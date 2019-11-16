Происшествия
RT на русскомСМИ заявили о задержании главы «Укрэксимбанка»
Председателя одного из крупнейших на Украине банков «Укрэксимбанка» Александра Гриценко, по некоторым данным, не похитили, его задержали сотрудники правоохранительных органов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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с чего всё началось
«По словам родственников, неизвестные забрали его в черный автобус на глазах у ребенка, с которым он гулял», – говорится в сообщении на сайте канала.Взгляд.ру08:18
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Сборная России перед матчем с Бельгией обратилась к болельщикам
Сборная России по футболу в преддверии отборочного матча чемпионата Европы — 2020 с Бельгией обратилась к российским болельщикам.
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Помощница Никиты Исаева подтвердила его смерть
Помощница Никиты Исаева Алина Жестовская подтвердила его смерть. Об этом она написала на своей странице в Facebook.
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Четвертая ракетка мира россиянин Даниил Медведев отказался от участия в финальном турнире Кубка Дэвиса, который пройдет с 18 по 24 ноября в Мадриде.
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Россияне заточили коммунальщиков в затопленном подвале
В Екатеринбурге жители одного из домов заперли в подвале аварийную бригаду коммунальщиков.
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Жена Михаэля Шумахера объяснила, почему молчит о здоровье мужа
В декабре 2013 года Михаэль Шумахер во время катания на горных лыжах получил тяжелую травму головы, в результате которой впал в кому.
Происшествия
В СБУ заявили о задержании главы «Укрэксимбанка» Александра Гриценко
Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская заявила, что глава АО «Укрэксимбанк» Александр Гриценко был задержан сотрудниками ведомства, а не похищен, как сообщали СМИ.
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Симптомы депрессии усиливаются в течение последнего года жизни
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Мединский признал некомпетентность Фонда кино
Министр культуры России Владимир Мединский заявил, что Фонд кино не справляется с продвижением российского кинематографа.
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Российские фигуристы заняли весь пьедестал на этапе Гран-при в Москве
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Дочь Ларисы Гузеевой опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram пост, рассказав о состоянии здоровья.
Политика
В МИД России оценили возможность передачи Киеву задержанных кораблей
В МИД России прокомментировали информацию о подготовке передачи Украине трёх военных кораблей, задержанных в Керченском проливе в ноябре 2018 года за нарушение российской границы.
Футбол
Ашот Хачатурянц: «Многие арбитры просто нищенствуют»
Председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц в интервью «СЭ» прокомментировал предложение президента РФС Александра Дюкова изменить систему оплаты судей.
Кино
Сериал «Ведьмак» продлили на второй сезон
За месяц до премьеры сериала "Ведьмак" (The Witcher) Netflix сообщил о его продлении на второй сезон.
Происшествия
В результате взрыва в Сирии погибли 18 человек
Минимум 18 человек погибли при взрыве бомбы в городе Эль-Бабе в Сирии, пишет «МК». Отмечается, что ещё 27 пострадали.
Политика
В Госдуме оценили заявление экс-дипломата Украины о Донбассе
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал RT предложение бывшего представителя Украины в трёхсторонней контактной группе на переговорах в Минске Романа Бессмертного превратить территории самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик в «дикое поле».
Общество
В Испании закрыли дело против украинского олигарха Фирташа
Суд Барселоны закрыл уголовное дело против украинского олигарха Дмитрия Фирташа, а также семнадцати человек, которых подозревали в отмывании денег ОПГ Семена Могилевича.
Политика
Помпео заявил о разнице в признании Крыма и Голанских высот
Госсекретарь США Майк Помпео объяснил разными "фактическими обстоятельствами" непризнание Соединенными Штатами Крыма в качестве российского региона и признание Голанских высот израильской территорией.
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Рудковская отреагировала на слухи о любовнице Плющенко
Продюсер Яна Рудковская прокомментировала слухи, что у её супруга Евгения Плющенко появилась молодая любовница.
Общество
YouTube заблокировал расследование о депутате Госдумы Ремезкове
YouTube заблокировал расследование краснодарского штаба Навального о недвижимости депутата Госдумы от «Справедливой России» и бывшего первого вице-губернатора региона Александра Ремезкова и его семьи.
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Сергей Сивохо раскрыл план «ментального возвращения» жителей Донбасса
В настоящее время команда Сергея Сивохо занимается разработкой новой гуманитарной политики на востоке Украины.
Культура
В Эрмитаже выставят картину Сандро Боттичелли «Мадонна делла Лоджиа»
В последний день VIII Петербургского международного культурного форума в Эрмитаже представят картину Боттичелли из Галерей Уффици "Мадонна делла Лоджиа".
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Газ для зажигалок, освежители, дезодоранты: чем дышат омские подростки
Новые веяния: метод проб Недавно Следственный комитет РФ привел тревожные цифры: за три года в России более 360 детей погибли из-за токсикомании, в частности, от вдыхания бытового газа.
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Зеленский назвал обновленные КПП на границе с Крымом витриной Украины
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Дмитрий Шепелев опубликовал фото с новой возлюбленной
Телеведущий Дмитрий Шепелев рассекретил свою новую избранницу.