Первым вопросом станет возвращение на Украину военнопленных. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов назвал три вопроса, которые должны быть подняты на саммите "нормандской четвёрки" в Париже.

В Киеве озвучили три вопроса для нормандского саммита в Париже

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