Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Киеве отменили выступление Хакамады из-за скандала с Крымом

Организаторы бизнес-форума в Киеве отменили выступление общественного деятеля Ирины Хакамады из-за ее позиции по Крыму.
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"Несмотря на то что мы провели первичную проверку и согласовали возможность ее въезда с соответствующими органами, мы вынуждены отказаться от ее выступления", — говорится
 в публикации компании Taryan Group в фейсбуке.
РИА Новости10:20

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Выступление Хакамады отменили в Киеве из-за скандала с Крымом

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В Киеве отменили выступление Хакамады из-за ее позиции по Крыму

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Выступление Хакамады в Киеве отменили из-за Путина

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Вести.Ru11:19

В Киеве отменили выступление Ирины Хакамады за слова о Путине-победителе

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В Киеве отменили выступление Хакамады из-за скандала с Крымом

РИА Новости10:20

В Киеве отменили выступление Хакамады из-за ее позиции по Крыму

URA.Ru12:01
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Получится ли у азиатских стран заменить в расчётах доллар США

В 2020 году Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) может объявить о создании новой резервной валюты в противовес доллару США.
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СМИ сообщили о ракетном обстреле центра Багдада

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47-летняя актриса Кэмерон Диаз впервые стала матерью.
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США разочарованы решением Ирака о выводе иностранных войск

Соединенные Штаты разочарованы решением иракского парламента об ограничении иностранного присутствия в стране, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Госдепартамента США Морган Ортагус.
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Почему судьи не удалили канадца за выброс шайбы в камеру, видео момента и объяснение

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Минздрав прокомментировал смерть хирурга-онколога Андрея Павленко

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова выразила соболезнования жене скончавшегося от онкологического заболевания хирурга-онколога Андрея Павленко.
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Политика

Иран отказался от ограничений ядерной сделки

Иран объявил об отказе от "последнего ключевого ограничения в ядерной сделке, касающегося количества центрифуг", сообщило правительство Ирана, назвав этот шаг "последним".
РИА Новости 14:27
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Опубликован топ-5 игр для компьютеров и консолей 2019 года

В топ-5 включили одну игру для персональных компьютеров, две для Xbox One, одну для PS4 и одну для Nintendo Switch.
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Дорогу в Петербурге перекрыли нацисты с файерами

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В Забайкалье из войсковой части сбежал солдат-срочник

Срочник объявлен в розыск, ориентировки разосланы во все хостелы Иркутска, куда, как предполагается, направлялся солдат.
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Россиянин Большунов выиграл «Тур де Ски»

Российский лыжник Александр Большунов впервые в карьере стал победителем общего зачета многодневной гонки "Тур де Ски".
РИА Новости 09:49
Хоккей

В символическую сборную МЧМ-2020 попал лишь один игрок сборной России

В символическую сборную по версии североамериканских журналистов вошли: вратарь Джоэль Хофер (Канада), защитники Александр Романов (Россия) и Расмус Сандин (Швеция), нападающие Самуэль Фагемо (Швеция), Барретт Хейтон и Алекси Лафренье (Канада).
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Общество

Авербух раскрыл гонорары фигуристок за участие в ледовых шоу

Хореограф Илья Авербух рассказал о затратах, связанных с организацией ледовых шоу.
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Nokia возродит еще один легендарный кнопочный телефон

Официальная презентация возрожденного телефона состоится 25 января. Стоит отметить, что Nokia не торопится с выпуском нового флагмана.
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Армия и оружие

«Хезболла» намерена отомстить США за убийство Сулеймани

Напомним, что 3 января Пентагон сообщил об убийстве командующего спецподразделением «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани вследствие удара США по багдадскому аэропорту.
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Политика

Джонсон назвал Сулеймани угрозой интересам Великобритании

Генерал элитного иранского спецподразделения «Аль-Кудс» КСИР Касем Сулеймани, убитый в Ираке военными США, представлял угрозу интересам Великобритании и был ответственен за дестабилизацию на Ближнем Востоке.
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Эрдоган объявил о начале отправки турецких военных в Ливию

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Общество

Telegram отказалась раскрыть судьбу полученных в ходе ICO $1,7 млрд

Основатель Telegram Павел Дуров 7 и 8 января в качестве свидетеля даст показания в суде в Дубае о судьбе $1,7 млрд, полученных от инвесторов на создание собственной криптовалюты, следует из документов комиссии США по ценным бумагам и биржам (SEC), направленных в федеральный окружной суд в Нью-Йорке.
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Грузовик с украинскими военными подорвался на мине в Донбассе, в результате чего погиб один человек.
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Космос

Быстрые радиовсплески магнитаров и пульсаров могут быть периодическими

Нейтронные звезды типа пульсаров и магнитаров являются источником коротких периодических радиосигналов, которые возникают из-за выброса большого количества энергии, установлено в серии работ канадской коллаборации астрономов CHIME в течение 2019 года, 5 января сообщает портал «Lenta.ru».
Красная весна 12:40
Политика

На Украине подтвердили, что Зеленский находится в Омане

REGNUM 11:20
Армия и оружие

При атаке боевиков в Кении погибли военные США

При атаке боевиков террористической группировки «Аш-Шабаб»* на военную базу кенийских вооружённых сил в районе аэродрома Мэнда-бэй погибли американский военнослужащий и двое контрактников Пентагона.
RT на русском 15:55
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МВД назвало самые популярные у фальшивомонетчиков купюры

Купюра достоинством в тысячу рублей подделывалась в три раза реже — их обнаружили 9,3 тыс. Уже в апреле Центробанк информировал, что мошенники стали чаще подделывать банкноты в 2 тыс. руб. За первые три месяца 2019 года фальшивок этого номинала было выявлено больше, чем за весь 2018 год.
РБК 08:55
Футбол

АЕК Карреры одержал третью победу в четырех последних играх

АЕК обыграл «Панаитоликос» (3:1) в матче 17-го тура чемпионата Греции.
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Умер Геннадий Пискунов, народный артист России

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Microsoft прекратит поддержку Windows 7

Корпорация Microsoft с 14 января прекратит поддержку Windows 7. У пользователей есть еще 10 дней, чтобы сменить версию операционной системы (ОС), поскольку "семерка" не будет обновляться и обеспечивать должный уровень безопасности.
ПРАЙМ 03 января в 19:15
Происшествия

В Тюменской области в ДТП погибла семья с тремя детьми

По данным ТАСС, в ДТП погибла семья из пяти человек, в том числе три ребенка.
РБК вчера в 12:38
Кино

Американская организация кинокритиков назвала лучший фильм 2019 года

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Политика

Гуаидо сняли с поста главы Национальной ассамблеи Венесуэлы

Позднее Гуаидо признал провал попытки госпереворота. Хуана Гуаидо сняли с поста руководителя Национальной ассамблеи Венесуэлы.
РИА Новости 13:54
Происшествия

Модель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и попала в СИЗО

Столичную модель Марину Рудницкую на два месяца посадили в СИЗО из-за того, что ее подозревают в вымогательстве у художника Никаса Сафронова порядка 500 тысячи рублей.
Газета.Ru вчера в 16:45
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Ирина Хакамада
Российская журналистка
Российский экономист, политический и государственный деятель, журналистка, и публицист. Кандидат экономических наук, писательница, теле- и радиоведущая. Депутат Государственной думы трёх созывов, сопредседатель политической партии Союз правых сил, кандидат в Президенты Российской Федерации, член «Совета при президенте России по вопросам развития гражданского общества и прав человека».
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