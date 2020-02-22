Политика

RT на русскомRT на русскомВ Киеве отреагировали на слова Путина об объединении усилий двух стран

Как отмечается, такая реакция последовала на заявление российского президента Владимира Путина о том, что любое объединение усилий двух государств — это создание глобального конкурента в Европе и мире. Так он объяснил, почему российско-украинское сотрудничество невыгодно ряду стран.
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с чего всё началось
Как сообщает
 издание Washington Examiner, которое получило заявление администрации президента Украины, отношения стран "основаны на отношениях людей, которые живут, работают, создают и стремятся к миру рядом, по обеим сторонам границы".
Московский Комсомолец06:11

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Московский Комсомолец06:11

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Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист.
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