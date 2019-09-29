Политика
Газета.RuУкраина возобновит пассажирское сообщение с Крымом
Министр не уточнил, какие именно пассажирские перевозки будут осуществляться между Украиной и Крымом - автобусные или железнодорожные. Ранее сообщалось, что Украина намерена частично снять транспортную блокаду с Донбасса.
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 09:38, Вашингтон
Политика
Трамп записал видеообращение к нации в связи с последними скандалами
Даже в свой выходной день президент США Дональд Трамп продолжает думать о будущем и активно противостоять политическим противникам.
Российская газета вчера в 19:20
Космос
Российские ученые разработали систему для уборки космического мусора
iReactor 27 сентября в 20:06
Политика
Spiegel обвинил Зеленского в оскорблении правительства Меркель
Позднее Зеленский заявил, что считает справедливыми свои критические высказывания в адрес французского коллеги Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель, которые он сделал в ходе телефонных переговоров с американским лидером Дональдом Трампом.
РИА Новости вчера в 23:58
Происшествия
Ток по батареям отопления пустили в многоквартирном доме в Воронеже
Электрический ток был пущен по батареям отопления в многоквартирном доме в Воронеже, на улице Хользунова, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM 09:19
Общество
ГУ МВД Москвы: На митинг на проспекте Сахарова вышли 20 тысяч человек
По данным ГУ МВД, в митинге принимают участие 20 тысяч человек, в то время как "Белый счетчик" показывает число участников 18,7 тысячи.
Российская газета 09:32
Культура
Причиной смерти Марка Захарова стало воспаление легких
Известный советский и российский режиссер Марк Захаров скончался 28 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на директора театра "Ленком" Марка Варшавера.
Народные новости вчера в 05:39
Общество
Скончался писатель Вячеслав Пьецух
Профиль 06:33
Автоспорт
Хэмилтон выиграл Гран-при России
Британский пилот «Формулы-1» Льюис Хэмилтон, выступающий за команду Mercedes, одержал победу в гонке на Гран-при России.
Lenta.ru 09:08
Экономика
Дорогу, которая позволит сократить путь в Крым, построят на Кубани
Дорога в обход станицы Ленинградской позволит разделить транспортный поток, который идет в сторону Тамани и Крыма из европейской части России.
Будущее России. Национальные проекты 27 сентября в 10:27
Происшествия
Актриса Бочкарева прокомментировала свое задержание с кокаином
РИА Новости вчера в 12:34
Шоу-бизнес
Сын Шварценеггера надел форму российского полицейского
Арнольд Шварценеггер опубликовал в Инстаграм фото с сыном, надевшим форму российкого полицейского, сообщает DEITA.
Deita.ru 01:10
Политика
Малахов ответил на критику МИД Киргизии
По мнению работников МИД, шоумен в ходе одного из выпусков своей программы позволил себе "некорректное" высказывание в адрес гражданина государства Исламбека Акбарова, ставшего участником смертельного ДТП, в котором погиб россиянин Александр Маругов.
Газета.Ru 27 сентября в 09:00
Политика
Иран потребовал от США компенсацию на $50 млрд
Иран вернется к ядерной сделке при условии, что Вашингтон выплатит Тегерану $50 млрд в качестве компенсации ущерба от санкций.
РБК 08:27
Кино
Человек-паук остался в киновселенной Marvel
Человек-паук остался в киновселенной Marvel после состоявшейся сделки правообладателя Sony со студией Кевина Файги.
Газета.Ru 27 сентября в 16:30
Общество
Синоптики предупредили москвичей о сильных дождях
«Следующая неделя ознаменуется серией атак активных атлантических циклонов, из-за чего зарядят дожди, по моим оценкам, ожидается до 25 мм осадков с вечера воскресенья до среды, или 40% месячной нормы», — отметил синоптик.
Известия вчера в 09:08
Политика
Киев ужесточил правила пересечения линии соприкосновения в Донбассе
Украинская сторона ужесточила правила пересечения линии соприкосновения в Донбассе.
ИА Новороссия 04:03
Политика
В Крыму ответили на планы Киева возобновить перевозки
Ранее News.ru писал, что украинские власти хотят возобновить регулярные пассажирские перевозки в Крым.
News.ru 07:50
Футбол
«Рубин» и «Уфа» сыграли вничью в матче РПЛ
Футболисты казанского «Рубина» сыграли вничью с «Уфой» в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Коммерсантъ 09:04
Общество
Российская молодежь отказалась экономить на путешествиях
В исследовании сказано, что в стране 60 процентов представителей поколения Z, то есть родившихся после 1995 года юношей и девушек, считают поездки важнейшей статьей своих расходов.
Lenta.ru 06:13
Экономика
Названа доля суррогатного топлива на заправках РФ
Весь объем рынка бензина и дизеля составляет 65 млн тонн в год, из которых 6 млн тонн — некачественное топливо.
REGNUM 26 сентября в 02:46
Музыка
В Арктике дали баянный концерт для моржей
Музицирование привлекло животных, они приплыли к яхте на звуки старого советского киновальса и слушали концерт примерно минут десять, после чего оправились на остров, видимо, под впечатлением.
Московский Комсомолец вчера в 05:53
Происшествия
Смертельное ДТП в Симферополе: машина упала в подземный переход
В Симферополе в результате ночного ДТП погибла женщина и пострадали четыре человека.
РИА Новости Крым 05:28
Футбол
Гол Черышева принес «Валенсии» победу над «Атлетиком» в Примере
"Валенсия" благодаря голу полузащитника сборной России Дениса Черышева со счетом 1:0 победила в "Атлетик" в гостевом матче седьмого тура чемпионата Испании по футболу.
Российская газета вчера в 11:25
Политика
В Крым приедет делегация из США и Европы
Krym.News 02:02
Общество
Ученые нашли опасный для здоровья режим стиральной машины
РИА Новости вчера в 19:14
Армия и оружие
Опубликовано фото авианосца ВМС США в окружении китайских кораблей
Sohu опубликовало спутниковые снимки авианосца ВМС США "Рональд Рейган" в Южно-Китайском море, который оказался окружен пятью китайскими военными судами.
РИА Новости 03:26
Происшествия
В украинских Черновцах родились сиамские близнецы
На Украине в городе Черновцы родились сиамские близнецы, сообщает УНИАН.
REGNUM вчера в 16:23
Политика
В России в 2020 году пройдёт первая цифровая перепись населения
В Росстате сообщили о проведении в 2020 году первой цифровой переписи населения России, в рамках которой будут использоваться так называемые большие данные (big data) от мобильных операторов и органов власти.
RT на русском 08:05
Политика
Скончался первый президент Крыма Юрий Мешков
Российская газета 06:32
Происшествия
Два человека погибли после падения автомобиля в Москву-реку
В Москве в результате падения автомобиля в Москву-реку погибли два человека. об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:55