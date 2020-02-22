Политика

RT на русскомRT на русскомВ Киеве отреагировали на слова Путина об объединении усилий двух стран

Как отмечается, такая реакция последовала на заявление российского президента Владимира Путина о том, что любое объединение усилий двух государств — это создание глобального конкурента в Европе и мире. Так он объяснил, почему российско-украинское сотрудничество невыгодно ряду стран.
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с чего всё началось
«Эти отношения основаны на взаимодействии людей, которые живут, работают, творят и борются за мир по обе стороны от границы», — цитирует
 издание заявление офиса.
RT на русском07:11

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В офисе Зеленского ответили на слова Путина о «глобальном конкуренте»

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В Киеве отреагировали на слова Путина об объединении усилий двух стран

RT на русском07:11

Офис Зеленского ответил на слова Путина о «растаскивании» Москвы и Киева

РБК06:42

Офис Зеленского отреагировал на слова Путина о «создании глобального конкурента в мире»

ТАСС06:41

Офис Зеленского оценил слова Путина о «создании глобального конкурента в мире»

Газета.Ru06:35

Зеленский выступил против «геополитических амбиций» в отношениях с Россией

Lenta.ru07:28

Киев отреагировал на слова Путина об объединении усилий двух стран

РИА Новости05:42
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Политика

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Народный артист РСФСР Лев Лещенко раскритиковал новый клип вокалиста немецкой группы Rammstein Тилля Линдеманна.
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Отмечу, что такие классные результаты Заря стала показывать совсем недавно - предполагаю, что пока к команде не готовы, то и побеждать будет легче.
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Часть конструкций упала с башни «Москва-Сити»

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На Украине губернатор уволился из-за ситуации с эвакуированными из КНР

"В связи с ситуацией, возникшей в Тернопольской области из-за эвакуации из Китая граждан Украины, и неудовлетворительной работой облгосадминистрации по информированию населения об эпидемиологической безопасности президент Украины принял заявление Игоря Сопеля об отставке с занимаемой должности по собственному желанию", - говорится в сообщении.
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Как указали в МИД, Москва удовлетворена тем, что решение учитывает ключевой аргумент России — «за этим иском на самом деле стоит попытка доказать несуществующий суверенитет Украины над Крымом».
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При взрыве газа в жилом доме под Ростовом погибли два человека

Два человека погибли, двое пострадали в результате взрыва в жилом трёхэтажном доме в городе Азове Ростовской области.
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Артем оказался тем идеалом, которого я ждала долгие годы. Однако я хорошо знала его предысторию с бывшей девушкой.
Независимый публицист вчера в 02:12
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Играя с «Каролиной Харрикейнз», форвард забил шайбу в ворота соперника и выполнил результативную передачу, таким образом, набрав два очка.
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Кудрин назвал ситуацию с ВИЧ в России критической

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Более 20 человек сошли c Diamond Princess без проверки на коронавирус

Как минимум 23 пассажира круизного лайнера Diamond Princess сошли на берег после двухнедельного карантина без проверки на коронавирус.
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Три человека, включая ребенка, были сбиты на остановке в Долгопрудном, они госпитализированы.
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В Челябинске в массовой драке убили подростка

Драка началась в ночь на 22 февраля около противотуберкулезного диспансера. В результате 17-летний юноша получил удар ножом в сердце.
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Силы США в Афганистане прекратили наступательные операции на неделю

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Во время протестов против размещения эвакуированных из КНР в Новых Санжарах (Украина) в толпе действовали профессиональные подстрекатели.
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На Украине рассказали о риске снижения уровня пенсионного обеспечения

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Бур станции InSight придавят ковшом

Специалисты Лаборатории реактивного движения NASA придумали, как наконец заставить бур марсианской станции InSight углубиться в грунт и при этом не выскакивать.
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Суд приговорил к домашнему аресту участника протестов в Новых Санжарах

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В Петербурге согласован митинг в поддержку фигурантов дела «Сети»

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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист.
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