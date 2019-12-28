Самопровозглашенные ДНР и ЛНР завершили обмен пленными с Киевом, передает корреспондент РИА Новости. ДНР получила 60 человек, Киев — 52. Ожидается, что в Донецк доставят еще нескольких сторонников республики.

В Донбассе завершили обмен пленными с Киевом

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