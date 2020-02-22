Политика
RT на русскомВ Киеве отреагировали на слова Путина об объединении усилий двух стран
Как отмечается, такая реакция последовала на заявление российского президента Владимира Путина о том, что любое объединение усилий двух государств — это создание глобального конкурента в Европе и мире. Так он объяснил, почему российско-украинское сотрудничество невыгодно ряду стран.
Читать в источнике
Оценить112
с чего всё началось
Как сообщает издание Washington Examiner, которое получило заявление администрации президента Украины, отношения стран "основаны на отношениях людей, которые живут, работают, создают и стремятся к миру рядом, по обеим сторонам границы".Московский Комсомолец06:11
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 09:03, Ашберн
Происшествия
Родителей, ставивших ребенка коленями на гречку, отправят в колонию
Политика
Скабеева оценила слова Зеленского о вирусологах в спортивных костюмах
Российская журналистка Ольга Скабеева прокомментировала слова украинского лидера Владимира Зеленского о беспорядках в Новых Санжарах из-за размещения там эвакуированных людей из КНР.
Политика
Глава Минздрава Украины уехала из санатория с эвакуированными
Глава Минздрава Украины Зоряна Скалецкая покинула санаторий, в котором разместили эвакуированных из Уханя, сообщил телеканалу "Наш" директор учреждения Александр Блинов.
Происшествия
Застолье и стрельба — появились подробности смерти мужчины в доме экс-министра МИД Украины
Как сообщают украинские СМИ, смерть наступила в результате стрельбы из пистолета Jericho 941, который является наградным оружием Кожары.
Политика
В МИД России оценили решение суда в Гааге по претензиям Украины
Как указали в МИД, Москва удовлетворена тем, что решение учитывает ключевой аргумент России — «за этим иском на самом деле стоит попытка доказать несуществующий суверенитет Украины над Крымом».
Происшествия
Часть конструкций упала с башни «Москва-Сити»
Часть конструкций упала с башни "Око" комплекса "Москва-Сити", сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы столицы.
Происшествия
В Челябинске в массовой драке убили подростка, пишут СМИ
Игры
Cyberpunk 2077 будет доступна в сервисе GeForce Now в первый же день
Облачный игровой сервис GeForce Now недавно вышел из продолжительной стадии бета-тестирования и стал доступен всем желающим.
Политика
На Украине губернатор уволился из-за ситуации с эвакуированными из КНР
"В связи с ситуацией, возникшей в Тернопольской области из-за эвакуации из Китая граждан Украины, и неудовлетворительной работой облгосадминистрации по информированию населения об эпидемиологической безопасности президент Украины принял заявление Игоря Сопеля об отставке с занимаемой должности по собственному желанию", - говорится в сообщении.
Происшествия
На Украине отправили под домашний арест протестовавшего в Новых Санжарах
Октябрьский районный суд Полтавы назначил ночной домашний арест одному из участников протестов в Новых Санжарах против размещении в посёлке эвакуированных из Китая граждан.
Единоборства
Эксперты сказали, как заработать на боксе 23 февраля
Армия и оружие
США отработали на учениях ядерный удар по России
Несколько дней назад глава Пентагона Марк Эспер принял участие в секретном учении Стратегического командования США, по сценарию которого Россия наносит ядерный удар по одной из стран НАТО, передает информационный ресурс Defense One.
Здоровье
Российские вирусологи спрогнозировали эпидемию коронавируса
Лукашев добавил, что вторая вспышка коронавируса, которая предположительно, возникнет в октябре, захватит всю территорию РФ.
Общество
На Украине предрекли снижение пенсий
Армия и оружие
Американцы вновь пытались блокировать российских военных в Сирии
В Сети опубликовано видео, снятое в сирийской провинции Хасеке, на котором, по утверждению автора ролика, запечатлены подразделения американских войск, блокирующих путь российскому военной полиции в направлении населенного пункта Амуда.
Кино
На 98-ом году жизни умер актер Борис Лескин
Происшествия
Московским полицейским раздали памятку по работе с китайцами
Московским полицейским выдали памятки для работы с гражданами КНР в целях предотвращения распространения коронавируса.
Общество
Власти Китая назвали новые сроки инкубационного периода коронавируса
В Китае у местного жителя признаки коронавируса проявились спустя 27 дней после заражения, сообщает 22 февраля People's Daily со ссылкой на местные власти.
Политика
Шойгу обсудил ситуацию в Идлибе с главой Минобороны Турции
Глава Минобороны России Сергей Шойгу обсудил в телефонном разговоре с турецким коллегой Хулуси Акаром ситуацию в идлибской зоне деэскалации, сообщает ТАСС со ссылкой на российское Министерство обороны.
Шоу-бизнес
Любовь Успенская назвала Ксению Собчак «желтой журналисткой»
Любовь Успенская опубликовала большой отзыв о похоже на передачу к Ксении Собчак на свой странице в Instagram.
Происшествия
Автомобиль сбил трех человек на остановке в Долгопрудном
Три человека, включая ребенка, были сбиты на остановке в Долгопрудном, они госпитализированы.
Биатлон
IBU открыл дело против тренера Логинова из-за поддельной аккредитации
Международный союз биатлонистов (IBU) открыл дело против личного тренера лидера сборной России Александра Логинова Александра Касперовича в связи с использованием им поддельной аккредитации на чемпионате мира в итальянском Антхольце.
Футбол
Платини рассказал, как полиция искала в его доме картину от Путина
Полиция Франции искала у меня дома картины Пикассо. Британские журналисты писали, что якобы я получил ее в подарок от Путина.
Здоровье
«Арбидол» в Китае признали потенциальным лекарством от коронавируса
Противоречивая информация поступает о препарате, который в Китае признали потенциальным лекарством от коронавируса.
Происшествия
Замглавы Надымского района подозревается в растрате 29 млн рублей
Следственный комитет России возбудил дело в отношении заместителя главы Надымского района ЯНАО и руководителя организации «Экспертгрупп».
Общество
Идентичность с акцентом: паспорта для Великобритании сделают в Польше
Выяснилось, что новые паспорта, которые страна вводит взамен устаревших Евросоюза, будут напечатаны в Польше.
Биатлон
Россия финишировала восьмой в женской эстафете на ЧМ по биатлону
Политика
Трамп не захотел видеть в США зараженных коронавирусом американцев
Президент США Дональд Трамп возмутился решением советников разрешить зараженным коронавирусом американцам вернуться в страну.
Культура
Украинский телеканал «Интер» запустил киномарафон, посвященный празднованию 23 февраля
Телеканал "Интер" начал показывать на Украине советские фильмы к 23 февраля под лозунгом "Всем, кто остался верен своей Родине, посвящается".
Политика
Кремль отреагировал на «поручения» Путина по борьбе с ВИЧ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков никогда не слышал о поручениях главы государства Владимира Путина по борьбе с ВИЧ.