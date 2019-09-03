По информации источника агентства, между народным депутатом восьмого созыва фракции «Батькивщина» Русланом Богданом и депутатом девятого созыва от «Европейской солидарности» Сергеем Алексеевым произошла ссора, которая переросла в драку. На место прибыла полиция, но депутаты отказались от объяснений.

В Киеве подрались бывший и новоизбранный депутаты Рады

Кино Умерла актриса театра и кино Зинаида Славина Советская и российская актриса театра и кино Зинаида Славина скончалась в возрасте 79 лет.

Общество В Роспотребнадзоре дали советы по правильному питанию школьников Роспотребнадзор указывает, что грамотная организация питания обеспечит не только физическое и психическое здоровье школьника, но и полноценное усвоение им школьной программы.

Происшествия На Урале школьники готовили массовый расстрел в годовщину Беслана По информации издания "Между строк", двое 16-летних школьников планировали расстрелять своих одноклассников - в местной школе номер 1 и Баранчинском электромеханическом техникуме.

Шоу-бизнес Дмитрий Тарасов сообщил о беременности жены Бывший полузащитник московского футбольного клуба "Локомотив" Дмитрий Тарасов на своей странице в Instagram рассказал, что они с супругой ждут второго ребенка.

Общество РАН обвинила Минздрав в сокрытии данных лекарственных экспертиз Комиссия Российской академии наук (РАН) обнаружила, что Минздрав не публикует на своем сайте экспертных заключений о клинических исследованиях лекарств на российском рынке, сообщил РБК.

Политика Лукашенко объяснил закрытие границы с Украиной Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, что его страна закрыла границу с Украиной из-за хлынувшего оттуда потока оружия.

Культура Шутки с шоу Маслякова и «Уральских пельменей» попали под запрет Михаил Шац решил не вмешиваться в спор членов жюри КВН Зрители, которые не попадут непосредственно в зал, не должны ознакомиться с шутками до того, как они выйдут в телеэфир.

Политика Лукашенко передали проект программы действий по интеграции с Россией Проект программы действий по интеграции с Россией передали президенту Белоруссии Александру Лукашенко для дальнейшего одобрения, сообщила РИА Новости пресс-секретарь премьер-министра республики Александра Исаева.

Происшествия Егору Жукову предъявили обвинение в призывах к экстремизму Студенту-политологу Высшей школы экономики Егору Жукову предъявили обвинение в публичных призывах к экстремизму через интернет, ( ч. 2 ст. 280 Уголовного кодекса), сообщил его адвокат Леонид Соловьев.

Политика Рада приняла закон об отмене депутатской неприкосновенности Верховная рада Украины внесла изменение в конституцию, приняв закон об отмене депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года.

Финансы Курс доллара превысил 67 рублей Курс доллара на Московской бирже поднялся на 0,33% и достиг 67,02 рубля, свидетельствуют данные торгов на 13:29 мск.

Здоровье В аптеках «36,6» начнут продавать медицинские услуги «В начале 2000-х некоторые аптечные сети экспериментировали с такой бесплатной услугой: они рассчитывали на то, что она будет стимулировать продажи самой аптеки», — вспоминает директор по развитию аналитической компании RNC Pharm Николай Беспалов.

Общество Муж Натальи Поклонской сообщил о расставании Муж депутата Госдумы Натальи Поклонской, экс-руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев, раскрыл суть ее недавнего заявления о переменах в ее жизни, "о которых даже никто не догадывается".

Гаджеты Владельцы Tesla лишились доступа к машинам из-за сбоя в приложении В официальном приложении Tesla, которое может использоваться для разблокировки центрального замка автомобиля, произошёл технический сбой и владельцы машин лишились возможности открыть их.

Политика «Роснефть» посоветовала «Транснефти» извиниться перед Шрёдером «Роснефть» назвала неприемлемым заявление советника главы «Транснефти» Игоря Демина, в котором он прокомментировал предложения председателя совета директоров компании Герхарда Шрёдера о необходимости усиления контроля качества нефти в магистральных трубопроводах, и призвала его извиниться.

Политика Жириновский призвал наказать Польшу за ее позицию по Второй мировой Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил наказать Польшу за ее позицию по Второй мировой войне, которая не соответствует исторической действительности.

Экономика Продуктовые сети в России решили продавать меньше товаров «по акции» Доля промоакций в продажах товаров повседневного спроса в России выросла минимально за пять лет.

Происшествия Умерла впавшая в кому в Турции российская студентка В московском НИИ скорой помощи имени Склифосовского скончалась 19-летняя студентка, которая впала в кому в отеле в турецкой Анталье.