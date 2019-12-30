Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Киеве отменили выступление Хакамады из-за скандала с Крымом

Организаторы бизнес-форума в Киеве отменили выступление общественного деятеля Ирины Хакамады из-за ее позиции по Крыму.
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"Несмотря на то что мы провели первичную проверку и согласовали возможность ее въезда с соответствующими органами, мы вынуждены отказаться от ее выступления", — говорится
 в публикации компании Taryan Group в фейсбуке.
РИА Новости10:20

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Выступление Хакамады отменили в Киеве из-за скандала с Крымом

Известия14:23

В Киеве отменили выступление Хакамады из-за ее позиции по Крыму

Российская газета12:48

В Киеве отменили выступление Хакамады из-за скандала с Крымом

РИА Новости10:20

Хакамаде не дали выступить на киевском «Форуме больших мечтателей»

Вести.Ru11:19

В Киеве отменили выступление Ирины Хакамады за слова о Путине-победителе

Lenta.ru10:37

В Киеве отменили выступление Хакамады из-за ее позиции по Крыму

URA.Ru12:01

Выступление Хакамады в Киеве отменили из-за Путина

Московский Комсомолец10:15
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 22:59, Ашберн
Армия и оружие

В Совфеде раскрыли детали военного присутствия США в Ираке

Косачев отметил, что американское военное присутствие в стране было предметом двусторонней договоренности и носило строго определенные рамки, которые были нарушены.
РИА Новости 17:31
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Золото уплыло из наших рук… Сборная России вела игру, но уступила канадцам в финале МЧМ

Обозреватель «Матч ТВ» рассказывает о финале сборной России против канадцев (3:4) на молодежном чемпионате мира.
Матч ТВ 16:23
Происшествия

Мужчина с оружием попытался пройти в Дом творчества в Ростове

В Ростове-на-Дону мужчина попытался пройти в Дом творчества с сумкой с оружием. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Газета.Ru 07:21
Происшествия

Более 40 человек пострадали при беспорядках у университета в Нью-Дели

RT на русском 21:59
Общество

Скончался боровшийся с раком онколог Андрей Павленко

Скончался онколог Андрей Павленко, который боролся с раком. Об этом в Facebook рассказала его жена.
Газета.Ru 03:19
Кино

Южнокорейская лента «Паразиты» завоевала «Золотой глобус»

Картина "Паразиты" южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо завоевала "Золотой глобус" в категории "Лучший фильм на иностранном языке", трансляция 77-й церемонии вручения награды идет на телеканале NBC из Лос-Анджелеса.
РИА Новости 21:00
Политика

Гуайдо снят с поста главы Национальной ассамблеи Венесуэлы

23 января 2019 года во время митинга в Каракасе против президента Венесуэлы Николаса Мадуро лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны.
Газета.Ru 13:45
Общество

Работодатели намерены повысить зарплаты россиянам

Большинство российских работодателей планирует в этом году повысить заработную плату сотрудникам, сообщает "Российская газета" со ссылкой на сервис HeadHunter.
РИА Новости 01:18
Политика

Иран отказался от ограничений ядерной сделки

Иран объявил об отказе от "последнего ключевого ограничения в ядерной сделке, касающегося количества центрифуг", сообщило правительство Ирана, назвав этот шаг "последним".
РИА Новости 14:27
Армия и оружие

Трамп пригрозил Ирану новейшим супероружием

Дональд Трамп пригрозил ударить по Ирану новейшими вооружениями. Цели, по словам президента США, уже выбраны.
ТВ Центр 04:41
Гаджеты

Анонсирован новый смартфон OnePlus Concept One с невидимой камерой

Особенностью станет то, что все модули будут невидимыми. Однако такой режим будет активен в процессе пассивного состояния камеры.
Rusargument 06:49
Происшествия

Во Владивостоке десятки автомобилей провалились под лед

В бухте Воевода на острове Русском провалились под лед около 20 припаркованных вдоль берега автомобилей, говорится в сообщении краевого главка МЧС.
РБК вчера в 22:20
Недвижимость

В Якутске в 2019 году введено более 330 тысяч кв. метров жилья

В 2019 г. заключены договоры о долевом строительстве на приобретение 95 жилых помещений общей площадью 3 236,2 кв. м, в том числе у застройщика АО «ДСК» — 86 жилых помещений общей площадью 2 796,8 кв. м и 9 жилых помещений общей площадью 439,4 кв. м. у застройщика ООО МСЗ «АРТ».
SakhaLife.ru 20:02
Хоккей

Ларионов: российские хоккеисты доминировали в финале МЧМ, но потеряли концентрацию

ТАСС Спорт 19:00
Культура

Умер Геннадий Пискунов, народный артист России

Комсомольская правда 14:08
Здоровье

В Китае растет число заболевших неизвестной пневмонией

Число людей, заболевших неизвестной пневмонией в Китае, выросло до 44 человек, 11 находятся в тяжелом состоянии, сообщает ТАСС.
BFM.ru 03 января в 04:50
Политика

Отказ США выводить войска из Ирака сочли презрением к союзникам

Президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается выводить войска из Ирака.
РЕН ТВ 22:08
Космос

Для полётов в космос придётся впадать в спячку

Учёные из Европейского космического агентства (ESA) считают, что гибернация, она же спячка, может быть вполне подходящим способом осуществления долговременных пилотируемых экспедиций на далёкие планеты.
Популярная механика 30.12.19 в 19:02
Общество

В России могут скорректировать возраст вступления в брак

Министерство юстиции России планирует скорректировать возраст вступления в брак, об этом следует из плана законопроектной деятельности правительства на текущий год.
REGNUM вчера в 10:17
Религия

Как правильно провести 6 января Рождественский сочельник

В России есть два дня, содержащих в своем названии красивое слово "сочельник": 6 января - Рождественский сочельник и 18 января - сочельник Крещенский.
Российская газета 16:20
Шоу-бизнес

Алена Шишкова ответила на обвинения в неумении воспитывать свою дочь

Напомним, что хайп по поводу воспитания дочери Шишковой появился после того, как ее бабушка Симона опубликовала в своем микроблоге короткий видеоролик, в конце которого внучка облизывает ее палец на ноге.
Bimru.ru 08:09
Общество

Авербух назвал средний гонорар фигуриста в ледовом шоу

Российский хореограф Илья Авербух рассказал о затратах на организацию ледовых шоу.
РБК 11:32
Шоу-бизнес

Ксения Бородина столкнулась с панической атакой на отдыхе за рубежом

Телеведущая вместе с семьей отправилась за границу. Однако отдых знаменитости был омрачен проблемами со здоровьем.
StarHit.ru 22:00
Энергетика

Оператор ГТС Украины отреагировал на данные о транзите

Компания "Оператор ГТС Украины" получает оплату за транзит российского газа в полном объеме, несмотря на сокращение объемов с 1 января.
Вести.Ru 09:30
Армия и оружие

Турция передаст США С-400? Последняя выходка Вашингтона и угрозы Турции

«Угрозы в адрес Анкары за покупку российского вооружения, обвинения в атаках на курдов, обвинения в эскалации ситуации в Ливии – совершенно очевидно, что Эрдоган не потерпит подобного отношения со стороны США, и потому, вероятность того, что Турция передаст Вашингтону российские С-400 стремительно упала с умеренно вероятной, до крайне низкой», - отмечает специалист.
Avia.pro вчера в 17:26
Кино

Австрийский режиссер снимает фильм об амурском тигре в Приморье

Австрийский режиссер Франц Хафнер совместно с российской съемочной группой ведет на Дальнем Востоке съемки документального фильма о судьбе популяции амурского тигра в России.
ВЕСТИ: Приморье 19:35
Экономика

Названы семь тревожных признаков мирового экономического кризиса

В списке оказалось семь пунктов. И, кажется, тревожные признаки мы наблюдаем уже сегодня.
Московский Комсомолец 03 января в 11:55
Хоккей

Шведские хоккеисты раскритиковали поведение россиян на полуфинале МЧМ

Пятый канал 01:37
Спорт

WADA назначило России размер ежегодного взноса

В РУСАДА собрались обжаловать санкции WADA «Размер взноса России в 2020 году составит $1 015 977», — заявили представители агентства.
Профиль вчера в 04:19
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В Тюменской области в ДТП погибла семья из пяти человек

Российская газета вчера в 13:09
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Ирина Хакамада
Российская журналистка
Российский экономист, политический и государственный деятель, журналистка, и публицист. Кандидат экономических наук, писательница, теле- и радиоведущая. Депутат Государственной думы трёх созывов, сопредседатель политической партии Союз правых сил, кандидат в Президенты Российской Федерации, член «Совета при президенте России по вопросам развития гражданского общества и прав человека».
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