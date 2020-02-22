с чего всё началось

Как отмечается, такая реакция последовала на заявление российского президента Владимира Путина о том, что любое объединение усилий двух государств — это создание глобального конкурента в Европе и мире. Так он объяснил, почему российско-украинское сотрудничество невыгодно ряду стран.

В Киеве отреагировали на слова Путина об объединении усилий двух стран

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