Здоровье

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецВ Киеве подтвержден первый случай заболевания коронавирусом

На Украине в Киеве подтвержден первый случай заболевания новым коронавирусом. Об этом сообщает Киевской городской лабораторный центр Минздрава Украины. Напомним, что вспышка нового заболевания произошла в Китае в городе Ухань в конце декабря прошлого года.
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Китайское происхождение найденного на Украине коронавируса опровергли

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В Киеве подтвержден первый случай заболевания коронавирусом

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На Украине опровергли китайское происхождение найденного коронавируса

News.ru08:34

На Украине зафиксирован случай заболевания коронавирусом

ТВ Центр07:09

Украинский Минздрав объяснил появление коронавируса в стране

Национальная служба новостей09:32

Случай заболевания коронавирусом подтвердился на Украине

Труд10:30

В Киеве зарегистрирован случай заражения коронавирусом

Политическая Экспертиза07:01
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Энергетика

Цена нефти Brent опустилась ниже $60 впервые с ноября 2019 года

В ходе торгов на Интерконтинентальной бирже стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опустилась ниже $60 впервые с начала ноября 2019 года.
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Мишустин назначил заместителей глав Минфина и Минкомсвязи РФ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Павла Кадочникова заместителем министра финансов Российской Федерации, Людмилы Боковой - заместителем главы Минкомсвязи РФ.
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Анна Курникова и Энрике Иглесиас ждут третьего ребенка

Испанский телеканал Telemundo Entretenimiento сообщил поклонникам Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса радостную новость: в звездной семье снова ожидается пополнение.
Sunmag.me 11:11
Экономика

Защита российского интернет-ритейла обойдется экономике более чем в 80 млрд рублей

Расходы от снижения порога существенно превысят доходы (14 млрд руб.) в федеральный бюджет.
Ведомости вчера в 16:36
Шоу-бизнес

Представитель актрисы: Наталья Андрейченко пропала в Мексике

Обновлено в 14:42 Заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко, известная по фильмам "Мэри Поппинс, до свидания", "От зари до зари", "Сибириада" пропала в Канкуне (Мексика), где сейчас проживает.
BFM.ru 06:45
Политика

Посольство России в ФРГ ответило на слова Польши о компенсациях

Российское представительство в Германии ответило на заявление лидера правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослава Качиньского о том, что Россия и Германия должны выплатить компенсацию Польше за причиненный в годы Второй мировой войны ущерб.
Газета.Ru 14:00
Здоровье

Врач предупредила об опасности блюд из сырого мяса и соленой рыбы

Как сообщает ToDay News Ufa, Елена Чернышева, врач высшей категории и кандидат биологических наук, предостерегла от употребления блюд из сырого мяса и соленой рыбы.
ToDay News Ufa вчера в 03:50
Гаджеты

Apple запатентовала полностью стеклянный iMac

Американская компания Apple подала патентную заявку на компьютер-моноблок сделанный из стекла.
ToDay News Ufa 10:55
Политика

Владимир Зеленский обвинил СССР в развязывании Второй мировой

Коммерсантъ 15:14
Происшествия

В Костроме поймали подростков, готовивших теракт в школе

Силовики в Костромской области вычислили троих подростков, которые планировали в 2020 году совершить теракт со стрельбой в родной школе.
Российская газета 03:11
Общество

ВОЗ повысила оценку риска распространения коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) повысила степень опасности распространения в мире нового коронавируса 2019-nCoV.
Российская газета 12:50
Политика

Елену Бойко освободили от должности замминистра здравоохранения

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Елену Бойко от должности замминистра здравоохранения РФ по ее просьбе, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
РИА Новости 07:37
Происшествия

Житель Курска сменил пол, задолжав по алиментам 800 тысяч рублей

В Курской области судебные приставы разыскивали мужчину, задолжавшего по алиментам 800 тысяч рублей, впоследствии выяснилось, что он сменил пол.
Газета.Ru 07:27
Общество

Террористы атаковали нефтяные объекты в Сирии

Российская газета 14:03
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Найдена мать брошенных в Шереметьеве детей

RT на русском 00:55
Хоккей

Хет-трик Даугавиньша принес «Спартаку» победу над «Куньлунем»

Газета.Ru 14:52
Космос

Из больших перепадов температур на Луне можно извлечь электроэнергию

Российский физик предложил способ получения электроэнергии для базы на Луне, используя принцип перепада температур.
Вечерний курьер 01:46
Общество

В группе по поправкам к Конституции пояснили вопрос индексации пенсий

Принятие поправок к Конституции не гарантирует индексации пенсий работающим пенсионерам — это возможно только при корректировке федерального закона, передаёт РБК со ссылкой на рабочую группу.
RT на русском 00:36
Общество

Баскетболист Коби Брайант погиб в авиакатастрофе

Легендарный игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайант погиб при крушении своего личного вертолета в Калифорнии.
Lenta.ru вчера в 15:01
Гаджеты

Линейка Samsung Galaxy Note10 подешевела

Samsung Galaxy Note10 с 256 Гб встроенной памяти теперь стоит 540 долларов (ранее 950 долларов), Samsung Galaxy Note10+ с 256 Гб встроенной памяти можно купить за 640 долларов (ранее 1 100 долларов).
ToDay News Ufa 08:18
Политика

Трамп меняет роль Польши в Восточной Европе — эксперт

Польша десятилетиями выполняла роль проводника антироссийской политики США в Европе, однако в настоящее время эта модель отношений может прекратить своё существование.
REGNUM 07:43
Армия и оружие

Военные США подтвердили крушение американского самолёта в Афганистане

Американские военные подтвердили, что в афганской провинции Газни 27 января разбился самолёт США Bombardier E-11A, однако у командования нет никаких данных, подтверждающих версию, что он был сбит.
RT на русском 13:32
Армия и оружие

Зеленский заявил о необходимости завершения конфликта в Донбассе

РЕН ТВ вчера в 16:05
Армия и оружие

Рядом с посольством США в Багдаде взорвались ракеты

Вести.Ru вчера в 12:22
Происшествия

Татьяна Москалькова проверит информацию о подлоге в Чечне

Информация, опубликованная «Новой газетой» о подлоге, который якобы был сделан в Чечне во время рабочей поездки уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой, будет проверена.
REGNUM 06:34
Происшествия

На Урале мать постирала в машинке новорожденного ребенка

Жительница Свердловской области положила новорожденного ребенка в стиральную машину и включила ее, пишет 26 января E1.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Известия вчера в 15:34
Общество

Названа возможная причина смерти протоиерея Чаплина

Рамблер 06:20
Общество

На итальянском телеканале Украину назвали Малороссией

На популярном итальянском телешоу "Наследие" в эфире телеканала RAI Украину назвали Малороссией.
РИА Новости 12:05
Политика

На Украине потребовали от России часть Алмазного фонда

Лидер партии Свобода Олег Тягнибок считает, что Украина должна потребовать от России часть Алмазного фонда.
Lenta.ru 08:30
Общество

В России появились новые камеры фиксации ПДД

Как рассказывает «Коммерсантъ», на подмосковных дорогах появились необычные Lada Granta — на крыше автомобиля в защищенном боксе установлены камеры, которые пришли на замену треногам.
SpeedMe 04:51
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