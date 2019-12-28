Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Донбассе завершили обмен пленными с Киевом

Самопровозглашенные ДНР и ЛНР завершили обмен пленными с Киевом, передает корреспондент РИА Новости. ДНР получила 60 человек, Киев — 52. Ожидается, что в Донецк доставят еще нескольких сторонников республики.
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Между Киевом и Донбассом завершился обмен пленными

RT на русском11:24

Что произошло за выходные. Главные новости РБК

РБК10:17

В Донбассе завершили обмен пленными с Киевом

РИА Новости07:54

В Киеве подвели итоги обмена пленными

Газета.Ru09:57

Украине и республикам Донбасса впервые за два года удалось провести большой обмен пленными

ТАСС10:33

Киев передал Донбассу не всех пленных

Взгляд.ру08:10

Обмен пленными в Донбассе состоялся

Интерфакс07:07
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«В результате обмена на родину вернулись, в частности: 12 военнослужащих, три из которых находились в местах лишения свободы на территории ОРДЛО (отдельных регионов Донецкой и Луганской областей) с 2015 года; 64 гражданских, 17 из которых содержались под стражей с 2015-2016 годов», — говорится в сообщении.
Украина.ру 10:37
Политика

Боровшийся «против высших» в ЛНР украинец рассказал о пытках

Переданный украинской стороне в рамках обмена между Киевом и самопровозглашенной Луганской народной республикой (ЛНР) бывший пленный Александр Данильченко пожаловался на пытки со стороны представителей ЛНР.
Lenta.ru 08:58
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Стал известен состав сборной России на матч с США на МЧМ-2020

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По меньшей мере девять человек погибли и не менее 30 получили ранения в результате ракетного обстрела на военном параде в йеменской провинции Ад-Далиа.
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США нанесли удары по пяти объектам "Хезболлы" в Ираке и Сирии, заявил помощник главы Пентагона Джонатан Хоффман.
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Названа самая распространённая ошибка при зарядке смартфона

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Политика

Киев заявил о намерении согласовать обмен «всех на всех» в Донбассе

Киев продолжит работу для согласования в рамках следующей встречи в нормандском формате обмена пленными в Донбассе по формуле «всех на всех», заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко.
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