с чего всё началось

Организаторы бизнес-форума в Киеве отменили выступление общественного деятеля Ирины Хакамады из-за ее позиции по Крыму.

В Киеве отменили выступление Хакамады из-за скандала с Крымом

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