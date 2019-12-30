с чего всё началось

Организаторы бизнес-форума в Киеве отменили выступление общественного деятеля Ирины Хакамады из-за ее позиции по Крыму.

В Киеве отменили выступление Хакамады из-за скандала с Крымом

Кино Южнокорейская лента «Паразиты» завоевала «Золотой глобус» Картина "Паразиты" южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо завоевала "Золотой глобус" в категории "Лучший фильм на иностранном языке", трансляция 77-й церемонии вручения награды идет на телеканале NBC из Лос-Анджелеса.

Политика Гуайдо снят с поста главы Национальной ассамблеи Венесуэлы 23 января 2019 года во время митинга в Каракасе против президента Венесуэлы Николаса Мадуро лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны.

Общество Работодатели намерены повысить зарплаты россиянам Большинство российских работодателей планирует в этом году повысить заработную плату сотрудникам, сообщает "Российская газета" со ссылкой на сервис HeadHunter.

Политика Иран отказался от ограничений ядерной сделки Иран объявил об отказе от "последнего ключевого ограничения в ядерной сделке, касающегося количества центрифуг", сообщило правительство Ирана, назвав этот шаг "последним".

Происшествия Во Владивостоке десятки автомобилей провалились под лед В бухте Воевода на острове Русском провалились под лед около 20 припаркованных вдоль берега автомобилей, говорится в сообщении краевого главка МЧС.

Недвижимость В Якутске в 2019 году введено более 330 тысяч кв. метров жилья В 2019 г. заключены договоры о долевом строительстве на приобретение 95 жилых помещений общей площадью 3 236,2 кв. м, в том числе у застройщика АО «ДСК» — 86 жилых помещений общей площадью 2 796,8 кв. м и 9 жилых помещений общей площадью 439,4 кв. м. у застройщика ООО МСЗ «АРТ».

Космос Для полётов в космос придётся впадать в спячку Учёные из Европейского космического агентства (ESA) считают, что гибернация, она же спячка, может быть вполне подходящим способом осуществления долговременных пилотируемых экспедиций на далёкие планеты.

Общество В России могут скорректировать возраст вступления в брак Министерство юстиции России планирует скорректировать возраст вступления в брак, об этом следует из плана законопроектной деятельности правительства на текущий год.

Религия Как правильно провести 6 января Рождественский сочельник В России есть два дня, содержащих в своем названии красивое слово "сочельник": 6 января - Рождественский сочельник и 18 января - сочельник Крещенский.

Шоу-бизнес Алена Шишкова ответила на обвинения в неумении воспитывать свою дочь Напомним, что хайп по поводу воспитания дочери Шишковой появился после того, как ее бабушка Симона опубликовала в своем микроблоге короткий видеоролик, в конце которого внучка облизывает ее палец на ноге.

Энергетика Оператор ГТС Украины отреагировал на данные о транзите Компания "Оператор ГТС Украины" получает оплату за транзит российского газа в полном объеме, несмотря на сокращение объемов с 1 января.

Армия и оружие Турция передаст США С-400? Последняя выходка Вашингтона и угрозы Турции «Угрозы в адрес Анкары за покупку российского вооружения, обвинения в атаках на курдов, обвинения в эскалации ситуации в Ливии – совершенно очевидно, что Эрдоган не потерпит подобного отношения со стороны США, и потому, вероятность того, что Турция передаст Вашингтону российские С-400 стремительно упала с умеренно вероятной, до крайне низкой», - отмечает специалист.

Кино Австрийский режиссер снимает фильм об амурском тигре в Приморье Австрийский режиссер Франц Хафнер совместно с российской съемочной группой ведет на Дальнем Востоке съемки документального фильма о судьбе популяции амурского тигра в России.