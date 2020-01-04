Энергетика
РИА НовостиВ Киеве отреагировали на данные о сокращении транзита российского газа
Деньги уже на счетах компании, поскольку услуги оказываются по принципу предоплаты. Ранее стало известно, что транзит российского газа через Украину в первый день 2020 года упал в 5,3 раза по сравнению со средними показателями декабря.
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Компания «Газпром» подтверждает снижение транзита российского газа через Укарину
Эхо Москвывчера в 04:02
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