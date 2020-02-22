Политика
RT на русскомВ Киеве отреагировали на слова Путина об объединении усилий двух стран
Как отмечается, такая реакция последовала на заявление российского президента Владимира Путина о том, что любое объединение усилий двух государств — это создание глобального конкурента в Европе и мире. Так он объяснил, почему российско-украинское сотрудничество невыгодно ряду стран.
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Политика
Кравчук прокомментировал заявление о снижении пенсий на Украине
Первый президент Украины Леонид Кравчук в беседе с "НСН" не поверил словам заместителя министра социальной политики Натальи Ненюченко о том, что на Украине в будущем могут снизиться пенсии.
Биатлон
Посольство России потребовало объяснить обыски у биатлонистов в Италии
Российские дипломаты проверяют информацию об обысках номеров биатлонистов сборной России в Италии.
Здоровье
Калининградский уролог в основном считает мужчин виновными в бесплодии
Уролог считает, что пациентам 60-70 лет заниматься любовью стоит хотя бы раз в неделю. Медик подчеркнул, что это необходимо для здоровья.
Общество
Суд впервые отстранил от работы главу коллекторского агентства
Суд в Москве впервые в российской практике отстранил от работы руководителя коллекторского агентства, сотрудники которого рассылали должникам СМС с угрозами и ругательствами, а также применяли программы автодозвона.
Политика
Сандерс призвал Москву не вмешиваться в выборы президента США
Позиция России Кремль с сожалением ожидает, что по мере приближения к президентским выборам в США в ноябре 2020 года будет появляться все больше параноидальных сообщений о якобы попытках России вмешаться в избирательный процесс.
Биатлон
Норвегия выиграла женскую эстафету на чемпионате мира по биатлону
В 16.45 в итальянском Антхольце начнётся мужская эстафета.
Футбол
«Динамо» Киев — «Ворскла»: старт сезона в Киеве
Предлагаем наш вариант прогноза на матч чемпионата Украины, в котором 22 февраля киевское «Динамо» принимает полтавскую «Ворсклу».
Армия и оружие
США отработали на учениях ядерный удар по России
Несколько дней назад глава Пентагона Марк Эспер принял участие в секретном учении Стратегического командования США, по сценарию которого Россия наносит ядерный удар по одной из стран НАТО, передает информационный ресурс Defense One.
Общество
Аваков: у эвакуировавшего украинцев водителя поднялась температура
Водители автобусов, которые эвакуировали вернувшихся из Китая украинцев, также находятся на карантине.
Транспорт
Из Петербурга в Крым запустят новые железнодорожные маршруты
Весной этого года из Петербурга в Крым запустят новые железнодорожные маршруты.
Общество
Немецкий онколог назвал наиболее эффективный метод борьбы с раком
Генеральный секретарь Немецкого онкологического общества Йоханнес Брунс расказал о том, какой метод является самым эффективным при борьбе с раком.
Общество
Медики рассказали о состоянии украинцев, эвакуированных из Китая
Все эвакуированные из Китая украинцы и иностранцы чувствуют себя хорошо, утренний медосмотр показал, что все здоровы, заявил в субботу замглавы минздрава Украины Дмитрий Коваль.
Политика
Зеленский пообещал наказать «вирусологов в спортивных костюмах»
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал наказать организаторов беспорядков, которые произошли в поселке Новые Санжары, где местные жители забросали камнями автобус с эвакуированными из Китая украинцами.
Авто
В России отзывают почти 200 автомобилей BMW
Политика
МИД прокомментировал решение суда в Гааге по морским претензиям Киева
21 февраля трибунал в Гааге вынес решение в деле «Украина против Российской Федерации», в котором Украина заявила, что ее права в Черном море, Азовском море и Керченском проливе были нарушены.
Здоровье
Минздрав не выявил нарушения этики врачом, не принявшим пациента с ВИЧ
Минздрав РФ Министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова заявила, что внутренняя проверка не выявила нарушения этики и разглашения врачом в поселке Ныроб диагноза пациента с ВИЧ-статусом.
Здоровье
В Южной Корее число зараженных коронавирусом достигло 433 человек
Южнокорейские медики сообщили в субботу о выявлении еще 87 случаев заражения новым коронавирусом Covid-19, передает агентство Yonhap.
Общество
Правительство одобрило поправки об отгуле для диспансеризации
Правительство одобрило поправки в Трудовой кодекс, в соответствии с которыми работники старше 40 лет получают право на отгул для диспансеризации.
Культура
HBO подтвердила выход нового эпизода сериала «Друзья»
Новый эпизод сериала «Друзья» выйдет на платформе HBO Max в мае этого года.
Единоборства
Экс-чемпион мира Бронер был арестован на взвешивании Уайлдера и Фьюри
По итогам взвешивания, на которое не смог попасть экс-чемпион мира в полусреднем весе, Тайсон Фьюри оказался на 19,4 кг тяжелее своего соперника Деонтея Уайлдера.
Происшествия
В доме бывшего главы МИД Украины Леонида Кожары из его пистолета застрелился экс-директор издательства
На месте происшествия нашли тело мужчины, которым оказался Сергей Старицкий - бывший директор ООО "Спорт медиа проект" (издательство спортивных журналов и газет).
Здоровье
Кардиолог Мамедов назвал ранние предвестники сердечного приступа
Предвестниками сердечного приступа, как отметил кардиолог, являются внутренний холод и озноб.
Общество
В Москве начался полуфинал конкурса «Лидеры России 2020» в ЦФО
В Москве состоялась церемония открытия полуфинала конкурса «Лидеры России 2020» для участников ЦФО.
Происшествия
Первая смерть от коронавируса зафиксирована в Италии
Первый случай летального исхода, вызванного коронавирусом нового типа, зафиксирован в Италии, сообщает газета Il Corriere della Sera.
Политика
Кремль отреагировал на «поручения» Путина по борьбе с ВИЧ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков никогда не слышал о поручениях главы государства Владимира Путина по борьбе с ВИЧ.
Общество
Путин рассказал, что его зарплата не самая большая в России
Шоу-бизнес
Юлию Барановскую раскритиковали за преображение
Политика
США ввели санкции против «дочки» «Роснефти»
Соединенные Штаты во вторник ввели санкции против компании Rosneft Trading и ее главы Дидье Касимиро.