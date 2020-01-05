Политика
РИА НовостиВ Киеве отменили выступление Хакамады из-за скандала с Крымом
Организаторы бизнес-форума в Киеве отменили выступление общественного деятеля Ирины Хакамады из-за ее позиции по Крыму.
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с чего всё началось
"Несмотря на то что мы провели первичную проверку и согласовали возможность ее въезда с соответствующими органами, мы вынуждены отказаться от ее выступления", — говорится в публикации компании Taryan Group в фейсбуке.РИА Новости10:20
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Наука
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Политика
США разочарованы решением Ирака о выводе иностранных войск
Соединенные Штаты разочарованы решением иракского парламента об ограничении иностранного присутствия в стране, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Госдепартамента США Морган Ортагус.
Общество
Китай «взломал» западную систему мировой торговли. Спустя 25 лет США решили ее уничтожить
Всемирная торговая организация появилась на свет 25 лет назад — 1 января 1995 года.
Армия и оружие
СМИ сообщили о повышенной боевой готовности ракетных войск Ирана
Ракетные войска Ирана находятся в повышенной боевой готовности, сообщил Reuters официальный представитель США.
Армия и оружие
Иран готовит ответный удар по военным объектам США
Тегеран готовит удар по военным объектам США в ответ на убийство генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани, заявил военный советник верховного лидера Ирана Хосейн Деган.
Политика
Столтенберг созвал срочное заседание совета НАТО 6 января
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг принял решение о созыве 6 января срочного заседания Североатлантического совета на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.
Политика
Трамп опять пригрозил Ирану ударом по культурным объектам
Президент США Дональд Трамп опять пригрозил Ирану ударом по культурным объектам при атаке со стороны исламской республики.
Кино
Анимационная картина «Потерянное звено» завоевала «Золотой глобус»
Анимационная картина студии Laika "Потерянное звено" удостоена "Золотого глобуса", трансляция церемонии вручения транслируется на телеканале NBC.
Общество
Стало известно, в каких городах России чаще всего ругаются матом
С нецензурной бранью сталкиваются 18% опрошенных в перечисленных городах страны.
Политика
Журналист из Екатеринбурга попросил политическое убежище в Грузии
Россию Изотов покинул еще в 2016 году, поскольку принимал участие в антивоенных акциях в Киеве.
Политика
США ввели санкции против главы оборонного ведомства Кубы
США ввели санкции против министра Революционных вооруженных сил Кубы Леопольдо Синтра Фриаса.
Политика
Главный раввин Польши ответил на слова Путина об антисемитской свинье
Ранее экс-посла Польши в Германии, пообещавшего поставить памятник Гитлеру за высылку евреев в Африку, российский лидер назвал «сволочью и антисемитской свиньей».
Армия и оружие
Мощнейший корабль РФ внепланово перебрасывается к берегам Сирии
Футбол
Экспресс на теннис от 04.01.2020
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Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова случайно показала таинственного бойфренда
Новогодние каникулы Анастасия Волочкова решила провести в жарком Таиланде, куда отправилась не одна, а в компании таинственного возлюбленного, которого уже целый год не могут увидеть подписчики.
Армия и оружие
Ракетный обстрел произошел у американского посольства в Багдаде
Общество
Северная Македония и Греция уже получают газ по «Турецкому потоку»
Болгария, Северная Македония и Греция начали получать газ из России по газопроводу "Турецкий поток" через новую точку входа "Странджа 2" - рассказал исполнительный директор "Булгартрансгаза" Владимир Малинов.
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Эвертон» в матче Кубка Англии
«Ливерпуль» обыграл «Эвертон» в матче 1/32 финала Кубка Англии. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу красных.
Общество
Шойгу выразил соболезнования в связи со смертью онколога Павленко
Экономика
Эксперты оценили, как инвестирование средств ФНБ повлияет на экономику
Эксперты предполагают, что около 1 трлн рублей из ФНБ будет потрачено на поддержание экономического роста.
Политика
Президент Польши не поедет в Израиль из-за слов Путина
Как ранее писал «Рамблер», Михаил Щудрих — главный раввин Польской республики, а также руководитель Союза еврейских общин в Польше Клара Колодзейска-Полтын прокомментировали мнение российского президента Владимира Путина о Юзефе Липском, бывшем польском после в нацистской Германии.
Общество
Авербух назвал средний гонорар фигуриста в ледовом шоу
Российский хореограф Илья Авербух рассказал о затратах на организацию ледовых шоу.
Армия и оружие
Во время атаки на военную базу в Кении погибли солдаты США
Сообщается, что атака исламистов действующей на территории Сомали группы исламистов «Аль-Шабааб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на аэродром Манда-Бей на острове Манда, используемый как американскими так и кенийскими военными, произошла в ночь на 5 января.
Шоу-бизнес
Алена Шишкова ответила на обвинения в неумении воспитывать свою дочь
Напомним, что хайп по поводу воспитания дочери Шишковой появился после того, как ее бабушка Симона опубликовала в своем микроблоге короткий видеоролик, в конце которого внучка облизывает ее палец на ноге.
Общество
В России могут скорректировать возраст вступления в брак
Министерство юстиции России планирует скорректировать возраст вступления в брак, об этом следует из плана законопроектной деятельности правительства на текущий год.
Кино
Marvel удалось вернуть себе права на Халка
Студия Marvel вновь получила права полностью контролировать персонажи Халка и Нэмора. Компания выкупила права у Universal Pictures.