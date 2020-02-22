Политика

RT на русскомRT на русскомВ Киеве отреагировали на слова Путина об объединении усилий двух стран

Как отмечается, такая реакция последовала на заявление российского президента Владимира Путина о том, что любое объединение усилий двух государств — это создание глобального конкурента в Европе и мире. Так он объяснил, почему российско-украинское сотрудничество невыгодно ряду стран.
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В Киеве отреагировали на слова Путина об объединении усилий двух стран

RT на русском07:11

Офис Зеленского ответил на слова Путина о «растаскивании» Москвы и Киева

РБК06:42

В офисе Зеленского ответили на слова Путина о «глобальном конкуренте»

Московский Комсомолец06:11

Офис Зеленского оценил слова Путина о «создании глобального конкурента в мире»

Газета.Ru06:35

Офис Зеленского ответил Путину

Вести.Ru06:33

Офис Зеленского отреагировал на слова Путина о «создании глобального конкурента в мире»

ТАСС06:41

На Украине ответили на слова Путина о «глобальном конкуренте в Европе»

РИА Новости05:42
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Политика

Кравчук прокомментировал заявление о снижении пенсий на Украине

Первый президент Украины Леонид Кравчук в беседе с "НСН" не поверил словам заместителя министра социальной политики Натальи Ненюченко о том, что на Украине в будущем могут снизиться пенсии.
РИА Новости 04:39
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Посольство России потребовало объяснить обыски у биатлонистов в Италии

Российские дипломаты проверяют информацию об обысках номеров биатлонистов сборной России в Италии.
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Уролог считает, что пациентам 60-70 лет заниматься любовью стоит хотя бы раз в неделю. Медик подчеркнул, что это необходимо для здоровья.
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Суд впервые отстранил от работы главу коллекторского агентства

Суд в Москве впервые в российской практике отстранил от работы руководителя коллекторского агентства, сотрудники которого рассылали должникам СМС с угрозами и ругательствами, а также применяли программы автодозвона.
BFM.ru 07:21
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Сандерс призвал Москву не вмешиваться в выборы президента США

Позиция России Кремль с сожалением ожидает, что по мере приближения к президентским выборам в США в ноябре 2020 года будет появляться все больше параноидальных сообщений о якобы попытках России вмешаться в избирательный процесс.
ТАСС вчера в 19:49
Биатлон

Норвегия выиграла женскую эстафету на чемпионате мира по биатлону

В 16.45 в итальянском Антхольце начнётся мужская эстафета.
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Несколько дней назад глава Пентагона Марк Эспер принял участие в секретном учении Стратегического командования США, по сценарию которого Россия наносит ядерный удар по одной из стран НАТО, передает информационный ресурс Defense One.
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Общество

Аваков: у эвакуировавшего украинцев водителя поднялась температура

Водители автобусов, которые эвакуировали вернувшихся из Китая украинцев, также находятся на карантине.
РИА Новости 07:20
Транспорт

Из Петербурга в Крым запустят новые железнодорожные маршруты

Весной этого года из Петербурга в Крым запустят новые железнодорожные маршруты.
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Общество

Немецкий онколог назвал наиболее эффективный метод борьбы с раком

Генеральный секретарь Немецкого онкологического общества Йоханнес Брунс расказал о том, какой метод является самым эффективным при борьбе с раком.
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Общество

Медики рассказали о состоянии украинцев, эвакуированных из Китая

Все эвакуированные из Китая украинцы и иностранцы чувствуют себя хорошо, утренний медосмотр показал, что все здоровы, заявил в субботу замглавы минздрава Украины Дмитрий Коваль.
РИА Новости 06:36
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Зеленский пообещал наказать «вирусологов в спортивных костюмах»

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал наказать организаторов беспорядков, которые произошли в поселке Новые Санжары, где местные жители забросали камнями автобус с эвакуированными из Китая украинцами.
РБК вчера в 23:55
Авто

В России отзывают почти 200 автомобилей BMW

32CARS.ru вчера в 04:07
Политика

МИД прокомментировал решение суда в Гааге по морским претензиям Киева

21 февраля трибунал в Гааге вынес решение в деле «Украина против Российской Федерации», в котором Украина заявила, что ее права в Черном море, Азовском море и Керченском проливе были нарушены.
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Здоровье

Минздрав не выявил нарушения этики врачом, не принявшим пациента с ВИЧ

Минздрав РФ Министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова заявила, что внутренняя проверка не выявила нарушения этики и разглашения врачом в поселке Ныроб диагноза пациента с ВИЧ-статусом.
РЕН ТВ вчера в 07:57
Здоровье

В Южной Корее число зараженных коронавирусом достигло 433 человек

Южнокорейские медики сообщили в субботу о выявлении еще 87 случаев заражения новым коронавирусом Covid-19, передает агентство Yonhap.
Интерфакс 04:08
Армия и оружие

Украинские военные заявили об атаке у линии соприкосновения в Донбассе

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Правительство одобрило поправки об отгуле для диспансеризации

Правительство одобрило поправки в Трудовой кодекс, в соответствии с которыми работники старше 40 лет получают право на отгул для диспансеризации.
РИА Новости 02:05
Культура

HBO подтвердила выход нового эпизода сериала «Друзья»

Новый эпизод сериала «Друзья» выйдет на платформе HBO Max в мае этого года.
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Экс-чемпион мира Бронер был арестован на взвешивании Уайлдера и Фьюри

По итогам взвешивания, на которое не смог попасть экс-чемпион мира в полусреднем весе, Тайсон Фьюри оказался на 19,4 кг тяжелее своего соперника Деонтея Уайлдера.
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В доме бывшего главы МИД Украины Леонида Кожары из его пистолета застрелился экс-директор издательства

На месте происшествия нашли тело мужчины, которым оказался Сергей Старицкий - бывший директор ООО "Спорт медиа проект" (издательство спортивных журналов и газет).
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Кардиолог Мамедов назвал ранние предвестники сердечного приступа

Предвестниками сердечного приступа, как отметил кардиолог, являются внутренний холод и озноб.
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В Москве начался полуфинал конкурса «Лидеры России 2020» в ЦФО

В Москве состоялась церемония открытия полуфинала конкурса «Лидеры России 2020» для участников ЦФО.
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Первая смерть от коронавируса зафиксирована в Италии

Первый случай летального исхода, вызванного коронавирусом нового типа, зафиксирован в Италии, сообщает газета Il Corriere della Sera.
Газета.Ru вчера в 18:30
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Кремль отреагировал на «поручения» Путина по борьбе с ВИЧ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков никогда не слышал о поручениях главы государства Владимира Путина по борьбе с ВИЧ.
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Путин рассказал, что его зарплата не самая большая в России

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Юлию Барановскую раскритиковали за преображение

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США ввели санкции против «дочки» «Роснефти»

Соединенные Штаты во вторник ввели санкции против компании Rosneft Trading и ее главы Дидье Касимиро.
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Грета Тунберг поддержала протестующих против смога в Красноярске

Ведомости 04:56
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Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист.
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