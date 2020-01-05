Политика

Газета.RuГазета.RuВ Киеве отменили выступление Хакамады из-за Крыма

Киевское дизайнерское бюро Taryan Group отменило приглашение российского политика Ирины Хакамады на бизнес-форум DreamBIG Forum из-за того, что она в 2014 году поздравляла президента России Владимира Путина с вхождением Крыма в состав РФ.
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В Киеве отменили выступление Ирины Хакамады за слова о Путине-победителе

Lenta.ru10:37

Выступление Хакамады в Киеве отменили, припомнив ей слова о Путине-победителе

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В Киеве отменили выступление Хакамады из-за ее позиции по Крыму

Российская газета12:48

В Киеве отменили выступление Хакамады из-за ее позиции по Крыму

URA.Ru12:01

Выступление Хакамады отменили в Киеве из-за скандала с Крымом

Известия14:23

В Киеве отменили выступление Хакамады из-за скандала с Крымом

РИА Новости10:20

Выступление Хакамады в Киеве отменили из-за Путина

Московский Комсомолец10:15
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Ирина Хакамада
Российская журналистка
Российский экономист, политический и государственный деятель, журналистка, и публицист. Кандидат экономических наук, писательница, теле- и радиоведущая. Депутат Государственной думы трёх созывов, сопредседатель политической партии Союз правых сил, кандидат в Президенты Российской Федерации, член «Совета при президенте России по вопросам развития гражданского общества и прав человека».
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