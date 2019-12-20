Политика

РосбалтРосбалтВ Киеве отвели месяц на подписание контракта на транзит газа

Для подписания нового полноценного контракта на транзит газа из России через территорию Украины в Европу требуется «как минимум месяц». Такое мнение сегодня в эфире радио «Новое время» высказал руководитель «Нафтогаза» Андрей Коболев.
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Глава «Нафтогаза» сообщил о гибридном варианте соглашения с «Газпромом»

РБКвчера в 12:44

На каких условиях Россия оставит газовый транзит Украине

Взгляд.рувчера в 11:30

Украина задумала спасти Европу от газового кризиса

Lenta.ruвчера в 10:49

«Нафтогаз» готов подписать договор без привязки к долгу «Газпрома»

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«Нафтогаз» согласен подписать контракт без привязки к долгу «Газпрома»

РИА Новостивчера в 10:30

В Киеве отвели месяц на подписание контракта на транзит газа

Росбалтвчера в 10:03

Глава «Нафтогаза» считает, что для заключения договора по газу мало времени

Комсомольская правдавчера в 10:01
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Политика

Санкции США против «Северного потока – 2» вступили в силу

Санкции против газопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток" вступили в силу сразу после подписания, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на разъяснение Министерства финансов США.
Газета.Ru вчера в 22:33
Происшествия

Посетителя бара в Екатеринбурге задержали за стрельбу в официанта

Полицейские в Екатеринбурге задержали посетителя бара "Огонек", который подозревается в том, что дважды выстрелил из травматического пистолета в официанта, сообщил ТАСС руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
ТАСС 00:20
Происшествия

Умер второй сотрудник ФСБ, раненный в перестрелке на Лубянке

«В результате один сотрудник погиб на месте, второй в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, где позже скончался»,— говорится в сообщении СКР.
Коммерсантъ вчера в 10:35
Происшествия

Во Франции хирург обвиняется в изнасиловании 349 детей

Во Франции местного хирурга Жоэля Ле Скуарнека обвиняют в изнасиловании и домогательствах по отношению к 349 детей на протяжении 30 лет.
Газета.Ru вчера в 15:58
Экономика

Российские новостройки подорожали с начала года на 9%

РИА Новости 18 декабря в 03:44
Технологии

В Китае запустят искусственное Солнце

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Newsweek, исследователи из Китая в марте сообщали о планах завершения до конца текущего года строительства устройства HL-2M, которое предназначено для воспроизведения ядерного синтеза.
ToDay News Ufa 19 декабря в 05:51
Политика

Россия и Украина подпишут пятилетний контракт по газу до Нового года

Подписание пятилетнего контракта на транзит газа из РФ через Украину ожидается до Нового года.
Вести.Ru вчера в 14:46
Армия и оружие

Эрдоган раскритиковал деятельность «ЧВК Вагнера» в Ливии

По словам Эрдогана, Турция продолжит делать все возможное для нормализации обстановки в Ливии.
RuNews24.ru вчера в 09:06
Происшествия

Двух 17-летних девушек из Архангельска обвинили в убийстве ровесницы

Известия вчера в 03:33
Общество

Стрелок с Лубянки хранил символику пропутинского движения

Сотрудники правоохранительных органов, проводившие обыск в квартире устроившего стрельбу у здания ФСБ на площади Воровского в Москве Евгения Манюрова, обнаружили символику Национально-освободительного движения.
News.ru вчера в 15:16
Технологии

Apple создала секретную команду для разработки спутников

Компания Apple создала секретную команду для разработки спутников. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Lenta.ru 01:50
Хоккей

Овечкин стал шестым по голам на выезде в истории НХЛ

Российский капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин в игре регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против "Нью-Джерси Дэвилз" стал автором одной из шайб "столичных".
Вести.Ru 01:53
Экономика

Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий

Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.
REGNUM вчера в 16:55
Происшествия

В Таиланде катер с российскими туристами врезался в яхту

Катер с российскими туристами на борту врезался в среду в яхту в провинции Пхангнга на юге Таиланда.
ТАСС 19 декабря в 10:44
Общество

ГИБДД могут дать право проверять всех водителей на алкоголь

В МВД подготовили проект изменений в правила освидетельствования водителей, согласно которому сотрудники ГИБДД смогут проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
RT на русском вчера в 03:21
Происшествия

В Ленинградской области в ДТП с грузовиком сгорели пять легковушек

Грузовик столкнулся с пятью легковыми автомобилями в Ленинградской области на неисправном светофоре, легковушки сгорели, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.
РИА Новости 00:27
Армия и оружие

Новый российско-турецкий патруль начал работу в Сирии

Очередной совместный патруль российской военной полиции и турецких ВС начал работу в Сирии.
ФАН 19 декабря в 04:54
Политика

В совете при президенте Польши назвали власти США «болванами»

Член Национального совета по развитию при президенте Польши, профессор Варшавского университета Витольд Модзелевский издал книгу о польско-российских отношениях, в которой резко раскритиковал власти США, назвав их "болванами".
РИА Новости вчера в 20:23
Общество

Коллекторы посоветовали не брать кредиты перед Новым годом

16 декабря «Известия» сообщали, что судебные приставы России получили с января по октябрь 2019 года 23,4 тыс. жалоб на навязчивых взыскателей задолженностей.
Известия вчера в 21:19
Политика

Британский парламент во втором чтении поддержал законопроект о Brexit

Палата общин парламента Великобритании одобрила во втором чтении законопроект о выходе страны из Европейского союза 31 января 2020 года, передает Reuters.
Rambler News Service вчера в 12:11
Кино

Вышел первый сезон долгожданного сериала «Ведьмак» от Netflix

ФАН вчера в 05:01
Общество

Названы самые высокие новогодние елки России

Российская газета 18 декабря в 02:34
Биатлон

Миронова стала четвертой в спринте в Анси, Экхофф выиграла

Анси (Франция) Кубок мира Женщины Спринт 7,5 км 1. Тирил Экхофф (Норвегия) — 20.27,0 (1 шт. круг) 2. Жюстин Бреза (Франция) — отставание 6,2 (0) 3. Маркета Давидова (Чехия) — 20,5 (0) 4. Светлана Миронова (Россия) — 22,5 (0) 5. Дениза Херманн (Германия) — 29,7 (2) 6. Ингрид Таннреволь (Норвегия) — 31,7 (1) 18.
Спорт-Экспресс вчера в 09:33
Кино

В России в прокат выходит «Звездные войны: Скайуокер. Восход»

Девятый эпизод долгожданных "Звездных войн" под названием Star Wars: The Rise Of Skywalker выходит в российский прокат.
Evo-rus.com вчера в 14:47
Политика

Около 40 пленных отказались от обмена между Киевом и Донбассом

Около 40 человек, которых Киев планировал передать самопровозглашенным республикам Донбасса в рамках обмена пленными, отказались участвовать в процессе.
Lenta.ru вчера в 05:35
Политика

Зеленский — на корпоративе партии: Это год Крысы, но давайте оставаться людьми

Life.ru вчера в 21:26
Авто

В гараже найдена «Волга» 1989 года выпуска почти без пробега

О находке сообщил блогер Roma Urraco, который рассказал, что в гараж новую машину пригнали в начале 2000-х из села.
Tvoe-avto.com вчера в 08:58
Общество

Роскачество составило рейтинг российских игристых вин

RT на русском вчера в 01:16
Происшествия

В Карелии проигравший спор москвич сбросил с вертолета Gelandewagen

ТАСС вчера в 03:42
Авто

Названы 35 моделей авто, которые были сняты с производства в этом году

Ещё одна американская марка Chevrolet убрала из своего списка в этом году электрическую модель Volt, гибридную модификацию Malibu, а также исчезнут из продажи автомобили Cruze и Impala.
Тарантас Ньюс 01:34
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Андрей Владимирович Коболев
Украинский предприниматель
Украинский предприниматель. С 26 марта 2014 года - председатель правления НАК «Нафтогаз Украины».
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