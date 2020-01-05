Организаторы бизнес-форума в Киеве отменили выступление общественного деятеля Ирины Хакамады из-за ее позиции по Крыму.

В Киеве отменили выступление Хакамады из-за скандала с Крымом

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