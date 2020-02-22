с чего всё началось

Как отмечается, такая реакция последовала на заявление российского президента Владимира Путина о том, что любое объединение усилий двух государств — это создание глобального конкурента в Европе и мире. Так он объяснил, почему российско-украинское сотрудничество невыгодно ряду стран.

В Киеве отреагировали на слова Путина об объединении усилий двух стран

Футбол Мариуполь — Заря 1:2 Отмечу, что такие классные результаты Заря стала показывать совсем недавно - предполагаю, что пока к команде не готовы, то и побеждать будет легче.

Игры Baldur’s Gate 3 выйдет в раннем доступе в 2020 году Wizards of the Coast на презентации назвала дату раннего доступа Baldur’s Gate 3. На съезде инвесторов Hasbro студия объявила, что игра появится в 2020 году.

Экономика МВФ прогнозирует снижение роста экономики Китая из-за коронавируса По последним данным, в КНР погибли 2345 человек, выздоровели более 20 тысяч, число заразившихся за все время распространения вируса приблизилось к 76,5 тысячам.

Происшествия Часть конструкций упала с башни «Москва-Сити» Часть конструкций упала с башни "Око" комплекса "Москва-Сити", сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы столицы.

Политика На Украине губернатор уволился из-за ситуации с эвакуированными из КНР "В связи с ситуацией, возникшей в Тернопольской области из-за эвакуации из Китая граждан Украины, и неудовлетворительной работой облгосадминистрации по информированию населения об эпидемиологической безопасности президент Украины принял заявление Игоря Сопеля об отставке с занимаемой должности по собственному желанию", - говорится в сообщении.

Политика В МИД России оценили решение суда в Гааге по претензиям Украины Как указали в МИД, Москва удовлетворена тем, что решение учитывает ключевой аргумент России — «за этим иском на самом деле стоит попытка доказать несуществующий суверенитет Украины над Крымом».

Шоу-бизнес Подарила свадебное платье сопернице Артем оказался тем идеалом, которого я ждала долгие годы. Однако я хорошо знала его предысторию с бывшей девушкой.

Политика Кудрин назвал ситуацию с ВИЧ в России критической Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал ситуацию с ВИЧ в России критической. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Происшествия В Челябинске в массовой драке убили подростка Драка началась в ночь на 22 февраля около противотуберкулезного диспансера. В результате 17-летний юноша получил удар ножом в сердце.

Космос Бур станции InSight придавят ковшом Специалисты Лаборатории реактивного движения NASA придумали, как наконец заставить бур марсианской станции InSight углубиться в грунт и при этом не выскакивать.