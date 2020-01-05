Политика
Газета.RuВ Киеве отменили выступление Хакамады из-за Крыма
Киевское дизайнерское бюро Taryan Group отменило приглашение российского политика Ирины Хакамады на бизнес-форум DreamBIG Forum из-за того, что она в 2014 году поздравляла президента России Владимира Путина с вхождением Крыма в состав РФ.
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с чего всё началось
"Несмотря на то что мы провели первичную проверку и согласовали возможность ее въезда с соответствующими органами, мы вынуждены отказаться от ее выступления", — говорится в публикации компании Taryan Group в фейсбуке.РИА Новости10:20
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Политика
Иран отказался от ограничений ядерной сделки
Иран объявил об отказе от "последнего ключевого ограничения в ядерной сделке, касающегося количества центрифуг", сообщило правительство Ирана, назвав этот шаг "последним".
Общество
Умер хирург-онколог Андрей Павленко
Политика
Оппозиционер Миланович побеждает на выборах президента Хорватии
Лидер Социал-демократической партии Хорватии и бывший премьер Зоран Миланович во втором туре президентских выборов обходит действующего президента Колинду Грабар-Китарович, по подсчетам 99,85% участков.
Хоккей
Тарасов поздравил Россию с победой на МЧМ картинкой с финала 2011 года
Политика
Президент рассказал о работе над посланием Федеральному Собранию
Президент России Владимир Путин работает над посланием Федеральному собранию. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.
Политика
Гуайдо лишился поста руководителя Национальной ассамблеи Венесуэлы
Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо снят с поста руководителя Национальной ассамблеи (парламента) Венесуэлы.
Происшествия
В Пенсильвании пять человек погибли в результате ДТП с автобусом
Как минимум пять человек погибли в результате столкновения туристического автобуса, двух грузовиков и легковых автомобилей в штате Пенсильвания в США.
Кино
«Одесский пароход»: эталонные пошляки растоптали Жванецкого
Кто же знал, что скоро явится творчество Марюса Вайсберга, и эти фильмы станут выглядеть шедеврами.
Армия и оружие
Британская подводная лодка атакует Иран ракетами «Томагавк»
Средства массовой информации сообщили о том, что подводная лодка класса «Эстьют» ВМС Великобритании атакует территорию Ирана крылатыми ракетами «Томагавк».
Политика
Папарацци обнаружили Зеленского на роскошном курорте в Омане
Украинский лидер заселился в пятизвездочный отель, стоимость ночи в люксе там достигает € 4 тыс. Президенты Украины давно облюбовали роскошные курорты у моря, примерно также проводил отдых и предшественник Зеленского - Петр Порошенко.
Происшествия
Украинские военные подорвались на своей мине в Донбассе
Грузовик с украинскими военными подорвался на мине в Донбассе, в результате чего погиб один человек.
Авто
Новый турбомотор Renault для Arkana: что у него с надежностью
Автоспорт
Жала выиграл первый спецучасток «Дакара», Алонсо 11-й
Теннис
Даниил Медведев принёс сборной России победу над США
Российский теннисист Даниил Медведев принёс своей команде второе очко в матче группового этапа АТР Cup против США.
Хоккей
Без десяти минут чемпионы: сборная России упустила победу на МЧМ
Страсти по тренерам Волей международного рейтинга сборная России попала в необычайно сильную для хоккейных чемпионатов мира группу, где соперником ниже классом можно было назвать только команду Германии.
Игры
Grand Theft Auto V включена в подписку Xbox Game Pass для консолей
Происшествия
На Урале шестилетняя девочка пожаловалась соседке на педофила
СК Свердловской области начал проверку после появления в СМИ видео, на котором шестилетняя девочка жалуется соседке на домогательства от сожителя матери.
Армия и оружие
СМИ сообщили о минометном обстреле американского посольства в Багдаде
Кино
Сыгравший роль папы Римского Джон Малкович признался, что он атеист
Армия и оружие
В Тегеране усомнились в возможности США ударить по 52 объектам в Иране
У США вряд ли хватит смелости вступить в вооруженный конфликт с Ираном, заявил командующий иранскими вооруженными силами Абдулрахим Мусави, комментируя заявление президента США Дональда Трампа о готовности нанести удар по 52 объектам в Иране, если американские граждане или имущество подвергнутся атаке.
Политика
В США из-за слухов о войне обрушился сайт призывной службы
Хоккей
Брагин о продолжении работы: ничего не хочу сейчас
Главный тренер молодежной сборной России по хоккею Валерий Брагин заявил, что пока не готов обсуждать продолжение работы с командой.
Происшествия
Во Владивостоке десятки автомобилей провалились под лед
В бухте Воевода на острове Русском провалились под лед около 20 припаркованных вдоль берега автомобилей, говорится в сообщении краевого главка МЧС.
Политика
Пушков рассказал об эффекте бумеранга для США
«Путем ликвидации Сулеймани Трамп надеялся не "потерять" Ирак вслед за Сирией, а добился обратного: парламент Ирака потребовал вывода войск США из страны», — рассказал Пушков.
Шоу-бизнес
Самбурская на Бали отправилась за хлебом в розовом купальнике
Актриса Настасья Самбурская проводит новогодние праздники на Бали.
Кино
Кинокритики США назвали лучший фильм 2019 года
Национальное общество кинокритиков США признало картину южнокорейского режиссера Пон Джун-хо «Паразиты» лучшим фильмом 2019 года.
Политика
Пушков потребовал от США отдать Техас
Российский сенатор Алексей Пушков потребовал от США отдать Техас, заявив в своём «Твиттер»-аккаунте, что этот штат в действительности не принадлежит США, а был «аннексирован» Соединёнными Штатами Америки.
Армия и оружие
При атаке боевиков в Кении погибли военные США
При атаке боевиков террористической группировки «Аш-Шабаб»* на военную базу кенийских вооружённых сил в районе аэродрома Мэнда-бэй погибли американский военнослужащий и двое контрактников Пентагона.
Хоккей
Ларионов: не стоит ни в кого пускать стрелы. Команда выигрывает и команда проигрывает
Тренер молодёжной сборной России Игорь Ларионов прокомментировал поражение российской команды в финале МЧМ-2020 от сборной Канады (3:4).