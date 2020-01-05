Энергетика
РИА НовостиВ Киеве отреагировали на данные о сокращении транзита российского газа
Компания "Оператор газотранспортной системы Украины", несмотря на сокращение транзита российского газа, получает оплату в полном объеме из расчета 178 миллионов кубометров в сутки, сообщил в Facebook глава компании Сергей Макогон.
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Украинская ГТС рассказала об оплате после сокращения транзита российского газа
Вечерняя Москвавчера в 23:34
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