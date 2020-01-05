Политика

Газета.RuГазета.RuВ Киеве отменили выступление Хакамады из-за Крыма

Киевское дизайнерское бюро Taryan Group отменило приглашение российского политика Ирины Хакамады на бизнес-форум DreamBIG Forum из-за того, что она в 2014 году поздравляла президента России Владимира Путина с вхождением Крыма в состав РФ.
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"Несмотря на то что мы провели первичную проверку и согласовали возможность ее въезда с соответствующими органами, мы вынуждены отказаться от ее выступления", — говорится
 в публикации компании Taryan Group в фейсбуке.
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