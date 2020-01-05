Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиВ Киеве отреагировали на данные о сокращении транзита российского газа

Компания "Оператор газотранспортной системы Украины", несмотря на сокращение транзита российского газа, получает оплату в полном объеме из расчета 178 миллионов кубометров в сутки, сообщил в Facebook глава компании Сергей Макогон.
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Украина получает оплату, несмотря на сокращение транзита газа

Комсомольская правда02:40

В Киеве отреагировали на данные о сокращении транзита российского газа

РИА Новостивчера в 22:51

В Киеве прокомментировали данные о пятикратном сокращении транзита газа

Lenta.ru01:46

Киев ответил на данные о сокращении транзита газа из РФ

Газета.Ru00:58

В Киеве отреагировали на данные о сокращении транзита газа из России

РЕН ТВвчера в 23:35

Сокращение транзита российского газа прокомментировали в Киеве

News.ruвчера в 23:16

На Украине объяснили пятикратное падение транзита российского газа

Взгляд.ру02:09
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Общество

О повышении зарплат россиян в 2020 году рассказали работодатели

Многие российские работодатели намерены увеличить заработную плату для сотрудников в 2020 году. Об этом сообщает "Российская газета".
Газета.Ru 02:23
Армия и оружие

NYT узнала о приказе Трампа убить Сулеймани вопреки данным разведки

Президент Дональд Трамп отдал приказ об убийстве иранского генерала Касема Сулеймани вопреки данным разведки, сообщает The New York Times со ссылкой на источники в администрации США.
РБК 01:32
Армия и оружие

Шесть модернизированных Ту-95МС с новыми комплексами РЭБ поступят в войска в 2020 году

ТАСС 00:14
Политика

Посольство Польши раскритиковало заявление МИД Украины о Бандере

Скандал начался после того, как послы Израиля и Польши на Украине выпустили совместное заявление с осуждением героизации украинских националистов в связи с памятным шествием в Киеве в честь 111-й годовщины со дня рождения Степана Бандеры.
Российская газета 01:56
Здоровье

Наиболее опасные ресторанные блюда назвал Роспотребнадзор

Роспотребнадзор назвал ресторанные блюда, при употреблении которых возрастает риск отравления. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Газета.Ru 02:39
Армия и оружие

СМИ сообщили о поломке большого десантного корабля ВМФ России в Сирии

Коммерсантъ вчера в 05:54
Армия и оружие

В районе посольства США в Багдаде взорвалась ракета

РБК вчера в 12:29
Армия и оружие

Боевики напали на американскую базу в Кении

Lenta.ru 02:39
Политика

Новое повышение пенсионного возраста может произойти в России

По словам Миронова, повышение пенсионного возраста не принесло стране должного эффекта.
Primpress.ru вчера в 06:50
Политика

Трамп пригрозил нанести удар по 52 объектам в Иране

США готовы нанести «быстрый и сильный» удар по 52 объектам в Иране, если Тегеран решит атаковать американских граждан или имущество, заявил президент США Дональд Трамп.
Rambler News Service 01:23
Происшествия

Модель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и попала в СИЗО

Столичную модель Марину Рудницкую на два месяца посадили в СИЗО из-за того, что ее подозревают в вымогательстве у художника Никаса Сафронова порядка 500 тысячи рублей.
Газета.Ru вчера в 16:45
Шоу-бизнес

Кэмерон Диаз родила первенца в 47 лет

Голливудская актриса Кэмерон Диаз родила своего первого ребенка.
Телеканал 360° 03 января в 17:33
Наука

Ученые назвали помогающий снизить давление напиток

Результаты эксперимента показали, что разбавленный брусничный сок значительно снижал высокое кровяное давление, а концентрированный напиток положительно влиял на состояние сосудов.
РИА Новости вчера в 14:27
Политика

Пушков предложил США вернуть Техас Мексике

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter слова бывшего командующего сухопутными силами США в Европе генерала Бена Ходжеса о принадлежности Крыма России, предложив Вашингтону вернуть Техас Мексике.
РИА Новости вчера в 20:05
Хоккей

Шведы раскритиковали поведение россиян во время полуфинала МЧМ

Известия вчера в 18:53
Экономика

С 1 января частные клиники займутся лечением

Принятые решения направлены на увеличение охвата лиц в возрасте 65 лет и старше медико-социальным патронажем, а также на привлечение частных медицинских организаций в сферу предоставления на дому указанных услуг.
ИА Клерк.Ру вчера в 05:14
Происшествия

Тела пропавших в Киеве девушек нашли связанными в шкафу

В арендованной квартире в Подольском районе Киева нашли тела двух связанных девушек, сообщает сайт городской полиции.
РИА Новости 01:59
Авто

Toyota начинает прием заказов на кроссовер Wildlander на базе RAV4

Относительно недавно на международной выставке автомобилей была представлена новая версия инновационного кроссовера Toyota Wildlander, который собран на базе RAV4.
Car.ru 03 января в 01:45
Автоспорт

Нейрохирург рассказал об изменениях в облике Шумахера

Lenta.ru вчера в 10:30
Происшествия

В центре Петербурга устроили огненное шоу в честь Гитлера

В центре Санкт-Петербурга толпа молодых людей, приверженных нацистской идеологии, устроила «акцию» с дымовыми шашками.
Lenta.ru вчера в 08:39
Общество

Умер боровшийся с раком желудка онколог Павленко

Хирург-онколог петербургской Клиники высокиx медицинскиx технологий имени Н.И. Пироговa Андрей Павленко, на протяжении нескольких лет боровшийся с раком желудка, умер в Санкт-Петербурге 5 января.
Известия 02:39
Гаджеты

Samsung презентовала линейку изогнутых игровых мониторов Odyssey

Продажи Odyssey G9 и Odyssey G7 начнутся во втором квартале 2020 года. Цена на мониторы пока не объявили.
Astera вчера в 11:41
Общество

В России планируют скорректировать брачный возраст

Кабмин РФ в декабре 2020 года рассмотрит изменения в Семейный кодекс РФ, которые позволят изменить брачный возраст, а также уточнить обстоятельства, по которым можно вступать в брак до достижения совершеннолетия.
ТАСС вчера в 10:34
Армия и оружие

В Иран доставили тело генерала Сулеймани

В ночь на 3 января США нанесли ракетный удар по аэропорту Багдада, в результате которого погиб Сулеймани, командовавший спецподразделением «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
Известия 00:47
Футбол

Иванович отказался продлевать контракт с «Зенитом»

Как уточняется, футболист отказался продлевать контракт с «сине-бело-голубыми», который истекает будущим летом.
NewInform 01:46
Общество

Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом

В Росстандарте составили список автозаправочных станций, которые в 2019 году на территории России допустили нарушения требований к качеству топлива.
RT на русском 03 января в 07:15
Здоровье

В Госдуме рекомендовали россиянам не переедать в новогодние каникулы

В Госдуме призвали россиян воздержаться от переедания и чрезмерного употребления спиртного во время новогодних праздников, передаёт РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 04:09
Политика

Глава МИД Ирана назвал Помпео «высокомерным клоуном»

Глава иранского внешнеполитического ведомства Мохаммад Джавад Зариф заявил, что считает коллегу из США Майка Помпео «высокомерным клоуном».
NewInform вчера в 14:18
Кино

Мировой уровень: режиссер оценил фильм «Вторжение»

Режиссер, оператор, актер и организатор кинофестиваля "Кинотавр" Алексей Агранович высказал свое мнение о картине Федора Бондарчука "Вторжение", которая вышла в прокат 1 января.
РЕН ТВ вчера в 06:39
Общество

Компания Фридмана намерена взыскать долг с Елены Батуриной

РИА Новости вчера в 10:21
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