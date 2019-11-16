с чего всё началось

Председателя одного из крупнейших на Украине банков «Укрэксимбанка» Александра Гриценко, по некоторым данным, не похитили, его задержали сотрудники правоохранительных органов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Общество Помощница Никиты Исаева подтвердила его смерть Помощница Никиты Исаева Алина Жестовская подтвердила его смерть. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Теннис Даниил Медведев не сыграет за сборную России в Кубке Дэвиса Четвертая ракетка мира россиянин Даниил Медведев отказался от участия в финальном турнире Кубка Дэвиса, который пройдет с 18 по 24 ноября в Мадриде.

Шоу-бизнес Жена Михаэля Шумахера объяснила, почему молчит о здоровье мужа В декабре 2013 года Михаэль Шумахер во время катания на горных лыжах получил тяжелую травму головы, в результате которой впал в кому.

Политика Гончарук обсудил с главой МВФ программу расширенного финансирования Премьер-министр Украины Алексей Гончарук обсудил c главой миссии Международного валютного фонда (МВФ) Роном ван Роденом условия согласования новой трёхлетней программы расширенного финансирования.

Общество Россияне стали меньше покупать обычные сигареты Россияне стали покупать меньше обычных сигарет и больше стиков для систем нагревания табака, сообщает RT со ссылкой на данные фискальных платформ.

Общество Мединский признал некомпетентность Фонда кино Министр культуры России Владимир Мединский заявил, что Фонд кино не справляется с продвижением российского кинематографа.

Политика В МИД России оценили возможность передачи Киеву задержанных кораблей В МИД России прокомментировали информацию о подготовке передачи Украине трёх военных кораблей, задержанных в Керченском проливе в ноябре 2018 года за нарушение российской границы.

Футбол Ашот Хачатурянц: «Многие арбитры просто нищенствуют» Председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц в интервью «СЭ» прокомментировал предложение президента РФС Александра Дюкова изменить систему оплаты судей.

Политика В Госдуме оценили заявление экс-дипломата Украины о Донбассе Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал RT предложение бывшего представителя Украины в трёхсторонней контактной группе на переговорах в Минске Романа Бессмертного превратить территории самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик в «дикое поле».

Общество В Испании закрыли дело против украинского олигарха Фирташа Суд Барселоны закрыл уголовное дело против украинского олигарха Дмитрия Фирташа, а также семнадцати человек, которых подозревали в отмывании денег ОПГ Семена Могилевича.

Общество YouTube заблокировал расследование о депутате Госдумы Ремезкове YouTube заблокировал расследование краснодарского штаба Навального о недвижимости депутата Госдумы от «Справедливой России» и бывшего первого вице-губернатора региона Александра Ремезкова и его семьи.