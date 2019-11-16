Происшествия
ИнтерфаксВ Киеве похитили главу «Укрэксимбанка» Гриценко
В Киеве неизвестные похитили главу "Укрэксимбанк" Александра Гриценко, его семья обратилась в правоохранительные органы, сообщает в субботу телеканал "Прямой". По словам родственников Гриценко, неизвестные забрали его в черный автобус на глазах у ребенка, с которым он гулял.
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«По словам родственников, неизвестные забрали его в черный автобус на глазах у ребенка, с которым он гулял», – говорится в сообщении на сайте канала.Взгляд.ру08:18
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Microsoft закрывает голосовой помощник Cortana для iOS и Android
Компания Microsoft заявила о том, что закрывает свой голосовой помощник Cortana для рынков некоторых стран.
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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал разгромное поражение от команды Бельгии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
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Специалисты NASA опубликовали информацию, что единственный работающий на Марсе ровер Curiosity смог найти повышенный уровень кислорода на планете.
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Гороскоп на неделю с 18 по 24 ноября: фортуна улыбнется почти всем
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Адвокат заявил о нарушениях при задержании главы Укрэксимбанка
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На Кубани похоронили Анастасию Ещенко
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Кино
В российский прокат выходит фильм Андрея Кончаловского «Грех»
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал, как их с Аллой Пугачевой 6-летняя дочь бегло читает по-французски
43-летний Максим Галкин часто публикует в своем микроблоге в Instagram забавные видео с 6-летними наследниками Лизой и Гарри.
Происшествия
В Мытищах водитель автомобиля зарезал пешехода в ходе конфликта
Мужчины вступили в конфликт на проезжей части. Водитель автомобиля нанес прохожему удар в шею ножом, мужчина умер от полученного ранения.
Политика
Помощник Зеленского заявил о завершении получения кораблей от России
Процесс передачи украинских кораблей, задержанных Россией в ноябре прошлого года в Керченском проливе, находится на завершающем этапе.
Политика
Боливия разорвала дипломатические отношения с Венесуэлой
Карен Лонгарик, министр иностранных дел переходного правительства Боливии, объявила о разрыве дипломатических отношений с Венесуэлой, сообщает RT.
Политика
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Политика
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Президент США Дональд Трамп намерен добиваться у Японии и Республики Корея увеличения расходов в 4–5 раз на содержание американского военного контингента, защищающего их территории.
Здоровье
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Специалистами Центра по контролю и профилактике болезней (Соединенные Штаты Америки) сообщается, что этими продуктами являются фруктовые соки и сладкие йогурты из-за чрезмерного содержания в них сахара вредного для детей до 2-х лет.
Экономика
РБК: банки хотят получать от клиентов декларации о доходах
Банки обсуждают с ЦБ возможность позволить клиентам добровольно предоставлять декларации о доходах, сообщает РБК со ссылкой на источники.
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Слова Собчак о Крыме проверят на экстремизм
Фигурное катание
Трусова выиграла у Медведевой этап Гран-при в Москве и вышла в финал
Российская фигуристка Александра Трусова выиграла второй этап Гран-при в дебютном сезоне среди взрослых, а также сумела выйти в финал серии.
Экономика
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила РЖД отказаться от инвестиций в строительство объектов в морских портах, чтобы сосредоточиться на выполнении долгосрочной программы развития до 2025 года.
Транспорт
В России предложили поднять цены на шипованные шины
Музыка
Новый клип Little Big набрал более 2 млн просмотров за 10 часов
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Ксения Собчак жестко ответила на критику Никиты Михалкова
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Армия и оружие
России подсказали способ захвата Прибалтики
Россия способна захватить Прибалтику без прорыва Сувалкского коридора, соединяющего Белоруссию и Калининградскую область и проходящего по границе Польши с Литвой, сообщил РИА Новости белорусский политолог Денис Мельянцов.