Политика
RT на русскомВ Киеве отреагировали на слова Путина об объединении усилий двух стран
Как отмечается, такая реакция последовала на заявление российского президента Владимира Путина о том, что любое объединение усилий двух государств — это создание глобального конкурента в Европе и мире. Так он объяснил, почему российско-украинское сотрудничество невыгодно ряду стран.
Читать в источнике
Оценить214
с чего всё началось
«Эти отношения основаны на взаимодействии людей, которые живут, работают, творят и борются за мир по обе стороны от границы», — цитирует издание заявление офиса.RT на русском07:11
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 10:33, Ашберн
Политика
Эрдоган пригрозил «решительными действиями» в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении Анкары предпринять "более решительные действия" в Сирии.
Армия и оружие
В Сирии пообещали сбивать нарушителей воздушного пространства
Происшествия
Мурманский подросток избил и закопал в снегу ребенка
Решив, что мальчик мертв, подозреваемый закопал его в снегу.
Общество
Лев Лещенко возмутился скандальным клипом солиста Rammstein
Народный артист РСФСР Лев Лещенко раскритиковал новый клип вокалиста немецкой группы Rammstein Тилля Линдеманна.
Биатлон
Французские биатлонисты победили в эстафете на ЧМ, Россия — четвёртая
Футбол
Мариуполь — Заря 1:2
Отмечу, что такие классные результаты Заря стала показывать совсем недавно - предполагаю, что пока к команде не готовы, то и побеждать будет легче.
Наука
«Умная» контактная линза распознает болезни глаз путем изменения цвета
Игры
Baldur’s Gate 3 выйдет в раннем доступе в 2020 году
Wizards of the Coast на презентации назвала дату раннего доступа Baldur’s Gate 3. На съезде инвесторов Hasbro студия объявила, что игра появится в 2020 году.
Экономика
МВФ прогнозирует снижение роста экономики Китая из-за коронавируса
По последним данным, в КНР погибли 2345 человек, выздоровели более 20 тысяч, число заразившихся за все время распространения вируса приблизилось к 76,5 тысячам.
Происшествия
Часть конструкций упала с башни «Москва-Сити»
Часть конструкций упала с башни "Око" комплекса "Москва-Сити", сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы столицы.
Политика
На Украине губернатор уволился из-за ситуации с эвакуированными из КНР
"В связи с ситуацией, возникшей в Тернопольской области из-за эвакуации из Китая граждан Украины, и неудовлетворительной работой облгосадминистрации по информированию населения об эпидемиологической безопасности президент Украины принял заявление Игоря Сопеля об отставке с занимаемой должности по собственному желанию", - говорится в сообщении.
Политика
В МИД России оценили решение суда в Гааге по претензиям Украины
Как указали в МИД, Москва удовлетворена тем, что решение учитывает ключевой аргумент России — «за этим иском на самом деле стоит попытка доказать несуществующий суверенитет Украины над Крымом».
Происшествия
При взрыве газа в жилом доме под Ростовом погибли два человека
Два человека погибли, двое пострадали в результате взрыва в жилом трёхэтажном доме в городе Азове Ростовской области.
Шоу-бизнес
Подарила свадебное платье сопернице
Артем оказался тем идеалом, которого я ждала долгие годы. Однако я хорошо знала его предысторию с бывшей девушкой.
Армия и оружие
В МИД прокомментировали отработку США ядерного удара по России
Россия осуждает отработку военными США сценариев нанесения ограниченного ядерного удара по целям на территории РФ.
Хоккей
Панарин набрал больше 80 очков в третьем сезоне НХЛ подряд
Играя с «Каролиной Харрикейнз», форвард забил шайбу в ворота соперника и выполнил результативную передачу, таким образом, набрав два очка.
Политика
Кудрин назвал ситуацию с ВИЧ в России критической
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал ситуацию с ВИЧ в России критической. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
Общество
Трамп не захотел видеть в США зараженных коронавирусом американцев
Президент США Дональд Трамп возмутился решением советников разрешить зараженным коронавирусом американцам вернуться в страну.
Общество
Более 20 человек сошли c Diamond Princess без проверки на коронавирус
Как минимум 23 пассажира круизного лайнера Diamond Princess сошли на берег после двухнедельного карантина без проверки на коронавирус.
Происшествия
Прохожие у гаражей нашли жестоко избитую и изнасилованную 15-летнюю школьницу
В Днепре прохожие случайно нашли у гаражей жестоко избитую и изнасилованную школьницу.
Происшествия
Автомобиль сбил трех человек на остановке в Долгопрудном
Три человека, включая ребенка, были сбиты на остановке в Долгопрудном, они госпитализированы.
Происшествия
В Челябинске в массовой драке убили подростка
Драка началась в ночь на 22 февраля около противотуберкулезного диспансера. В результате 17-летний юноша получил удар ножом в сердце.
Армия и оружие
Силы США в Афганистане прекратили наступательные операции на неделю
Американские войска, дислоцированные в Афганистане, прекращают все наступательные операции в соответствии с договоренностью о режиме прекращения огня с движением "Талибан" (запрещено в РФ).
Общество
Секретарь СНБО заявил о профессиональных провокаторах в Новых Санжарах
Во время протестов против размещения эвакуированных из КНР в Новых Санжарах (Украина) в толпе действовали профессиональные подстрекатели.
Космос
Бур станции InSight придавят ковшом
Специалисты Лаборатории реактивного движения NASA придумали, как наконец заставить бур марсианской станции InSight углубиться в грунт и при этом не выскакивать.
Общество
Аваков: у эвакуировавшего украинцев водителя поднялась температура
Водители автобусов, которые эвакуировали вернувшихся из Китая украинцев, также находятся на карантине.
Происшествия
Суд приговорил к домашнему аресту участника протестов в Новых Санжарах
Ночной домашний арест применил Октябрьский районный суд Полтавы к подозреваемому в участии в протестах в Новых Санжарах, 22 февраля сообщает агентство «УНН».
Единоборства
Боксеры Уайлдер и Фьюри побывали на контрольном взвешивании
Боксеры-тяжеловесы Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри набрали вес перед предстоящим поединком.
Общество