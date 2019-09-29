Политика

Газета.RuГазета.RuУкраина возобновит пассажирское сообщение с Крымом

Министр не уточнил, какие именно пассажирские перевозки будут осуществляться между Украиной и Крымом - автобусные или железнодорожные. Ранее сообщалось, что Украина намерена частично снять транспортную блокаду с Донбасса.
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