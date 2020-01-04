Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиВ Киеве отреагировали на данные о сокращении транзита российского газа

Деньги уже на счетах компании, поскольку услуги оказываются по принципу предоплаты. Ранее стало известно, что транзит российского газа через Украину в первый день 2020 года упал в 5,3 раза по сравнению со средними показателями декабря.
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Киев ответил на данные о сокращении транзита газа из РФ

Газета.Ru00:58

Сокращение транзита российского газа прокомментировали в Киеве

News.ruвчера в 23:16

В Киеве отреагировали на данные о сокращении транзита российского газа

РИА Новостивчера в 22:51

Эксперт прокомментировал сообщения о падении транзита газа через Украину

RT на русскомвчера в 07:52

Компания «Газпром» подтверждает снижение транзита российского газа через Укарину

Эхо Москвывчера в 04:02

Транзит российского газа через Украину снизился в пять раз

Коммерсантъвчера в 00:21

Транзит газа через Украину упал в пять раз с начала года

Известия03 января в 23:49
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Политика

В Иран доставили тело генерала Сулеймани

В ночь на 3 января США нанесли ракетный удар по аэропорту Багдада, в результате которого погиб Сулеймани, командовавший спецподразделением «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
Известия 00:47
Политика

Посольство Польши резко ответило на заявление МИД Украины о Бандере

Посольство Польши в Киеве раскритиковало ответ пресс-секретаря МИД Украины Екатерины Зеленко на совместное заявление польского и израильского послов с осуждением героизации украинских националистов.
РИА Новости вчера в 22:08
Общество

Солнце максимально сближается с Землей

РИА Новости вчера в 23:07
Авто

Названы кроссоверы, которые появятся в РФ в 2020 году

Среди других кроссоверов, которые появятся в продаже в РФ в 2020 году, названы: слегка обновленная Hyundai Creta, новый Genesis GV80, Skoda Karoq, Geely FY11, Toyota Highlander нового поколения, Cadillac XT6 следующей генерации, возрожденный Land Rover Defender, новый Mercedes-Benz GLB и рестайлинговый Mitsubishi Pajero Sport.
Daily-Motor.Ru вчера в 09:03
Политика

Курц заявил о неготовности Австрии принимать мигрантов

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что страна не готова принимать беженцев и уже сделала для мигрантов более чем достаточно.
ФАН вчера в 20:27
Гаджеты

Huawei Nova 4, Honor V10, Honor 10 и MediaPad M6 обновились до EMUI 10

Первыми устройствами, получившими новую прошивку, стали смартфоны Huawei Nova 4, Honor 10 и V10, а также планшет MediaPad M6.
Дни24 03 января в 03:23
Происшествия

Во Владивостоке десятки автомобилей провалились под лед

В бухте Воевода на острове Русском провалились под лед около 20 припаркованных вдоль берега автомобилей, говорится в сообщении краевого главка МЧС.
РБК вчера в 22:20
Общество

Работодатели рассказали о планах по повышению зарплаты

Компании с российским капиталом предполагают повысить в этом году зарплаты в среднем на 10%, а с иностранным - на 7%. Это выяснили специалисты компании HeadHunter.
Российская газета вчера в 23:00
Хоккей

Шведы раскритиковали поведение россиян во время полуфинала МЧМ

Известия вчера в 18:53
Шоу-бизнес

Новый бойфренд сумел заснять Ольгу Бузову без макияжа

На новом фото, сделанном на лыжном курорте, Манукян показал непривычно бледную Ольгу без густых ресниц и непрорисованными бровями.
Uznayvse.ru вчера в 15:05
Общество

В России хотят скорректировать брачный возраст

В России планируют скорректировать возраст вступления в брак или условия, при которых допускается сыграть свадьбу до 18 лет.
РИА Новости вчера в 16:47
Хоккей

Канада обыграла Финляндию и вышла в финал МЧМ

Газета.Ru вчера в 15:40
Футбол

Усманов заявил, что может стать спонсором «Эвертона»

Российский бизнесмен Алишер Усманов заявил, что готов вложить деньги в один из клубов АПЛ.
Vprognoze.ru вчера в 02:40
Политика

Трамп заявил о готовности США нанести удар по 52 целям в Иране

Президент США Дональд Трамп предупредил, что Соединенные Штаты Америки готовы совершить нападение по 52 целям в Иране, в случае если атакам повергнутся американцы.
Газета.Ru вчера в 18:24
Армия и оружие

В результате авиаудара по военному училищу в Ливии погибли 23 человека

В результате авиаудара по военному училищу в ливийской столице Триполи погибли, по предварительной информации, 23 человека.
RT на русском вчера в 19:58
Гаджеты

Скорое обновление MIUI уменьшит функциональность смартфонов Xiaomi

Скорое обновление прошивки MIUI уменьшит функциональность смартфонов, выпускаемых компанией Xiaomi.
Актуальные Новости вчера в 01:23
Происшествия

В Киеве на съемной квартире обнаружили тела двух девушек

Тела двух девушек были обнаружены хозяйкой съемной квартиры, расположенной в столице Украины в доме на улице Кирилловской.
REGNUM 00:24
Происшествия

Четырехлетняя девочка разбилась на тюбинге в Приморье

Известия вчера в 23:32
Армия и оружие

Коалиция США подтвердила атаки на иракские базы

Военная коалиция во главе с США подтвердила, что 4 января иракские базы подверглись двум атакам.
Lenta.ru вчера в 20:13
Происшествия

На Урале шестилетняя девочка пожаловалась соседке на педофила

Российская газета вчера в 13:26
Культура

Авторы «Союза спасения» рассказали, как зрителям воспринимать фильм

Продюсеры фильма "Союз спасения" Константин Эрнст и Анатолий Максимов в программе "Сегодня вечером" на Первом канале рассказали, как зрителям стоит воспринимать картину.
Piter.tv вчера в 07:05
Армия и оружие

СМИ сообщили о поломке большого десантного корабля ВМФ России в Сирии

Российский большой десантный корабль (БДК) «Орск» получил повреждения у берегов Сирии и возвращается на буксире, сообщил Telegram-канал «Военный обозреватель» и сайт Avia.pro.
Коммерсантъ вчера в 05:54
Общество

Стал известен самый популярный телеканал в новогоднюю ночь

Lenta.ru вчера в 08:56
Хоккей

Хоккеисты Самсонов и Кузнецов стали второй и третьей звёздами дня НХЛ

В ночь на 4 января «Вашингтон» одержал победу над «Каролиной» со счётом 4:3. Самсонову удалось отразить 38 бросков по воротам, а Кузнецов забил гол и сделал результативную передачу.
News.ru вчера в 02:25
Происшествия

В Канаде у пассажирского самолета при взлете оторвалось колесо

Самолет авиакомпании Air Canada, следовавший из Монреаля в Сагеней, вынужденно сел после того, как при взлете у него оторвалось колесо шасси, сообщает Radio Canada.
РБК вчера в 22:48
Шоу-бизнес

Зеленский заступился за игравшего в Крыму Dr.Alban

Шведский певец Dr.Alban, который ранее выступал в Крыму, смог попасть на концерт в Киев после вмешательства президента Украины Владимира Зеленского.
Московский Комсомолец 00:23
Происшествия

В Мексике произошло землетрясение магнитудой 6,5

РИА Новости 00:18
Происшествия

Модель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и попала в СИЗО

Столичную модель Марину Рудницкую на два месяца посадили в СИЗО из-за того, что ее подозревают в вымогательстве у художника Никаса Сафронова порядка 500 тысячи рублей.
Газета.Ru вчера в 16:45
Шоу-бизнес

Лобода показала Урганту ногу с шестью пальцами

Певица Светлана Лобода опубликовала в своем Instagram фотографию, на которой она сидит в красном костюме в студии рядом с телеведущим Иваном Ургантом и показывает ему ступню ноги.
Московский Комсомолец вчера в 05:18
Шоу-бизнес

Дана Борисова рассказала, как выпила духи

Телеведущая Дана Борисова рассказала, что однажды так сильно хотела употребить алкоголь, что выпила духи.
News.ru вчера в 15:04
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