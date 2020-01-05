Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Киеве отменили выступление Хакамады из-за скандала с Крымом

Организаторы бизнес-форума в Киеве отменили выступление общественного деятеля Ирины Хакамады из-за ее позиции по Крыму.
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"Несмотря на то что мы провели первичную проверку и согласовали возможность ее въезда с соответствующими органами, мы вынуждены отказаться от ее выступления", — говорится
 в публикации компании Taryan Group в фейсбуке.
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Российский экономист, политический и государственный деятель, журналистка, и публицист. Кандидат экономических наук, писательница, теле- и радиоведущая. Депутат Государственной думы трёх созывов, сопредседатель политической партии Союз правых сил, кандидат в Президенты Российской Федерации, член «Совета при президенте России по вопросам развития гражданского общества и прав человека».
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