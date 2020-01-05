Политика
РИА НовостиВ Киеве отменили выступление Хакамады из-за скандала с Крымом
Организаторы бизнес-форума в Киеве отменили выступление общественного деятеля Ирины Хакамады из-за ее позиции по Крыму.
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Кино
Кинофильм «Вторжение» собирает восторженные отзывы зрителей
Происшествия
Около 30 автомобилей провалились под лёд во Владивостоке
В Приморском крае частично провалились под лёд около 30 автомобилей, которые были припаркованы на острове Русский в бухте Воевода.
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Эвертон» в матче Кубка Англии
"Ливерпуль" обыграл "Эвертон" и пробился в 1/16 финала Кубка Англии по футболу.
Гаджеты
Huawei Nova 4, Honor V10, Honor 10 и MediaPad M6 обновились до EMUI 10
Первыми устройствами, получившими новую прошивку, стали смартфоны Huawei Nova 4, Honor 10 и V10, а также планшет MediaPad M6.
Экономика
Акции Saudi Aramco упали до минимума на фоне убийства Сулеймани
Курс акций Saudi Aramco, нефтяной компании Саудовской Аравии, на фоне убийства американцами иранского генерала Касема Сулеймани снизился до минимальных значений с момента IPO, пишет Reuters.
Футбол
Фанаты «Мальме» уронили статую Ибрагимовича
Как сообщает Aftonbladet, неизвестные подпилили ноги, в результате чего фигура упала на ограждение. Рядом была размещена надпись «Уберите».
Армия и оружие
Иран готовит ответный удар по военным объектам США
Тегеран готовит удар по военным объектам США в ответ на убийство генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани, заявил военный советник верховного лидера Ирана Хосейн Деган.
Культура
Скончался народный артист России Геннадий Пискунов
Народный артист РФ Геннадий Пискунов скончался в одной из столичных клиник.
Политика
Гуайдо сняли с поста руководителя Национальной ассамблеи Венесуэлы
Депутаты Национальной ассамблеи Венесуэлы проголосовали за новое руководство законодательного органа, кресло спикера вместо Хуана Гуайдо займет провластный депутат Луис Парра.
Происшествия
В Тюменской области в ДТП погибла семья с тремя детьми
По данным ТАСС, в ДТП погибла семья из пяти человек, в том числе три ребенка.
Шоу-бизнес
Константин и Софья Эрнст вышли в свет с дочерьми
Звездные супруги редко делятся подробностями личной жизни. Даже детей Константин и Софья Эрнст предпочитают скрывать от общественности.
Шоу-бизнес
Степаненко отказалась работать у Петросяна
Политика
Иран объявил о новом сокращении обязательств по ядерной сделке
Иран решил прекратить выполнение обязательств по СВПД после того, как США в одностороннем порядке объявили о выходе из ядерной сделки в 2018 году и постепенно начали восстанавливать санкции против Тегерана.
Шоу-бизнес
Адель и Гарри Стайлс проводят отпуск вместе
31-летняя исполнительница хита «Hello» Адель и бывший участник One Direction, 25-летний певец Гарри Стайлс были сфотографированы папарацци во время отдыха на пляже в Ангилье, на одном из островов в Карибском море.
Общество
Работодатели намерены повысить зарплаты россиянам
Большинство российских работодателей планирует в этом году повысить заработную плату сотрудникам, сообщает "Российская газета" со ссылкой на сервис HeadHunter.
Авто
Названы способы ускорить прогрев машины зимой
Происшествия
В Крыму задержан начальник отдела полиции, сбивший трех человек
В отношении начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних Первомайского райотдела Крыма возбуждено уголовное дело после ДТП со смертельным исходом.
Армия и оружие
Британская подводная лодка атакует Иран ракетами «Томагавк»
Средства массовой информации сообщили о том, что подводная лодка класса «Эстьют» ВМС Великобритании атакует территорию Ирана крылатыми ракетами «Томагавк».
Хоккей
Сборная Германии разгромила Казахстан и сохранила место в элите МЧМ
Сборная Германии по хоккею сохранила место в элитном дивизионе молодежного чемпионата мира (игроки не старше 20 лет), разгромив в третьем матче плей-офф за вылет команду Казахстана.
Армия и оружие
Лидер «Хезболлы» предупреждал Сулеймани об угрозе убийства
Генеральный секретарь ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасан Насралла заявил, что предупреждал иранского генерала Касема Сулеймани о готовящемся убийстве.
Политика
Экс-глава украинского МИД рассказал о планах Путина на Крым
Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин спрогнозировал действия России в отношении Украины в 2020 году.
Политика
Тело Сулеймани доставили в Иран для прощания
Тело убитого генерала Касема Сулеймани доставили на родину – в Иран.
Фигурное катание
Илья Авербух раскрыл зарплаты фигуристов за участие в ледовых шоу
Один из создателей шоу "Волшебник страны Оз", в котором участвуют известные фигуристы Евгения Медведева и Роман Костомаров, Илья Авербух раскрыл зарплаты ведущих спортсменов за участие в ледовых спектаклях.
Гаджеты
Samsung представила доступные Galaxy Note10 Lite и Galaxy S10 Lite
Кино
Дочь Волан-де-Морта станет героиней нового фильма о Гарри Поттере
Создатели киноленты планируют выпустить новый фильм, в котором появится дочь Волан-де-Морта.
Происшествия
Модель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и попала в СИЗО
Столичную модель Марину Рудницкую на два месяца посадили в СИЗО из-за того, что ее подозревают в вымогательстве у художника Никаса Сафронова порядка 500 тысячи рублей.