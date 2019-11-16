Происшествия

Новые ИзвестияНовые ИзвестияВ Киеве похитили главу «Укрэксимбанка» на глазах его ребенка

Главу государственного "Укрэксимбанка" Александра Гриценко похитили в Киеве во время прогулки со своим ребенком. Об этом сообщает сайт телеканала "Прямой". Как рассказали телеканалу родственники Гриценко, неизвестные затолкали банкира в черный автобус на глазах у ребенка, с которым он гулял.
Читать в источнике
Комментировать48
с чего всё началось
«По словам родственников, неизвестные забрали его в черный автобус на глазах у ребенка, с которым он гулял», – говорится в сообщении
 на сайте канала.
Взгляд.ру08:18

Подробнее о событии

СМИ: в Киеве задержан руководитель Укрэксимбанка

ТАСС09:10

В Киеве похитили главу «Укрэксимбанка» Гриценко

Интерфакс08:53

СМИ сообщили о похищении в Киеве главы Укрэксимбанка

РБК08:19

Главу Укрэксимбанка задержали, а не похитили, сообщили СМИ

РИА Новости09:41

СМИ заявили о задержании главы «Укрэксимбанка»

RT на русском09:23

Главу «Укрэксимбанка» Гриценко похитили в Киеве на глазах у ребенка

Пятый канал08:21

СМИ сообщили о похищении в Киеве председателя правления Укрэксимбанка

Ведомости08:47
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 18:24, Вашингтон
Политика

Опубликовано фото Путина в окружении спецназа

URA.Ru 15:39
Общество

Кардиолог прокомментировал смерть политика Исаева

О смерти Никиты Исаева сообщила его помощница Алина Жестовская.
РИА Новости 13:55
Общество

Мединский признал некомпетентность Фонда кино

Министр культуры России Владимир Мединский заявил, что Фонд кино не справляется с продвижением российского кинематографа.
Lenta.ru 06:45
Политика

Президента Сербии госпитализировали

В больницу госпитализирован президент Сербии Александр Вучич.
Росбалт 04:29
Футбол

ФК «Зенит» не заинтересован в приобретении братьев Миранчуков

ТАСС Спорт 13:59
Здоровье

Кардиолог объяснил опасность электронных сигарет

Врачи никогда не советовали курить электронные сигареты вместо обычных.
Телеканал 360° 06:18
Происшествия

В Мытищах водитель автомобиля зарезал пешехода в ходе конфликта

Мужчины вступили в конфликт на проезжей части. Водитель автомобиля нанес прохожему удар в шею ножом, мужчина умер от полученного ранения.
РБК 15:49
Футбол

Дзюба назвал результаты матча с Бельгией пощечиной

Капитан сборной России по футболу Артем Дзюба прокомментировал результаты матча с Бельгией.
Мойка78 15:48
Энергетика

Польша не хочет продлевать газовый контракт с «Газпромом»

«Газпром экспорт» получил уведомление от польской нефтегазовой компании PGNiG, в котором сообщается, что страна не собирается продлевать контракт на поставку голубого топлива.
Мойка78 вчера в 13:57
Кино

«Джокер» собрал миллиард долларов в прокате

Сборы фильма «Джокер» в мировом прокате превысили рекордную сумму в миллиард долларов.
Радио Комсомольская правда 09:44
Футбол

Определены 16 из 24 участников Евро-2020

В субботу, 16 ноября, прошли очередные матчи отбора на Евро-2020.
Sportbox.RU 17:41
Происшествия

Два человека погибли в Киеве при взрыве в общежитии

Два человека погибли в результате взрыва, прогремевшего в субботу вечером в общежитии Киева.
ТАСС 18:07
Происшествия

Пять человек погибли в результате стрельбы в Сан-Диего

Пять человек, которые были членами одной семьи, в том числе трое детей, погибли в результате стрельбы в США, в окрестностях Сан-Диего, ещё один человек ранен.
RT на русском 16:39
Транспорт

В Госдуме предложили поднять цены на шипованные шины

РИА Новости вчера в 10:49
Общество

В Польше обнаружены теплицы Гитлера

Дилетант 03:26
Происшествия

Автомобиль с двумя детьми упал в реку Фонтанку в Петербурге

Автомобиль с мужчиной и детьми упал в реку Фонтанку в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 17:30
Политика

Трамп начал проходить медобследование

Президент США Дональд Трамп проходит ежегодное плановое медицинское обследование в госпитале имени Уолтера Рида в штате Мэриленд, сообщила 16 ноября пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.
Известия 16:35
Политика

Помощник Зеленского заявил о последнем этапе передачи кораблей Россией

Процесс передачи кораблей ВМС Украины, задержанных год назад Россией в Керченском проливе, находится на завершающем этапе.
РИА Новости 16:41
Космос

15 ноября был произведён запуск космической системы «Энергия-Буран»

Впервые в мире была проведена посадка орбитального корабля в автоматическом режиме.
Спутник (Королев) вчера в 05:57
Космос

Российские разработчики показали «детей-космонавтов» робота «Федора»

Телеканал 360° 13 ноября в 16:46
Футбол

Шотландия обыграла Кипр в отборе на Евро-2020

В заключительном отборочном матче к Евро-2020 Шотландия на своем поле примет команду Казахстана, а Кипр отправится в гости к бельгийцам.
Матч ТВ 10:57
Культура

Союзмультфильм снимет продолжение «Ну, погоди»

Киностудия "Союзмультфильм" объявила о разработке новых серий мультфильма "Ну, погоди". В этом году героям сериала исполнилось 50 лет.
ТВ Центр 14 ноября в 13:26
Общество

«Вода реально поднимается у вас на глазах». Петербурженка рассказала, как пережить сильнейшее за полвека наводнение в Венеции

Вода реально поднимается у вас на глазах.
Фонтанка.Ру 15:40
Армия и оружие

России подсказали способ захвата Прибалтики

Россия способна захватить Прибалтику без прорыва Сувалкского коридора, соединяющего Белоруссию и Калининградскую область и проходящего по границе Польши с Литвой, сообщил РИА Новости белорусский политолог Денис Мельянцов.
Lenta.ru 07:05
Политика

Сергей Сивохо раскрыл план «ментального возвращения» жителей Донбасса

В настоящее время команда Сергея Сивохо занимается разработкой новой гуманитарной политики на востоке Украины.
Московский Комсомолец вчера в 23:50
Кино

Николас Кейдж сыграет Николаса Кейджа в фильме про Николаса Кейджа

Газета.Ru 05:29
Происшествия

Соколова привезли на следственный эксперимент в бронежилете

РИА Новости вчера в 06:25
Космос

Ровер Curiosity зафиксировал на Марсе скачки кислорода

Специалисты NASA опубликовали информацию, что единственный работающий на Марсе ровер Curiosity смог найти повышенный уровень кислорода на планете.
Ридус 14 ноября в 05:10
Экономика

С россиян захотели собрать побольше налогов и штрафов

Министерство финансов России предложило поправки к закону о федеральном бюджете, которые предполагают второе за год повышение планов по НДС, налогу на прибыль и штрафов в отношении юридических лиц.
Lenta.ru 14 ноября в 09:51
Экономика

ЦБ допустил выпуск монеты номиналом в 50 рублей

В вопросе выпуска монеты номиналом в 50 рублей есть как аргументы "за", так и "против", признался в интервью "Газете.Ru" Владимир Демиденко, заместитель директора департамента наличного денежного обращения Банка России.
Газета.Ru вчера в 01:01
Как работают Яндекс.Новости?
Главное