Происшествия
Новые ИзвестияВ Киеве похитили главу «Укрэксимбанка» на глазах его ребенка
Главу государственного "Укрэксимбанка" Александра Гриценко похитили в Киеве во время прогулки со своим ребенком. Об этом сообщает сайт телеканала "Прямой". Как рассказали телеканалу родственники Гриценко, неизвестные затолкали банкира в черный автобус на глазах у ребенка, с которым он гулял.
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«По словам родственников, неизвестные забрали его в черный автобус на глазах у ребенка, с которым он гулял», – говорится в сообщении на сайте канала.Взгляд.ру08:18
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