Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Киеве отменили выступление Хакамады из-за скандала с Крымом

Организаторы бизнес-форума в Киеве отменили выступление общественного деятеля Ирины Хакамады из-за ее позиции по Крыму.
Читать в источнике
Комментировать30

Подробнее о событии

Выступление Хакамады в Киеве отменили, припомнив ей слова о Путине-победителе

Телеканал 360°13:08

Хакамаде не дали выступить на киевском «Форуме больших мечтателей»

Вести.Ru11:19

В Киеве отменили выступление Хакамады из-за ее позиции по Крыму

URA.Ru12:01

В Киеве отменили выступление Хакамады из-за ее позиции по Крыму

Российская газета12:48

В Киеве отменили выступление Ирины Хакамады за слова о Путине-победителе

Lenta.ru10:37

В Киеве отменили выступление Хакамады из-за скандала с Крымом

РИА Новости10:20

Выступление Хакамады в Киеве отменили из-за Путина

Московский Комсомолец10:15
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 13:49, Ашберн
Кино

Кинофильм «Вторжение» собирает восторженные отзывы зрителей

ГТРК Хакасия вчера в 08:51
Происшествия

Около 30 автомобилей провалились под лёд во Владивостоке

В Приморском крае частично провалились под лёд около 30 автомобилей, которые были припаркованы на острове Русский в бухте Воевода.
RT на русском 03:56
Футбол

«Ливерпуль» обыграл «Эвертон» в матче Кубка Англии

"Ливерпуль" обыграл "Эвертон" и пробился в 1/16 финала Кубка Англии по футболу.
РИА Новости 13:26
Гаджеты

Huawei Nova 4, Honor V10, Honor 10 и MediaPad M6 обновились до EMUI 10

Первыми устройствами, получившими новую прошивку, стали смартфоны Huawei Nova 4, Honor 10 и V10, а также планшет MediaPad M6.
Дни24 03 января в 03:23
Экономика

Акции Saudi Aramco упали до минимума на фоне убийства Сулеймани

Курс акций Saudi Aramco, нефтяной компании Саудовской Аравии, на фоне убийства американцами иранского генерала Касема Сулеймани снизился до минимальных значений с момента IPO, пишет Reuters.
РБК 08:50
Футбол

Фанаты «Мальме» уронили статую Ибрагимовича

Как сообщает Aftonbladet, неизвестные подпилили ноги, в результате чего фигура упала на ограждение. Рядом была размещена надпись «Уберите».
Спорт-Экспресс 01:41
Политика

Иракский парламент проголосовал за вывод иностранных войск из страны

РИА Новости 10:02
Армия и оружие

Иран готовит ответный удар по военным объектам США

Тегеран готовит удар по военным объектам США в ответ на убийство генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани, заявил военный советник верховного лидера Ирана Хосейн Деган.
Газета.Ru 11:00
Культура

Скончался народный артист России Геннадий Пискунов

Народный артист РФ Геннадий Пискунов скончался в одной из столичных клиник.
Вечерняя Москва 11:03
Политика

Гуайдо сняли с поста руководителя Национальной ассамблеи Венесуэлы

Депутаты Национальной ассамблеи Венесуэлы проголосовали за новое руководство законодательного органа, кресло спикера вместо Хуана Гуайдо займет провластный депутат Луис Парра.
Известия 13:08
Происшествия

В Тюменской области в ДТП погибла семья с тремя детьми

По данным ТАСС, в ДТП погибла семья из пяти человек, в том числе три ребенка.
РБК вчера в 12:38
Шоу-бизнес

Константин и Софья Эрнст вышли в свет с дочерьми

Звездные супруги редко делятся подробностями личной жизни. Даже детей Константин и Софья Эрнст предпочитают скрывать от общественности.
StarHit.ru вчера в 07:00
Шоу-бизнес

Степаненко отказалась работать у Петросяна

News.ru 08:54
Политика

Иран объявил о новом сокращении обязательств по ядерной сделке

Иран решил прекратить выполнение обязательств по СВПД после того, как США в одностороннем порядке объявили о выходе из ядерной сделки в 2018 году и постепенно начали восстанавливать санкции против Тегерана.
Известия 13:22
Шоу-бизнес

Адель и Гарри Стайлс проводят отпуск вместе

31-летняя исполнительница хита «Hello» Адель и бывший участник One Direction, 25-летний певец Гарри Стайлс были сфотографированы папарацци во время отдыха на пляже в Ангилье, на одном из островов в Карибском море.
ОК! 07:04
Хоккей

Россия и Канада начали финальный матч молодежного чемпионата мира

Нева Спорт 13:00
Общество

Умер автор блога о лечении рака хирург-онколог Андрей Павленко

Коммерсантъ 03:46
Общество

Работодатели намерены повысить зарплаты россиянам

Большинство российских работодателей планирует в этом году повысить заработную плату сотрудникам, сообщает "Российская газета" со ссылкой на сервис HeadHunter.
РИА Новости 01:18
Авто

Названы способы ускорить прогрев машины зимой

ToDay News Ufa 02 января в 08:21
Происшествия

В Крыму задержан начальник отдела полиции, сбивший трех человек

В отношении начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних Первомайского райотдела Крыма возбуждено уголовное дело после ДТП со смертельным исходом.
Российская газета 11:47
Происшествия

Двух пропавших в Киеве девушек нашли мертвыми в шкафу

Lenta.ru 05:42
Армия и оружие

Британская подводная лодка атакует Иран ракетами «Томагавк»

Средства массовой информации сообщили о том, что подводная лодка класса «Эстьют» ВМС Великобритании атакует территорию Ирана крылатыми ракетами «Томагавк».
Avia.pro 11:33
Хоккей

Сборная Германии разгромила Казахстан и сохранила место в элите МЧМ

Сборная Германии по хоккею сохранила место в элитном дивизионе молодежного чемпионата мира (игроки не старше 20 лет), разгромив в третьем матче плей-офф за вылет команду Казахстана.
РИА Новости 07:38
Армия и оружие

Лидер «Хезболлы» предупреждал Сулеймани об угрозе убийства

Генеральный секретарь ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасан Насралла заявил, что предупреждал иранского генерала Касема Сулеймани о готовящемся убийстве.
News.ru 13:37
Политика

Экс-глава украинского МИД рассказал о планах Путина на Крым

Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин спрогнозировал действия России в отношении Украины в 2020 году.
Московский Комсомолец 08:10
Политика

Тело Сулеймани доставили в Иран для прощания

Тело убитого генерала Касема Сулеймани доставили на родину – в Иран.
Суть событий 02:44
Фигурное катание

Илья Авербух раскрыл зарплаты фигуристов за участие в ледовых шоу

Один из создателей шоу "Волшебник страны Оз", в котором участвуют известные фигуристы Евгения Медведева и Роман Костомаров, Илья Авербух раскрыл зарплаты ведущих спортсменов за участие в ледовых спектаклях.
Российская газета 08:32
Гаджеты

Samsung представила доступные Galaxy Note10 Lite и Galaxy S10 Lite

The GEEK вчера в 04:31
Кино

Дочь Волан-де-Морта станет героиней нового фильма о Гарри Поттере

Создатели киноленты планируют выпустить новый фильм, в котором появится дочь Волан-де-Морта.
Летидор 10:30
Происшествия

Модель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и попала в СИЗО

Столичную модель Марину Рудницкую на два месяца посадили в СИЗО из-за того, что ее подозревают в вымогательстве у художника Никаса Сафронова порядка 500 тысячи рублей.
Газета.Ru вчера в 16:45
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Ирина Хакамада
Российская журналистка
Российский экономист, политический и государственный деятель, журналистка, и публицист. Кандидат экономических наук, писательница, теле- и радиоведущая. Депутат Государственной думы трёх созывов, сопредседатель политической партии Союз правых сил, кандидат в Президенты Российской Федерации, член «Совета при президенте России по вопросам развития гражданского общества и прав человека».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное