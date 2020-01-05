Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиВ Киеве отреагировали на данные о сокращении транзита российского газа

Компания "Оператор газотранспортной системы Украины", несмотря на сокращение транзита российского газа, получает оплату в полном объеме из расчета 178 миллионов кубометров в сутки, сообщил в Facebook глава компании Сергей Макогон.
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В Киеве отреагировали на данные о сокращении транзита российского газа

РИА Новостивчера в 22:51

Сокращение транзита российского газа прокомментировали в Киеве

News.ruвчера в 23:16

В Киеве отреагировали на данные о сокращении транзита газа из России

РЕН ТВвчера в 23:35

Украинская ГТС рассказала об оплате после сокращения транзита российского газа

Вечерняя Москвавчера в 23:34
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено вчера в 23:53, Ашберн
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Президент России Владимир Путин работает над посланием Федеральному собранию. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.
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Посольство Польши отреагировало на заявление МИД Украины о Бандере

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Газета.Ru вчера в 22:29
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Шоу-бизнес

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Происшествия

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В Киеве хозяйка нашла квартирантов мертвыми после Нового года

Тела двух девушек 2000 и 2003 года рождения, предположительно, нашли на балконе в шкафу. При этом у одной были связаны ноги.
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Принятые решения направлены на увеличение охвата лиц в возрасте 65 лет и старше медико-социальным патронажем, а также на привлечение частных медицинских организаций в сферу предоставления на дому указанных услуг.
ИА Клерк.Ру вчера в 05:14
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Россия прекратила поставки нефти в Белоруссию

31 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился прекратить переговоры с Москвой о поставках нефти из России и начать закачку топлива из альтернативных источников в Прибалтике.
Московский Комсомолец 03 января в 02:36
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MedikForum.ru 03 января в 19:28
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Во втором тайме забивал только «Манчестер Сити» — на 58-й минуте отличился Тейлор Харвуд-Беллис, а на 76-й гол забил Филип Фоден.
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Согласно новым правилам, взрослые в возрасте от 18 до 39 лет могут проходить обследование раз в три года, а те, кто старше – каждый год.
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Нападающий сборной Швеции Расмус Сандин жестко охарактеризовал поражение от сборной России в рамках полуфинальной игры на молодежном чемпионате мира по хоккею, который проходит в Чехии.
Газета.Ru вчера в 12:48
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Правительственный сайт США взломали от имени иранских хакеров

Американский правительственный сайт, на котором публикуется в открытом доступе документация, взломали якобы иранские хакеры и разместили заявления в поддержку Тегерана и против президента США Дональда Трампа.
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Столичную модель Марину Рудницкую на два месяца посадили в СИЗО из-за того, что ее подозревают в вымогательстве у художника Никаса Сафронова порядка 500 тысячи рублей.
Газета.Ru вчера в 16:45
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Российский медицинский спецназ помог 4,5 тысячам жителей Эль-Камышлы

В организованном пункте медицинского отряда спецназначения врачи оказали помощь 4,5 тысячам местных жителей.
РЕН ТВ вчера в 21:01
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