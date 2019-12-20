Политика
МонаВистаНа Украине заявили, что спасут Европу от газового кризиса
Глава "Нафтогаза" отметил, что для подписания нового контракта на транзит голубого топлива нужен месяц.
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Глава «Нафтогаза» считает, что для заключения договора по газу мало времени
Комсомольская правда10:01
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Политика
«Газпром» может выплатить «Нафтогазу» долг в $3 млрд
"Газпром" готов пойти на уступки Украине и не отрицает возможности выплатить "Нафтогазу" около $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража.
Гаджеты
Xiaomi представила комплект из беспроводной клавиатуры и мыши за $14
Ассортимент периферийных решений Xiaomi пополнился беспроводным комплектом из мышки и клавиатуры.
Происшествия
Скончался второй сотрудник ФСБ, раненный на Лубянке
Второй сотрудник ФСБ, получивший тяжелые ранения в четверг в районе Лубянки, скончался в больнице, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель СКР Светлана Петренко.
Общество
В Роскачестве дали советы по выбору красной икры
Кино
Четвертая часть «Мажора» выйдет в 2021 году
Политика
Глава Калуги Дмитрий Разумовский ушел в отставку
Губернатор Анатолий Артамонов поблагодарил Дмитрия Разумовского за его деятельность в должности главы областного центра.
Политика
Около 40 пленных отказались от обмена между Киевом и Донбассом
Около 40 человек, которых Киев планировал передать самопровозглашенным республикам Донбасса в рамках обмена пленными, отказались участвовать в процессе.
Политика
Американского эксперта выгнали из студии «России 1» за «убогий юмор»
"Вы бы не умничали со своим убогим юмором", — добавил ведущий.
Политика
Резолюция Европарламента о Второй мировой задела Путина
Президент России Владимир Путин признался, что его удивила и задела сентябрьская резолюция Европарламента «о важности сохранения исторической памяти для будущего Европы».
Происшествия
Суд отправил под домашний арест нового фигуранта дела Baring Vostok
Басманный суд Москвы отправил под домашний арест до 13 января бывшего управляющего директора по инвестициям банка «Восточный» Александра Цакунова, передает корреспондент «Ведомостей» из зала суда.
Космос
NASA отказалось от стыковки космического корабля Starliner с МКС
Космический корабль Starliner не сможет состыковаться с МКС, потому что израсходовал слишком много топлива, написал на своей странице в Twitter директор NASA Джим Брайденстайн.
Происшествия
Заседание по делу Шеремета закончилось штурмом силовиков
Заседание по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета закончилось штурмом зала суда силовиками из полиции и нацгвардии.
Космос
Выбрана площадка для забора грунта на астероиде Бенну
Зонду OSIRIS-REx предстоит серьёзное испытание: он должен коснуться крайне неровной поверхности астероида Бенну и взять пробы грунта.
Политика
Турция не намерена молчать о деятельности «ЧВК Вагнера» в Ливии
Анкара не намерена молчать о деятельности «частной военной компании Вагнера» в Ливии, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Происшествия
Российский полицейский спел песни на камеру и покончил с собой
Как отмечается, 18 декабря полицейский распивал спиртные напитки, спел несколько песен под гитару, записал это на видео и опубликовал в социальных сетях.
Политика
Кадыров поблагодарил Путина за слова о его отце
Религия
Патриарх Кирилл надеется, что религиозный мир вернется на Украину
«За короткий период было захвачено около 100 храмов: беззаконным образом переоформлялись и подделывались документы общин, наших верующих и духовенство избивали, против них были приняты дискриминирующие нормы религиозного законодательства, в СМИ и интернете была развернута клеветническая информационная кампания», — цитирует патриарха РИА Новости.
Экономика
России рекомендовали активнее изымать незаконное богатство чиновников
Как конфискуют незаконное богатство в России В декабре 2012 года президент России Владимир Путин подписал закон "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", который внедрил механизм конфискации состояний чиновников, чьи расходы превышают их официальные доходы.
Шоу-бизнес
Нюша рассказала о домогательствах продюсера-педофила
Российская певица, автор песен и актриса Анна Шурочкина, известная как Нюша, рассказала о домогательствах известного продюсера.
Политика
Пушков ответил Турчинову на слова о границе исконно русских земель
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление экс-секретаря СНБО Украины Александра Турчинова о том, что исконно русские земли ограничиваются лишь Московской областью.
Политика
Эрдоган пообещал ответить США на санкции против «Турецкого потока»
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил ответными мерами в случае, если США введут санкции против проекта газопровода «Турецкий поток».
Футбол
«Спартак» претендует на форварда «Ривер Плейт»
Политика
В Польше проанализируют слова Путина о Второй мировой войне
"Прошу дать нам немного времени, чтобы проанализировать это высказывание, изучить его и решить, требует ли оно дипломатической реакции", - сказал Шинковский вель Сенк журналистам в Варшаве.
Здоровье
Департамент здравоохранения Москвы опроверг массовое увольнение врачей
Департамент здравоохранения Москвы опроверг информацию о том, что главный врач московской онкологической больницы № 1 Всеволод Галкин вынуждает своих сотрудников массово увольняться и вызвал для этого Росгвардию, сообщается на сайте ведомства 18 декабря.
Политика
Владимир Путин уклонился от ответа на вопрос о своих дочерях
Общество
В России понизят нештрафуемый порог превышения скорости
По словам Акимова, "ни в одной стране мира, которая относит себя к цивилизованным", такого большого допустимого нештрафуемого порога превышения скорости нет.
Политика
Власти Эстонии угрожают сотрудникам Sputnik уголовными делами
Власти Эстонии угрожают сотрудникам Sputnik Эстония уголовным преследованием, если они до 1 января 2020 года не прекратят работать на МИА "Россия сегодня", сообщает пресс-служба агентства.
Экономика
Греф и Минтранс вступились за инвесторов в инфраструктуру
Президент Сбербанка Герман Греф и Минтранс заступились за инвесторов в инфраструктуру.