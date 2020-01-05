Энергетика

Газета.RuГазета.RuКиев ответил на данные о сокращении транзита газа из РФ

Глава компании "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон прокомментировал данные о сокращении транзита российского газа. Соответствующее заявление он опубликовал в Facebook. По его словам, компания получает оплату в полном объеме из расчета 178 миллионов кубометров в сутки.
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На Украине прокомментировали данные о сокращении транзита газа из РФ

Московский Комсомолец03:12

В Киеве прокомментировали данные о пятикратном сокращении транзита газа

Lenta.ru01:46

Украина получает оплату, несмотря на сокращение транзита газа

Комсомольская правда02:40

Киев сообщил о полной оплате за транзит газа после сокращения поставок

РБК02:55

Оператор ГТС Украины высказался о пятикратном падении объемов транзита газа из России

Взгляд.ру02:09

Киев ответил на данные о сокращении транзита газа из РФ

Газета.Ru00:58

В Киеве отреагировали на данные о сокращении транзита российского газа

РИА Новостивчера в 22:51
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Армия и оружие

NYT узнала о приказе Трампа убить Сулеймани вопреки данным разведки

Президент Дональд Трамп отдал приказ об убийстве иранского генерала Касема Сулеймани вопреки данным разведки, сообщает The New York Times со ссылкой на источники в администрации США.
РБК 01:32
Общество

Дуров даст показания в Дубае о судьбе полученных в ходе ICO $1,7 млрд

Основатель Telegram Павел Дуров 7 и 8 января в качестве свидетеля ответит в суде в Дубае на вопросы о судьбе $1,7 млрд, полученных в ходе ICO TON.
Коммерсантъ вчера в 12:54
Армия и оружие

Исламисты атаковали военную базу США в Кении

Боевики радикальной исламистской группировки «Аш-Шабаб» утром 5 января напали на американскую военно-морскую базу Манда-Махогони в Кении.
РБК 02:45
Общество

Скончался онколог Андрей Павленко

Вести.Ru 02:53
Политика

Президент рассказал о работе над посланием Федеральному Собранию

Президент России Владимир Путин работает над посланием Федеральному собранию. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.
Вести.Ru вчера в 05:59
Происшествия

В Тюменской области в ДТП погибла семья с тремя детьми

По данным ТАСС, в ДТП погибла семья из пяти человек, в том числе три ребенка.
РБК вчера в 12:38
Политика

Пушков предложил США вернуть Техас Мексике

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter слова бывшего командующего сухопутными силами США в Европе генерала Бена Ходжеса о принадлежности Крыма России, предложив Вашингтону вернуть Техас Мексике.
РИА Новости вчера в 20:05
Экономика

Миллиардер Агаларов раскритиковал низкие пенсии и зарплаты россиян

Президент Crocus Group Араз Агаларов считает, что у россиян низкие пенсии и зарплаты.
Ведомости 02 января в 15:54
Политика

Трамп заявил о готовности нанести удары по 52 целям в Иране

Президент США Дональд Трамп пообещал нанести "быстрый и сильный удар" по 52 целям в Иране, включая объекты культуры, в случае нападения на американцев.
РИА Новости 00:56
Шоу-бизнес

Молодая жена Петросяна Брухунова владеет шикарной квартирой в Москве

В редакцию передачи неизвестный прислал бумаги, исходя из которых становится понятно, что в 2016 году помощница артиста стала владелицей весьма и весьма шикарной, роскошной и просто элитной квартиры с видом на озеро в Москве, чья площадь составляет не менее 230 квадратных метров.
Народные новости вчера в 23:38
Политика

По торговле газом Россия впереди планеты всей. ЕС выиграет от запуска «Северного потока–2»

В интервью Baltnews президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль рассказал, почему, несмотря на препятствия, "Северный поток–2" будет запущен в 2020 году, а многие европейские страны в будущем пересмотрят свое отношение к российским энергопроектам.
BaltNews.ee 02 января в 02:05
Общество

О повышении зарплат россиян в 2020 году рассказали работодатели

Многие российские работодатели намерены увеличить заработную плату для сотрудников в 2020 году. Об этом сообщает "Российская газета".
Газета.Ru 02:23
Происшествия

В центре Петербурга устроили огненное шоу в честь Гитлера

В центре Санкт-Петербурга толпа молодых людей, приверженных нацистской идеологии, устроила «акцию» с дымовыми шашками.
Lenta.ru вчера в 08:39
Армия и оружие

Маршал Хафтар объявил в Ливии джихад и мобилизацию

Газета.Ru вчера в 04:09
Авто

Suzuki показала обновленный кроссовер Ignis

AvtoVolgograda.ru 03 января в 01:46
Происшествия

Модель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и попала в СИЗО

Столичную модель Марину Рудницкую на два месяца посадили в СИЗО из-за того, что ее подозревают в вымогательстве у художника Никаса Сафронова порядка 500 тысячи рублей.
Газета.Ru вчера в 16:45
Хоккей

Ковальчук подписал контракт с «Монреалем»

Газета.Ru 03 января в 13:18
Армия и оружие

В ЛНР сбили украинский ударный беспилотник

РЕН ТВ вчера в 06:48
Происшествия

Во Владивостоке десятки автомобилей провалились под лед

В бухте Воевода на острове Русском провалились под лед около 20 припаркованных вдоль берега автомобилей, говорится в сообщении краевого главка МЧС.
РБК вчера в 22:20
Гаджеты

Смарт-часы Xiaomi Mi Watch Color оказались дешевле аналогов

UfacityNews.ru 02 января в 16:30
Хоккей

Сборная Швеции раскритиковала россиян после полуфинала чемпионата мира

Discover24 02:26
Политика

Тело генерала Сулеймани доставили в Иран для церемонии прощания

Тело убитого при операции США в Ираке генерала Сулеймани доставили в Иран для церемонии прощания. Об этом сообщает агентство ISNA.
Вечерняя Москва вчера в 23:59
Хоккей

Канада обыграла Финляндию и вышла в финал МЧМ

Газета.Ru вчера в 15:40
Политика

Посольство Польши отреагировало на заявление МИД Украины о Бандере

В польском посольство на Украине резко ответили на слова пресс-секретаря МИД страны Екатерины Зеленко, в которых она осуждает героизацию украинских националистов.
Газета.Ru вчера в 22:29
Шоу-бизнес

Самбурская на Бали отправилась за хлебом в розовом купальнике

Актриса Настасья Самбурская проводит новогодние праздники на Бали.
Shraibikus News вчера в 09:04
Общество

В России могут скорректировать брачный возраст

Как пишет «Российская газета», планируется внести изменения в Семейный кодекс и ФЗ «Об актах гражданского состояния», в частности скорректировать брачный возраст и уточнить основания, позволяющие несовершеннолетним вступать в брак.
RT на русском вчера в 10:29
Технологии

В Microsoft прокомментировали прекращение поддержки Windows 7

С 14 января Microsoft откажется от поддержки операционной системы Windows 7, сообщает РИА Новости.
Мой Брянск вчера в 07:19
Гаджеты

Samsung представила смартфоны Galaxy S10 Lite и Galaxy Note10 Lite

Samsung Electronics анонсировала два новых смартфона – Galaxy S10 Lite и Galaxy Note10 Lite.
MobiDevices 03 января в 16:39
Общество

Росстандарт опубликовал список АЗС, где продают некачественное топливо

Всего в перечень попали 157 АЗС, уличенных в торговле некачественным топливом.
РИА Новости 03 января в 04:39
Гаджеты

Телевизоры Samsung 8K QLED TV 2020 года получат поддержку Nextgen TV

Компания Samsung Electronics объявила о том, что линейка телевизоров QLED 8K 2020 года получит поддержку ATSC 3.0.
iXBT.com 00:44
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