Портал «Обозреватель» сообщает, что в автомобиле находился российско-украинский бизнесмен, директор фармацевтической компании Игорь Сало. Об этом же сообщает телеканал «112» со ссылкой на dtp.kiev.ua. По его данным, в результате взрыва Игорь Сало и его водитель тяжело ранены, охранник погиб.

В Киеве подорвали автомобиль с российско-украинским бизнесменом

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