Политика
РИА НовостиВ Киеве отменили выступление Хакамады из-за скандала с Крымом
Организаторы бизнес-форума в Киеве отменили выступление общественного деятеля Ирины Хакамады из-за ее позиции по Крыму.
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с чего всё началось
"Несмотря на то что мы провели первичную проверку и согласовали возможность ее въезда с соответствующими органами, мы вынуждены отказаться от ее выступления", — говорится в публикации компании Taryan Group в фейсбуке.РИА Новости10:20
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Армия и оружие
В Совфеде раскрыли детали военного присутствия США в Ираке
Косачев отметил, что американское военное присутствие в стране было предметом двусторонней договоренности и носило строго определенные рамки, которые были нарушены.
Хоккей
Золото уплыло из наших рук… Сборная России вела игру, но уступила канадцам в финале МЧМ
Обозреватель «Матч ТВ» рассказывает о финале сборной России против канадцев (3:4) на молодежном чемпионате мира.
Происшествия
Мужчина с оружием попытался пройти в Дом творчества в Ростове
В Ростове-на-Дону мужчина попытался пройти в Дом творчества с сумкой с оружием. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Происшествия
Более 40 человек пострадали при беспорядках у университета в Нью-Дели
Общество
Скончался боровшийся с раком онколог Андрей Павленко
Скончался онколог Андрей Павленко, который боролся с раком. Об этом в Facebook рассказала его жена.
Кино
Южнокорейская лента «Паразиты» завоевала «Золотой глобус»
Картина "Паразиты" южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо завоевала "Золотой глобус" в категории "Лучший фильм на иностранном языке", трансляция 77-й церемонии вручения награды идет на телеканале NBC из Лос-Анджелеса.
Политика
Гуайдо снят с поста главы Национальной ассамблеи Венесуэлы
23 января 2019 года во время митинга в Каракасе против президента Венесуэлы Николаса Мадуро лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны.
Общество
Работодатели намерены повысить зарплаты россиянам
Большинство российских работодателей планирует в этом году повысить заработную плату сотрудникам, сообщает "Российская газета" со ссылкой на сервис HeadHunter.
Политика
Иран отказался от ограничений ядерной сделки
Иран объявил об отказе от "последнего ключевого ограничения в ядерной сделке, касающегося количества центрифуг", сообщило правительство Ирана, назвав этот шаг "последним".
Армия и оружие
Трамп пригрозил Ирану новейшим супероружием
Дональд Трамп пригрозил ударить по Ирану новейшими вооружениями. Цели, по словам президента США, уже выбраны.
Гаджеты
Анонсирован новый смартфон OnePlus Concept One с невидимой камерой
Особенностью станет то, что все модули будут невидимыми. Однако такой режим будет активен в процессе пассивного состояния камеры.
Происшествия
Во Владивостоке десятки автомобилей провалились под лед
В бухте Воевода на острове Русском провалились под лед около 20 припаркованных вдоль берега автомобилей, говорится в сообщении краевого главка МЧС.
Недвижимость
В Якутске в 2019 году введено более 330 тысяч кв. метров жилья
В 2019 г. заключены договоры о долевом строительстве на приобретение 95 жилых помещений общей площадью 3 236,2 кв. м, в том числе у застройщика АО «ДСК» — 86 жилых помещений общей площадью 2 796,8 кв. м и 9 жилых помещений общей площадью 439,4 кв. м. у застройщика ООО МСЗ «АРТ».
Хоккей
Ларионов: российские хоккеисты доминировали в финале МЧМ, но потеряли концентрацию
Культура
Умер Геннадий Пискунов, народный артист России
Здоровье
В Китае растет число заболевших неизвестной пневмонией
Число людей, заболевших неизвестной пневмонией в Китае, выросло до 44 человек, 11 находятся в тяжелом состоянии, сообщает ТАСС.
Политика
Отказ США выводить войска из Ирака сочли презрением к союзникам
Президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается выводить войска из Ирака.
Космос
Для полётов в космос придётся впадать в спячку
Учёные из Европейского космического агентства (ESA) считают, что гибернация, она же спячка, может быть вполне подходящим способом осуществления долговременных пилотируемых экспедиций на далёкие планеты.
Общество
В России могут скорректировать возраст вступления в брак
Министерство юстиции России планирует скорректировать возраст вступления в брак, об этом следует из плана законопроектной деятельности правительства на текущий год.
Религия
Как правильно провести 6 января Рождественский сочельник
В России есть два дня, содержащих в своем названии красивое слово "сочельник": 6 января - Рождественский сочельник и 18 января - сочельник Крещенский.
Шоу-бизнес
Алена Шишкова ответила на обвинения в неумении воспитывать свою дочь
Напомним, что хайп по поводу воспитания дочери Шишковой появился после того, как ее бабушка Симона опубликовала в своем микроблоге короткий видеоролик, в конце которого внучка облизывает ее палец на ноге.
Общество
Авербух назвал средний гонорар фигуриста в ледовом шоу
Российский хореограф Илья Авербух рассказал о затратах на организацию ледовых шоу.
Шоу-бизнес
Ксения Бородина столкнулась с панической атакой на отдыхе за рубежом
Телеведущая вместе с семьей отправилась за границу. Однако отдых знаменитости был омрачен проблемами со здоровьем.
Энергетика
Оператор ГТС Украины отреагировал на данные о транзите
Компания "Оператор ГТС Украины" получает оплату за транзит российского газа в полном объеме, несмотря на сокращение объемов с 1 января.
Армия и оружие
Турция передаст США С-400? Последняя выходка Вашингтона и угрозы Турции
«Угрозы в адрес Анкары за покупку российского вооружения, обвинения в атаках на курдов, обвинения в эскалации ситуации в Ливии – совершенно очевидно, что Эрдоган не потерпит подобного отношения со стороны США, и потому, вероятность того, что Турция передаст Вашингтону российские С-400 стремительно упала с умеренно вероятной, до крайне низкой», - отмечает специалист.
Кино
Австрийский режиссер снимает фильм об амурском тигре в Приморье
Австрийский режиссер Франц Хафнер совместно с российской съемочной группой ведет на Дальнем Востоке съемки документального фильма о судьбе популяции амурского тигра в России.
Экономика
Названы семь тревожных признаков мирового экономического кризиса
В списке оказалось семь пунктов. И, кажется, тревожные признаки мы наблюдаем уже сегодня.
Спорт
WADA назначило России размер ежегодного взноса
В РУСАДА собрались обжаловать санкции WADA «Размер взноса России в 2020 году составит $1 015 977», — заявили представители агентства.
Происшествия