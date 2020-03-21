Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruВ Киеве полностью остановят общественный транспорт

В Киеве полностью остановят перевозки общественным транспортом с воскресенья, 22 марта. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, передает «Украинская правда». Ограничения распространятся на всех, кроме работников экстренных служб, аптек и продуктовых магазинов.
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Аваков: с 22 марта в Киеве останавливаются все пассажирские перевозки

REGNUM07:44

В Киеве полностью остановят общественный транспорт

Lenta.ru08:09

Общественный транспорт в Киеве прекратит свою работу из-за карантина

RT на русском08:00

В Киеве из-за вируса остановят работу общественного транспорта

РБК08:33

Киев остановит работу общественного транспорта

Московский Комсомолец07:19

Общественный транспорт полностью прекратит работу в Киеве

News.ru07:16

В Киеве решили остановить работу общественного транспорта

Взгляд.ру07:04
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Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 13:26, Ашберн
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На Кубани выявлены еще два новых случая заражения коронавирусом

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В НАО разбился вертолет, погиб пилот

В Ненецком автономном округе потерпел крушение вертолет Bell 206В-III. Погиб пилот, пассажирка осталась жива.
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В Италии зафиксировали новый рекорд смертей от коронавируса

Новый рекорд смертельных исходов от коронавируса и выявленных случаев заражения зафиксирован за сутки в Италии: число жертв выросло на 793, до 4825, также побит рекорд выздоровлений, заявил глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.
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В Москве подтверждены 6 новых случаев коронавируса

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В Уфе на трассе расстреляли автомобиль

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