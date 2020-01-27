Здоровье

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецВ Киеве подтвержден первый случай заболевания коронавирусом

На Украине в Киеве подтвержден первый случай заболевания новым коронавирусом. Об этом сообщает Киевской городской лабораторный центр Минздрава Украины. Напомним, что вспышка нового заболевания произошла в Китае в городе Ухань в конце декабря прошлого года.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Китайское происхождение найденного на Украине коронавируса опровергли

Lenta.ruвчера в 07:17

В Киеве подтвержден первый случай заболевания коронавирусом

Московский Комсомолецвчера в 06:48

На Украине подтвержден первый случай заражения коронавирусом

Красная веснавчера в 06:52

На Украине опровергли китайское происхождение найденного коронавируса

News.ruвчера в 08:34

В Киеве подтвердили коронавирус — СМИ

Украина.рувчера в 07:23

На Украине зафиксирован случай заболевания коронавирусом

ТВ Центрвчера в 07:09

Украинский Минздрав объяснил появление коронавируса в стране

Национальная служба новостейвчера в 09:32
Показать все источники
Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 02:30, Ашберн
Общество

Туроператоры России приостановили прием туристических групп из Китая

Российские туроператоры приостанавливают прием организованных тургрупп из Китая из-за коронавируса, сообщил Российский союз туриндустрии (РСТ).
Коммерсантъ 02:07
Футбол

Уткин назвал зарплату Кокорина в «Зените»

Контракт Александра Кокорина с «Зенитом» истекает летом, при этом, по словам Уткина, ему не позволяют вести переговоры с другими клубами, так как «ещё не домучали».
78.ru 00:22
Шоу-бизнес

Пропавшая в Мексике актриса Наталья Андрейченко нашлась

Женщина, якобы сгинувшая в Канкуне, заявила, что ушла в джунгли, чтобы "освободиться" и "набраться сил".
Российская газета 02:13
Происшествия

Горевший в Охотском море траулер, предположительно, затонул

Траулер "Энигма Астралис", горевший в Охотском море, предположительно, затонул, сообщил РИА Новости представитель Росморречфлота.
РИА Новости 00:58
Политика

Путин назначил Виктора Стригунова первым замглавы Росгвардии

Президент России Владимир Путин назначил первым заместителем главы Росгвардии Виктора Стригунова.
ТАСС вчера в 09:40
Политика

РБК: глава Чувашии уйдет в отставку после двух скандалов

Глава Чувашии Михаил Игнатьев уйдет в отставку на фоне двух скандалов.
Газета.Ru вчера в 22:39
Происшествия

Двух подростков нашли мертвыми под снегом в Оренбуржье

«Родственники самостоятельно обнаружили следы, которые вели от дороги к отвалам, где нашли тела двоих мальчиков, засыпанные осыпью искусственного отвала породы со снегом», - рассказали в ведомстве.
Свободная Пресса вчера в 04:05
Политика

Зеленский назвал Советский Союз виновником Второй мировой войны

Ответственность за развязывание Второй мировой войны отчасти лежит на Советском Союзе, полагает президент Украины Владимир Зеленский.
REGNUM 00:21
Политика

Губернатор Воробьёв подписал рекомендацию о помиловании Наамы Иссахар

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв подписал рекомендацию о помиловании гражданки Израиля Наамы Иссахар, сообщил 28 января аппарат главы региона.
REGNUM 02:16
Происшествия

Чиновника из МИДа подозревают в получении взяток при госзакупках

В Москве был арестован по подозрении в получении взяток начальник отдела организации госзакупок федерального государственного бюджетного учреждения "Управление по эксплуатации зданий МИД РФ" Алексей Добровольский.
Газета.Ru вчера в 22:52
Происшествия

На Урале мать постирала в машинке новорожденного ребенка

Известия 26 января в 15:34
Армия и оружие

Помпео обвинил Россию в препятствовании прекращению огня в Сирии

Действия России препятствуют установлению режима прекращения огня в Сирии. Об этом в Twitter заявил госсекретарь США Майк Помпео.
РБК вчера в 21:22
Спорт

Канадскую чемпионку мира оправдали. Она заявляла о допинге из-за секса

Спорт день за днем вчера в 14:47
Общество

В группе по поправкам к Конституции пояснили вопрос индексации пенсий

Принятие поправок к Конституции не гарантирует индексации пенсий работающим пенсионерам — это возможно только при корректировке федерального закона, передаёт РБК со ссылкой на рабочую группу.
RT на русском вчера в 00:36
Происшествия

Найдена мать брошенных в Шереметьево детей

Газета.Ru вчера в 00:01
Финансы

Сбербанк назвал Центробанк Набиуллиной «самым жестким в мире»

Как пример, аналитики сравнивают величину активов, взвешенных с учетом риска, с активами банков: чем выше этот коэффициент, тем более жестким оказывается регулирование.
URA.Ru вчера в 18:10
Шоу-бизнес

Знакомые рассказали о спившейся и желающей умереть Ирине Отиевой

Московский Комсомолец вчера в 11:46
Происшествия

У госпитализированного туриста из Забайкалья не обнаружили коронавирус

Роспотребнадзор предписал российским туристам воздержаться от посещения КНР и подготовил меры для предупреждения распространения коронавируса в России.
Известия 00:36
Общество

Украинку высадили из автобуса за критику сериала на русском языке

Украинскую волонтерку Ярину Черноуз высадили из автобуса после ее возмущений относительно того, почему в салоне показывают сериал на русском языке.
Газета.Ru 00:30
Единоборства

Тренер Нурмагомедова предсказал поражение Хабиба в бою с Фергюсоном

ProstoProSport вчера в 08:47
Здоровье

В России не зарегистрировано больных с новым коронавирусом

Больных новой коронавирусной инфекцией в России, по последним данным, не зарегистрировано, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
РИА Новости 02:02
Происшествия

Пожар в ангаре в Тольятти ликвидирован

Сообщение о пожаре поступило в 06:32 мск, его площадь составляла 450 кв. м, позже увеличилась до 1050 кв. м. По данным МЧС, в ангаре хранились резинотехнические изделия.
ТАСС 02:11
Армия и оружие

«Российского киллера» взяли, когда он готовился ликвидировать украинского разведчика

Как сообщала «Русская Весна», недавно в Харькове сотрудники СБУ раскрыли «преступление века» — российские спецслужбы планировали ликвидировать украинского экс-командира разведподразделения, участника «АТО» Григория Сиваченко.
Rusvesna.su вчера в 21:30
Общество

Конституционный суд постановил пересмотреть приговор Котову

Конституционный суд обязал суды пересмотреть дело осужденного за нарушения на митингах Константина Котова.
РИА Новости вчера в 12:35
Авто

Volkswagen рассекретил внешний облик нового Caddy

На отечественном авторынке Volkswagen Caddy нынешней генерации предлагается с атмосферным бензиновым двигателем с рабочим объемом на 1,6 литров, который выдает 110 лошадиных сил, а также с турбированным мотором с объемом на 1,4 литра с отдачей в 125 лошадиных сил.
Pnzdrive 00:55
Политика

В МИД Японии прокомментировали задержание своего подданного в России

Ранее сообщалось, что подданный Японии, прибывший в РФ по журналисткой визе, был задержан на Дальнем Востоке за попытку сбора секретных материалов о российском военном потенциале.
Газета.Ru 01:04
Политика

Сенатор Людмила Бокова назначена замглавы Минкомсвязи РФ

«Назначить Бокову Людмилу Николаевну заместителем Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации», — говорится в документе, опубликованном на сайте правительства России.
Известия вчера в 15:11
Происшествия

В Москве слесарь изнасиловал и убил пенсионерку

Московские полицейские задержали мужчину, который подозревается в грабеже, изнасиловании и убийстве пожилой женщины, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
РИА Новости 00:42
Происшествия

Напавший на 14-летнюю школьницу насильник-педофил задержан в Туле

Напавший на 14-летнюю школьницу насильник-педофил задержан в Туле Как стало известно Myslo, задержанному 22 года, он гражданин другого государства.
MySLO.ru 02:03
Общество

По временному коридору из Китая в Россию вернулись более 200 человек

В Россию по временному коридору на международном пункте пропуска "Благовещенск-Хэйхэ" вернулись 213 человек.
Вести.Ru 00:59
ещё по теме
Главное