Политика
Газета.RuВ Киеве отменили выступление Хакамады из-за Крыма
Киевское дизайнерское бюро Taryan Group отменило приглашение российского политика Ирины Хакамады на бизнес-форум DreamBIG Forum из-за того, что она в 2014 году поздравляла президента России Владимира Путина с вхождением Крыма в состав РФ.
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Политика
Зеленский с семьей уехал отдыхать в Оман
Футбол
Владелец «Альмерии» «отомстил» Зидану за Матерацци
Владелец «Альмерии» Турки аль-Шейх выложил совместное видео с главным тренером «Реала» Зинедином Зиданом.
Происшествия
В Крыму задержан начальник отдела полиции, сбивший трех человек
В отношении начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних Первомайского райотдела Крыма возбуждено уголовное дело после ДТП со смертельным исходом.
Хоккей
Сегодня сборная России сыграет против Канады в финале МЧМ
Сегодня сборная России по хоккею сыграет в финале молодежного чемпионата мира против национальной команды Канады.
Политика
Иран отказался от ограничений ядерной сделки
Иран объявил об отказе от "последнего ключевого ограничения в ядерной сделке, касающегося количества центрифуг", сообщило правительство Ирана, назвав этот шаг "последним".
Футбол
В Мальме вандалы опрокинули с постамента статую Ибрагимовича
Статуя Ибрагимовича уже несколько раз подвергалась вандализму после того, как 38-летний воспитанник «Мальме» стал совладельцем «Хаммарбю» – принципиального соперника своего родного клуба.
Политика
Эрдоган считает, что убийство Сулеймани нельзя оставлять без ответа
«Нельзя оставлять без какого-либо ответа убийство какого-либо военачальника, который входил в высшие эшелоны власти какого-либо государства», - приводит слова турецкого лидера ТАСС.
Спорт
Россиянин Большунов выиграл «Тур де Ски»
Российский лыжник Александр Большунов впервые в карьере стал победителем общего зачета многодневной гонки "Тур де Ски".
Авто
Lamborghini сделала заднеприводный Huracan Evo RWD
В продаже Lamborghini Huracan Evo RWD появится весной 2020 года.
Происшествия
В Таиланде задержали россиян за секс на пляже
В Паттайе задержали и оштрафовали двух россиян за секс на пляже, пишет Bangkokpost.
Армия и оружие
Эрдоган объявил о начале переброски турецких военных в Ливию
Накануне парламент страны одобрил запрос президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана об отправке военной помощи Правительству национального согласия (ПНС) Ливии.
Политика
Джонсон назвал Сулеймани угрозой интересам Великобритании
Генерал элитного иранского спецподразделения «Аль-Кудс» КСИР Касем Сулеймани, убитый в Ираке военными США, представлял угрозу интересам Великобритании и был ответственен за дестабилизацию на Ближнем Востоке.
Общество
Умер хирург-онколог Андрей Павленко
Общество
Солнце и Земля максимально сблизились
Земля в воскресенье, 5 января, оказалась на самом близком расстоянии от Солнца.
Футбол
«Спартак» хочет продлить контракт с Солтмурадом Бакаевым
Высшее руководство «Спартака» не намерено отпускать хавбека Солтмурад Бакаев в другую команду, сообщает «Спорт-Экспресс».
Армия и оружие
Боевики напали на военную базу США в Кении
Боевики террористической группировки «Аш-Шабаб»* напали на американскую военно-морскую базу Манда-Махогони в кенийском округе Ламу.
Наука
Ученые назвали помогающий снизить давление напиток
Результаты эксперимента показали, что разбавленный брусничный сок значительно снижал высокое кровяное давление, а концентрированный напиток положительно влиял на состояние сосудов.
Политика
В Хорватии сегодня пройдет второй тур президентских выборов
Действующий президент республики Колинда Грабар-Китарович заняла в первом туре второе место, набрав 26,7% голосов.
Гаджеты
У Intel есть прототипы накопителей PCIe 4.0, но для их тестирования нужны системы AMD
Необдуманно отправленный твит показал, что разработчикам рассылаются образцы второго поколения твердотельных накопителей Intel Optane 3D XPoint с новой флагманской функцией: поддержкой PCIe 4.0.
Игры
The Lord of the Rings: Gollum будет стелс-экшеном
Студия Daedalic планирует выпустить игру The Lord of The Rings: Gollum в 2021 году на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X.
Технологии
Составлен список ожидаемых россиянами технологий 2020 года
Составлен список ожидаемых россиянами технологий 2020 года. Первым отмечается ввод криптовалюты Telegram Open Network (TON) от Павла Дурова.
Хоккей
Хет-трик Кейна не спас «Сан-Хосе» от поражения в матче с «Вашингтоном»
Две шайбы в составе «Кэпиталз» забросил Якуб Врана. Хет-трик оформил форвард «Сан-Хосе» Эвандер Кейн.
Политика
МИД РФ призвал Украину перестать глумиться над историей
Поддержка Киевом неонацизма на государственном уровне - серьезная угроза для всего мирового сообщества, заявил 5 января МИД РФ на своей странице в Facebook.
Происшествия
Около 30 автомобилей провалились под лёд во Владивостоке
В Приморском крае частично провалились под лёд около 30 автомобилей, которые были припаркованы на острове Русский в бухте Воевода.
Футбол
Экс-игрок «Челси»: «Я чуть не убил Абрамовича»
Бывший футболист "Челси" Пэт Невин рассказал, как едва не убил владельца "синих" Романа Абрамовича:Где-то три года назад я отдыхал на шотландском острове Арран.
Политика
Генсек НАТО созвал экстренное заседание по ситуации в Ираке
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг созвал экстренное заседание Североатлантического совета по ситуации в Ираке.
Экономика
Акции Saudi Aramco упали до минимума на фоне убийства Сулеймани
Курс акций Saudi Aramco, нефтяной компании Саудовской Аравии, на фоне убийства американцами иранского генерала Касема Сулеймани снизился до минимальных значений с момента IPO, пишет Reuters.
Хоккей
На МЧМ 2020 в финале между Россией и Канадой во втором периоде разыгралась драма
Настоящая драма разыгралась на МЧМ 2020 в финале между Россией и Канадой во втором периоде.