Происшествия

РБКРБКВ Киеве подрались бывший и новоизбранный депутаты Рады

По информации источника агентства, между народным депутатом восьмого созыва фракции «Батькивщина» Русланом Богданом и депутатом девятого созыва от «Европейской солидарности» Сергеем Алексеевым произошла ссора, которая переросла в драку. На место прибыла полиция, но депутаты отказались от объяснений.
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Депутаты Верховной рады подрались в центре Киева

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В Киеве подрались бывший и новоизбранный депутаты Рады

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