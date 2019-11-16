с чего всё началось

Главу государственного "Укрэксимбанка" Александра Гриценко похитили в Киеве во время прогулки со своим ребенком. Об этом сообщает сайт телеканала "Прямой". Как рассказали телеканалу родственники Гриценко, неизвестные затолкали банкира в черный автобус на глазах у ребенка, с которым он гулял.

В Киеве похитили главу «Укрэксимбанка» на глазах его ребенка

Общество Мединский признал некомпетентность Фонда кино Министр культуры России Владимир Мединский заявил, что Фонд кино не справляется с продвижением российского кинематографа.

Политика Президента Сербии госпитализировали В больницу госпитализирован президент Сербии Александр Вучич.

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Экономика С россиян захотели собрать побольше налогов и штрафов Министерство финансов России предложило поправки к закону о федеральном бюджете, которые предполагают второе за год повышение планов по НДС, налогу на прибыль и штрафов в отношении юридических лиц.