Политика

МонаВистаМонаВистаНа Украине заявили, что спасут Европу от газового кризиса

Глава "Нафтогаза" отметил, что для подписания нового контракта на транзит голубого топлива нужен месяц.
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«Нафтогаз»: Украина готова к контракту с РФ без привязки к долгу «Газпрома»

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Украина задумала спасти Европу от газового кризиса

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«Нафтогаз» согласен подписать контракт без привязки к долгу «Газпрома»

РИА Новости10:30

В Киеве отвели месяц на подписание контракта на транзит газа

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«Нафтогаз» готов подписать договор без привязки к долгу «Газпрома»

News.ru11:26

«Нафтогаз» оценил возможность поставок на Украину СПГ через Черное море

Rambler News Service11:09
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Политика

«Газпром» может выплатить «Нафтогазу» долг в $3 млрд

"Газпром" готов пойти на уступки Украине и не отрицает возможности выплатить "Нафтогазу" около $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража.
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Около 40 человек, которых Киев планировал передать самопровозглашенным республикам Донбасса в рамках обмена пленными, отказались участвовать в процессе.
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Президент России Владимир Путин признался, что его удивила и задела сентябрьская резолюция Европарламента «о важности сохранения исторической памяти для будущего Европы».
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Космический корабль Starliner не сможет состыковаться с МКС, потому что израсходовал слишком много топлива, написал на своей странице в Twitter директор NASA Джим Брайденстайн.
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Заседание по делу Шеремета закончилось штурмом силовиков

Заседание по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета закончилось штурмом зала суда силовиками из полиции и нацгвардии.
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«За короткий период было захвачено около 100 храмов: беззаконным образом переоформлялись и подделывались документы общин, наших верующих и духовенство избивали, против них были приняты дискриминирующие нормы религиозного законодательства, в СМИ и интернете была развернута клеветническая информационная кампания», — цитирует патриарха РИА Новости.
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил ответными мерами в случае, если США введут санкции против проекта газопровода «Турецкий поток».
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"Прошу дать нам немного времени, чтобы проанализировать это высказывание, изучить его и решить, требует ли оно дипломатической реакции", - сказал Шинковский вель Сенк журналистам в Варшаве.
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В центре Москвы задержали группу молодых людей с пистолетами

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Департамент здравоохранения Москвы опроверг массовое увольнение врачей

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