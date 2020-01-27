Здоровье
Московский КомсомолецВ Киеве подтвержден первый случай заболевания коронавирусом
На Украине в Киеве подтвержден первый случай заболевания новым коронавирусом. Об этом сообщает Киевской городской лабораторный центр Минздрава Украины. Напомним, что вспышка нового заболевания произошла в Китае в городе Ухань в конце декабря прошлого года.
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Украинский Минздрав объяснил появление коронавируса в стране
Национальная служба новостейвчера в 09:32
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Общество
Туроператоры России приостановили прием туристических групп из Китая
Российские туроператоры приостанавливают прием организованных тургрупп из Китая из-за коронавируса, сообщил Российский союз туриндустрии (РСТ).
Футбол
Уткин назвал зарплату Кокорина в «Зените»
Контракт Александра Кокорина с «Зенитом» истекает летом, при этом, по словам Уткина, ему не позволяют вести переговоры с другими клубами, так как «ещё не домучали».
Шоу-бизнес
Пропавшая в Мексике актриса Наталья Андрейченко нашлась
Женщина, якобы сгинувшая в Канкуне, заявила, что ушла в джунгли, чтобы "освободиться" и "набраться сил".
Происшествия
Горевший в Охотском море траулер, предположительно, затонул
Траулер "Энигма Астралис", горевший в Охотском море, предположительно, затонул, сообщил РИА Новости представитель Росморречфлота.
Политика
Путин назначил Виктора Стригунова первым замглавы Росгвардии
Президент России Владимир Путин назначил первым заместителем главы Росгвардии Виктора Стригунова.
Политика
РБК: глава Чувашии уйдет в отставку после двух скандалов
Глава Чувашии Михаил Игнатьев уйдет в отставку на фоне двух скандалов.
Происшествия
Двух подростков нашли мертвыми под снегом в Оренбуржье
«Родственники самостоятельно обнаружили следы, которые вели от дороги к отвалам, где нашли тела двоих мальчиков, засыпанные осыпью искусственного отвала породы со снегом», - рассказали в ведомстве.
Политика
Зеленский назвал Советский Союз виновником Второй мировой войны
Ответственность за развязывание Второй мировой войны отчасти лежит на Советском Союзе, полагает президент Украины Владимир Зеленский.
Политика
Губернатор Воробьёв подписал рекомендацию о помиловании Наамы Иссахар
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв подписал рекомендацию о помиловании гражданки Израиля Наамы Иссахар, сообщил 28 января аппарат главы региона.
Происшествия
Чиновника из МИДа подозревают в получении взяток при госзакупках
В Москве был арестован по подозрении в получении взяток начальник отдела организации госзакупок федерального государственного бюджетного учреждения "Управление по эксплуатации зданий МИД РФ" Алексей Добровольский.
Происшествия
На Урале мать постирала в машинке новорожденного ребенка
Армия и оружие
Помпео обвинил Россию в препятствовании прекращению огня в Сирии
Действия России препятствуют установлению режима прекращения огня в Сирии. Об этом в Twitter заявил госсекретарь США Майк Помпео.
Спорт
Канадскую чемпионку мира оправдали. Она заявляла о допинге из-за секса
Общество
В группе по поправкам к Конституции пояснили вопрос индексации пенсий
Принятие поправок к Конституции не гарантирует индексации пенсий работающим пенсионерам — это возможно только при корректировке федерального закона, передаёт РБК со ссылкой на рабочую группу.
Происшествия
Найдена мать брошенных в Шереметьево детей
Финансы
Сбербанк назвал Центробанк Набиуллиной «самым жестким в мире»
Как пример, аналитики сравнивают величину активов, взвешенных с учетом риска, с активами банков: чем выше этот коэффициент, тем более жестким оказывается регулирование.
Шоу-бизнес
Знакомые рассказали о спившейся и желающей умереть Ирине Отиевой
Происшествия
У госпитализированного туриста из Забайкалья не обнаружили коронавирус
Роспотребнадзор предписал российским туристам воздержаться от посещения КНР и подготовил меры для предупреждения распространения коронавируса в России.
Общество
Украинку высадили из автобуса за критику сериала на русском языке
Украинскую волонтерку Ярину Черноуз высадили из автобуса после ее возмущений относительно того, почему в салоне показывают сериал на русском языке.
Единоборства
Тренер Нурмагомедова предсказал поражение Хабиба в бою с Фергюсоном
Здоровье
В России не зарегистрировано больных с новым коронавирусом
Больных новой коронавирусной инфекцией в России, по последним данным, не зарегистрировано, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
Происшествия
Пожар в ангаре в Тольятти ликвидирован
Сообщение о пожаре поступило в 06:32 мск, его площадь составляла 450 кв. м, позже увеличилась до 1050 кв. м. По данным МЧС, в ангаре хранились резинотехнические изделия.
Армия и оружие
«Российского киллера» взяли, когда он готовился ликвидировать украинского разведчика
Как сообщала «Русская Весна», недавно в Харькове сотрудники СБУ раскрыли «преступление века» — российские спецслужбы планировали ликвидировать украинского экс-командира разведподразделения, участника «АТО» Григория Сиваченко.
Общество
Конституционный суд постановил пересмотреть приговор Котову
Конституционный суд обязал суды пересмотреть дело осужденного за нарушения на митингах Константина Котова.
Авто
Volkswagen рассекретил внешний облик нового Caddy
На отечественном авторынке Volkswagen Caddy нынешней генерации предлагается с атмосферным бензиновым двигателем с рабочим объемом на 1,6 литров, который выдает 110 лошадиных сил, а также с турбированным мотором с объемом на 1,4 литра с отдачей в 125 лошадиных сил.
Политика
В МИД Японии прокомментировали задержание своего подданного в России
Ранее сообщалось, что подданный Японии, прибывший в РФ по журналисткой визе, был задержан на Дальнем Востоке за попытку сбора секретных материалов о российском военном потенциале.
Политика
Сенатор Людмила Бокова назначена замглавы Минкомсвязи РФ
«Назначить Бокову Людмилу Николаевну заместителем Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации», — говорится в документе, опубликованном на сайте правительства России.
Происшествия
В Москве слесарь изнасиловал и убил пенсионерку
Московские полицейские задержали мужчину, который подозревается в грабеже, изнасиловании и убийстве пожилой женщины, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
Происшествия
Напавший на 14-летнюю школьницу насильник-педофил задержан в Туле
Напавший на 14-летнюю школьницу насильник-педофил задержан в Туле Как стало известно Myslo, задержанному 22 года, он гражданин другого государства.
Общество
По временному коридору из Китая в Россию вернулись более 200 человек
В Россию по временному коридору на международном пункте пропуска "Благовещенск-Хэйхэ" вернулись 213 человек.