно облюбовали роскошные курорты у моря, примерно также проводил отдых и предшественник Зеленского - Петр Порошенко.

Теннис Даниил Медведев принёс сборной России победу над США Российский теннисист Даниил Медведев принёс своей команде второе очко в матче группового этапа АТР Cup против США.

Хоккей Без десяти минут чемпионы: сборная России упустила победу на МЧМ Страсти по тренерам Волей международного рейтинга сборная России попала в необычайно сильную для хоккейных чемпионатов мира группу, где соперником ниже классом можно было назвать только команду Германии.

Происшествия На Урале шестилетняя девочка пожаловалась соседке на педофила СК Свердловской области начал проверку после появления в СМИ видео, на котором шестилетняя девочка жалуется соседке на домогательства от сожителя матери.

Армия и оружие В Тегеране усомнились в возможности США ударить по 52 объектам в Иране У США вряд ли хватит смелости вступить в вооруженный конфликт с Ираном, заявил командующий иранскими вооруженными силами Абдулрахим Мусави, комментируя заявление президента США Дональда Трампа о готовности нанести удар по 52 объектам в Иране, если американские граждане или имущество подвергнутся атаке.

Хоккей Брагин о продолжении работы: ничего не хочу сейчас Главный тренер молодежной сборной России по хоккею Валерий Брагин заявил, что пока не готов обсуждать продолжение работы с командой.

Происшествия Во Владивостоке десятки автомобилей провалились под лед В бухте Воевода на острове Русском провалились под лед около 20 припаркованных вдоль берега автомобилей, говорится в сообщении краевого главка МЧС.

Политика Пушков рассказал об эффекте бумеранга для США «Путем ликвидации Сулеймани Трамп надеялся не "потерять" Ирак вслед за Сирией, а добился обратного: парламент Ирака потребовал вывода войск США из страны», — рассказал Пушков.

Политика Пушков потребовал от США отдать Техас Российский сенатор Алексей Пушков потребовал от США отдать Техас, заявив в своём «Твиттер»-аккаунте, что этот штат в действительности не принадлежит США, а был «аннексирован» Соединёнными Штатами Америки.