Происшествия

RT на русскомRT на русскомСМИ заявили о задержании главы «Укрэксимбанка»

Председателя одного из крупнейших на Украине банков «Укрэксимбанка» Александра Гриценко, по некоторым данным, не похитили, его задержали сотрудники правоохранительных органов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Читать в источнике
Комментировать42
с чего всё началось
«По словам родственников, неизвестные забрали его в черный автобус на глазах у ребенка, с которым он гулял», – говорится в сообщении
 на сайте канала.
Взгляд.ру08:18

Подробнее о событии

В Киеве похитили главу «Укрэксимбанка» Гриценко

Интерфакс08:53

СМИ сообщили о похищении в Киеве председателя правления Укрэксимбанка

Ведомости08:47

СМИ назвали новую версию исчезновения главы крупного украинского банка

РБК09:32

Главу Укрэксимбанка задержали, а не похитили, сообщили СМИ

РИА Новости09:41

Появилась новая версия пропажи крупного украинского банкира

Lenta.ru09:46

СМИ заявили о задержании главы «Укрэксимбанка»

RT на русском09:23

Главу «Укрэксимбанка» Гриценко похитили в Киеве на глазах у ребенка

Пятый канал08:21
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 10:43, Вашингтон
Футбол

Сборная России перед матчем с Бельгией обратилась к болельщикам

Сборная России по футболу в преддверии отборочного матча чемпионата Европы — 2020 с Бельгией обратилась к российским болельщикам.
REGNUM 09:17
Общество

Помощница Никиты Исаева подтвердила его смерть

Помощница Никиты Исаева Алина Жестовская подтвердила его смерть. Об этом она написала на своей странице в Facebook.
Газета.Ru 03:14
Теннис

Даниил Медведев не сыграет за сборную России в Кубке Дэвиса

Четвертая ракетка мира россиянин Даниил Медведев отказался от участия в финальном турнире Кубка Дэвиса, который пройдет с 18 по 24 ноября в Мадриде.
РБК 09:25
Происшествия

Россияне заточили коммунальщиков в затопленном подвале

В Екатеринбурге жители одного из домов заперли в подвале аварийную бригаду коммунальщиков.
Lenta.ru 10:24
Происшествия

Военный беспилотник «Орион» рухнул в Рязанской области

Известия 09:24
Шоу-бизнес

Жена Михаэля Шумахера объяснила, почему молчит о здоровье мужа

В декабре 2013 года Михаэль Шумахер во время катания на горных лыжах получил тяжелую травму головы, в результате которой впал в кому.
StarHit.ru 10:00
Происшествия

В СБУ заявили о задержании главы «Укрэксимбанка» Александра Гриценко

Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская заявила, что глава АО «Укрэксимбанк» Александр Гриценко был задержан сотрудниками ведомства, а не похищен, как сообщали СМИ.
RT на русском 09:52
Политика

Гончарук обсудил с главой МВФ программу расширенного финансирования

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук обсудил c главой миссии Международного валютного фонда (МВФ) Роном ван Роденом условия согласования новой трёхлетней программы расширенного финансирования.
RT на русском 08:31
Происшествия

Мать убитой историком Соколовым аспирантки попала в больницу с похорон

Газета.Ru 10:33
Общество

Россияне стали меньше покупать обычные сигареты

Россияне стали покупать меньше обычных сигарет и больше стиков для систем нагревания табака, сообщает RT со ссылкой на данные фискальных платформ.
Вести.Ru 03:44
Здоровье

Симптомы депрессии усиливаются в течение последнего года жизни

Ugpressa.ru 14 ноября в 14:29
Общество

Мединский признал некомпетентность Фонда кино

Министр культуры России Владимир Мединский заявил, что Фонд кино не справляется с продвижением российского кинематографа.
Lenta.ru 06:45
Фигурное катание

Российские фигуристы заняли весь пьедестал на этапе Гран-при в Москве

Российский фигурист Александр Самарин завоевал золото в одиночном катании на этапе Гран-при, который проходит в Москве.
РИА Новости 07:28
Шоу-бизнес

Дочь Ларисы Гузеевой рассказала о двух доброкачественных опухолях

Дочь Ларисы Гузеевой опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram пост, рассказав о состоянии здоровья.
Актуальные Новости 05:17
Политика

В МИД России оценили возможность передачи Киеву задержанных кораблей

В МИД России прокомментировали информацию о подготовке передачи Украине трёх военных кораблей, задержанных в Керченском проливе в ноябре 2018 года за нарушение российской границы.
RT на русском 07:37
Футбол

Ашот Хачатурянц: «Многие арбитры просто нищенствуют»

Председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц в интервью «СЭ» прокомментировал предложение президента РФС Александра Дюкова изменить систему оплаты судей.
Спорт-Экспресс вчера в 15:25
Кино

Сериал «Ведьмак» продлили на второй сезон

За месяц до премьеры сериала "Ведьмак" (The Witcher) Netflix сообщил о его продлении на второй сезон.
ТАСС 14 ноября в 03:12
Происшествия

В результате взрыва в Сирии погибли 18 человек

Минимум 18 человек погибли при взрыве бомбы в городе Эль-Бабе в Сирии, пишет «МК». Отмечается, что ещё 27 пострадали.
Ореанда-Новости 08:10
Политика

В Госдуме оценили заявление экс-дипломата Украины о Донбассе

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал RT предложение бывшего представителя Украины в трёхсторонней контактной группе на переговорах в Минске Романа Бессмертного превратить территории самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик в «дикое поле».
RT на русском 08:05
Происшествия

В Индии разбился истребитель МиГ-29К

ТАСС 09:11
Общество

В Испании закрыли дело против украинского олигарха Фирташа

Суд Барселоны закрыл уголовное дело против украинского олигарха Дмитрия Фирташа, а также семнадцати человек, которых подозревали в отмывании денег ОПГ Семена Могилевича.
Взгляд.ру 09:56
Политика

Помпео заявил о разнице в признании Крыма и Голанских высот

Госсекретарь США Майк Помпео объяснил разными "фактическими обстоятельствами" непризнание Соединенными Штатами Крыма в качестве российского региона и признание Голанских высот израильской территорией.
РИА Новости вчера в 13:44
Шоу-бизнес

Рудковская отреагировала на слухи о любовнице Плющенко

Продюсер Яна Рудковская прокомментировала слухи, что у её супруга Евгения Плющенко появилась молодая любовница.
News.ru 06:38
Общество

YouTube заблокировал расследование о депутате Госдумы Ремезкове

YouTube заблокировал расследование краснодарского штаба Навального о недвижимости депутата Госдумы от «Справедливой России» и бывшего первого вице-губернатора региона Александра Ремезкова и его семьи.
Югополис 10:23
Кино

Николас Кейдж сыграет Николаса Кейджа в фильме про Николаса Кейджа

Газета.Ru 05:29
Политика

Сергей Сивохо раскрыл план «ментального возвращения» жителей Донбасса

В настоящее время команда Сергея Сивохо занимается разработкой новой гуманитарной политики на востоке Украины.
Московский Комсомолец вчера в 23:50
Культура

В Эрмитаже выставят картину Сандро Боттичелли «Мадонна делла Лоджиа»

В последний день VIII Петербургского международного культурного форума в Эрмитаже представят картину Боттичелли из Галерей Уффици "Мадонна делла Лоджиа".
Piter.tv 08:55
Здоровье

Газ для зажигалок, освежители, дезодоранты: чем дышат омские подростки

Новые веяния: метод проб Недавно Следственный комитет РФ привел тревожные цифры: за три года в России более 360 детей погибли из-за токсикомании, в частности, от вдыхания бытового газа.
Город55.ру 14 ноября в 02:51
Политика

Зеленский назвал обновленные КПП на границе с Крымом витриной Украины

Известия вчера в 18:03
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев опубликовал фото с новой возлюбленной

Телеведущий Дмитрий Шепелев рассекретил свою новую избранницу.
ТК Звезда 07:07
Как работают Яндекс.Новости?
Главное