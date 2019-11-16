Происшествия

Новые ИзвестияНовые ИзвестияВ Киеве похитили главу «Укрэксимбанка» на глазах его ребенка

Главу государственного "Укрэксимбанка" Александра Гриценко похитили в Киеве во время прогулки со своим ребенком. Об этом сообщает сайт телеканала "Прямой". Как рассказали телеканалу родственники Гриценко, неизвестные затолкали банкира в черный автобус на глазах у ребенка, с которым он гулял.
Читать в источнике
Комментировать44
с чего всё началось
«По словам родственников, неизвестные забрали его в черный автобус на глазах у ребенка, с которым он гулял», – говорится в сообщении
 на сайте канала.
Взгляд.ру08:18

Подробнее о событии

В Киеве похитили главу «Укрэксимбанка» Гриценко

Интерфакс08:53

СМИ сообщили о похищении в Киеве председателя правления Укрэксимбанка

Ведомости08:47

СМИ заявили о задержании главы «Укрэксимбанка»

RT на русском09:23

Главу Укрэксимбанка задержали, а не похитили, сообщили СМИ

РИА Новости09:41

СМИ назвали новую версию исчезновения главы крупного украинского банка

РБК09:32

Появилась новая версия пропажи крупного украинского банкира

Lenta.ru09:46

Главу «Укрэксимбанка» Гриценко похитили в Киеве на глазах у ребенка

Пятый канал08:21
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 13:45, Ашберн
Происшествия

Мать убитой Соколовым аспирантки увезли в больницу с похорон дочери

RT на русском 13:23
Происшествия

Два человека погибли при стрельбе в колледже в Благовещенске

МР7.ру 13 ноября в 23:02
Фигурное катание

15-летняя Трусова оценила победу над Медведевой на Гран-при в Москве

Российская фигуристка Александра Трусова прокомментировала победу на этапе Гран-при в Москве.
Lenta.ru 13:02
Происшествия

СБУ сообщила о задержании главы Укрэксимбанка

Глава правления Укрэксимбанка Александр Гриценко был задержан правоохранителями, а не похищен, как сообщалось ранее.
BFM.ru 09:52
Футбол

Россия — Бельгия 1:4 (2-й тайм)

Сборная Бельгии по футболу открыла счет в отборочном матче Чемпионата Европы — 2020 с Россией.
REGNUM 12:22
Общество

Скончался лидер партии «Новая Россия» Никита Исаев

Лидер «Новой России», директор Института актуальной экономики Никита Исаев умер во время поездки на поезде.
BFM.ru 06:44
Культура

Выставка Шагала открылась в «Новом Иерусалиме»

Работы для выставки предоставили Национальный центр искусства и культуры Жоржа Помпиду, Музей Марка Шагала в Витебске, Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, Музей истории евреев в России, Национальный музей Марка Шагала в Ницце, Музей "Новый Иерусалим" и частные собрания.
Интерфакс - Россия вчера в 15:05
Происшествия

В Петербурге машина с двумя детьми упала в реку

RT на русском 12:17
Происшествия

Военный беспилотник «Орион» рухнул в Рязанской области

Беспилотный военный авиационный комплекс «Орион» потерпел крушение вблизи многоквартирного жилого дома в Рязанской области.
Известия 09:24
Происшествия

СК проверит еще один инцидент с историком Соколовым

РИА Новости 13:16
Происшествия

Суд арестовал счета обвиняемой в шпионаже Цуркан на 451 млн рублей

Коммерсантъ 04:36
Здоровье

Медики назвали очень полезные для суставов продукты

MedikForum.ru 07:02
Музыка

Новый клип Little Big набрал более 2 млн просмотров за 10 часов

Новый клип российской треш-поп группы Little Big на песню Go Bananas набрал более двух миллионов просмотров на сайте YouTube за десять часов.
Мойка78 вчера в 21:54
Футбол

Президент федерации заявил, что Бензема не вернется в сборную Франции

Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре заявил, что нападающий «Реала» Карим Бензема никогда не вернется в национальную команду.
Спорт-Экспресс 10:32
Экономика

В Госдуме оценили предложение о минимальной зарплате бюджетников

Законопроект о минимальной планке зарплат для работников бюджетной сферы вряд ли будет поддержан, считает глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.
РИА Новости 04:55
Шоу-бизнес

Пригожин заявил, что не будет помогать семье Заворотнюк

Известный российский продюсер Иосиф Пригожин рассказал о попытках помочь семье тяжелобольной актрисы Анастасии Заворотнюк.
Ugpressa.ru вчера в 07:07
Происшествия

В результате взрыва в Сирии погибли 18 человек

Минимум 18 человек погибли при взрыве бомбы в городе Эль-Бабе в Сирии, пишет «МК». Отмечается, что ещё 27 пострадали.
Ореанда-Новости 08:10
Кино

«Джокер» собрал в мировом прокате больше миллиарда долларов

Мойка78 вчера в 18:45
Энергетика

Польша не хочет продлевать газовый контракт с «Газпромом»

«Газпром экспорт» получил уведомление от польской нефтегазовой компании PGNiG, в котором сообщается, что страна не собирается продлевать контракт на поставку голубого топлива.
Мойка78 вчера в 13:57
Политика

Вучич пообещал вернуться к исполнению обязанностей 18 ноября

Сербский президент Александр Вучич в своём Instagram заявил, что вернётся к исполнению обязанностей главы государства в понедельник, 18 ноября.
RT на русском 11:51
Шоу-бизнес

Дочь показала видео, сделанное за день до смерти Аллы Вербер

Дочь опубликовала последнее видео фешен-директора ЦУМа Аллы Вербер, которая умерла в августе в Италии.
Life.ru 04:13
Происшествия

Жесткая посадка частного самолета под Петербургом попала на видео

РИА Новости 09:55
Армия и оружие

Легковой автомобиль испытали ударной волной взрыва

Журналисты телеканала «Звезда» совместно с военными на специальном полигоне проверили действие взрывной волны на легковой автомобиль.
Газета DAILY вчера в 15:20
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев впервые показал совместное фото с невестой

Телеведущий впервые опубликовал в личном блоге совместное фото с Екатериной, напомнив в комментариях историю знакомства с возлюбленной.
7Дней.ру 06:39
Наука

Ученые Севастополя первыми за 30 лет изучат места древних кораблекрушений у берегов Сирии

Научный руководитель экспедиции Лебединский уточнил, что следующая поездка в Сирию, во время которой планируется приступить непосредственно к обследованию морского дна, запланирована на декабрь этого года.
ТАСС Наука 01:13
Армия и оружие

Военные США испытали российский танк Т-80

Военнослужащие бронетанковой бригады США Greywolf в ходе военных учений в Южной Корее протестировали российский танк Т-80У.
RT на русском 04:11
Хоккей

«Вашингтон» отправил Самсонова в фарм-клуб

Клуб Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» отправил в фарм-клуб АХЛ российского голкипера Илью Самсонова, информирует официальный сайт команды.
Чемпионат 12:08
Армия и оружие

ДНР: бойцы ВСУ открыли огонь по участку разведения сил в Петровском

Как писал News.ru, самопровозглашённая Донецкая республика сообщила СММ ОБСЕ об окончании процесса разведения сил и вооружений в Петровском на участке № 3. Об этом заявил руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.
News.ru 06:47
Общество

В Киеве оставшиеся без отопления жители перекрыли дорогу

В сентябре в «Нафтогазе» сообщали, что на Украине целый ряд городов может остаться без отопления зимой из-за накопленных долгов.
RT на русском 12:29
Здоровье

Симптомы депрессии усиливаются в течение последнего года жизни

Ugpressa.ru 14 ноября в 14:29
Как работают Яндекс.Новости?
Главное