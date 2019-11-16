с чего всё началось

В Киеве неизвестные похитили главу "Укрэксимбанк" Александра Гриценко, его семья обратилась в правоохранительные органы, сообщает в субботу телеканал "Прямой". По словам родственников Гриценко, неизвестные забрали его в черный автобус на глазах у ребенка, с которым он гулял.

Футбол Черчесов объяснил домашний разгром от Бельгии Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал разгромное поражение от команды Бельгии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.

Игры Игру Anthem ждет перезапуск от BioWare Сообщается, что команда из более чем сотни сотрудников трудится над перезапуском игры, которую между собой они называют Anthem Next или Anthem 2.0.

Космос Ровер Curiosity зафиксировал на Марсе скачки кислорода Специалисты NASA опубликовали информацию, что единственный работающий на Марсе ровер Curiosity смог найти повышенный уровень кислорода на планете.

Происшествия Помощница Никиты Исаева прокомментировала его смерть Помощница лидера «Новой России» Никиты Исаева Алина Жестовская прокомментировала его смерть на своей странице в Facebook.

Происшествия Адвокат заявил о нарушениях при задержании главы Укрэксимбанка Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) не имели права на задержание главы Укрэксимбанка Александра Гриценко без соответствующего решения суда, заявил адвокат банкира Денис Галанский в эфире телеканала Еспресо.tv.

Общество Пушкина заявила об угрозах соавторам закона о бытовом насилии Соавторы законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия обратились в правоохранительные органы из-за угроз, которые они получают, сообщила РИА Новости заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина.

Происшествия Пять человек погибли в результате стрельбы в Сан-Диего Уточняется, что по прибытии на место происшествия, полицейские обнаружили дом, в котором были найдены погибшие от огнестрельных ранений мужчина, женщина и 3-х летний ребёнок.

Происшествия На Кубани похоронили Анастасию Ещенко Наша редакция еще раз выражает соболезнования близким и родственникам Анастасии Ещенко и очень надеется, что в связи с участившимися случаями распространения в сети запрещенных к публикации фотографий, к ответственности будут привлечены все те люди из правоохранительной системы, кто очерняет ее работу вот такими циничными "сливами" фото убитых и погибших людей в Санкт- Петербурге.

Политика Боливия разорвала дипломатические отношения с Венесуэлой Карен Лонгарик, министр иностранных дел переходного правительства Боливии, объявила о разрыве дипломатических отношений с Венесуэлой, сообщает RT.

Политика В «Нафтогазе» оценили слова Путина о срыве транзита газа через Украину Глава украинской газовой компании "Нафтогаз" Андрей Коболев на своей странице в Facebook прокомментировал слова президента России Владимира Путина об угрозе прекращения транзита газа через Украину.

Здоровье Ученые советуют не давать йогурты и фруктовые соки детям до 2-х лет Специалистами Центра по контролю и профилактике болезней (Соединенные Штаты Америки) сообщается, что этими продуктами являются фруктовые соки и сладкие йогурты из-за чрезмерного содержания в них сахара вредного для детей до 2-х лет.

Экономика РБК: ФАС предлагает РЖД отказаться от инвестиций в морские порты Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила РЖД отказаться от инвестиций в строительство объектов в морских портах, чтобы сосредоточиться на выполнении долгосрочной программы развития до 2025 года.