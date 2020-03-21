Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruВ Киеве полностью остановят общественный транспорт

В Киеве полностью остановят перевозки общественным транспортом с воскресенья, 22 марта. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, передает «Украинская правда». Ограничения распространятся на всех, кроме работников экстренных служб, аптек и продуктовых магазинов.
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В Киеве из-за вируса остановят работу общественного транспорта

РБК08:33

В Киеве полностью остановят общественный транспорт

Lenta.ru08:09

Общественный транспорт полностью прекратит работу в Киеве

News.ru07:16

Аваков: с 22 марта в Киеве останавливаются все пассажирские перевозки

REGNUM07:44

Киев остановит работу общественного транспорта

Московский Комсомолец07:19

Общественный транспорт в Киеве прекратит свою работу из-за карантина

RT на русском08:00

В Киеве решили остановить работу общественного транспорта

Взгляд.ру07:04
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Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 11:57, Ашберн
Происшествия

Депздрав объяснил скопление машин скорой помощи у больницы в Москве

Утром в субботу Telegram-канал Baza опубликовал видео со скоплением машин скорой помощи возле больницы № 2. Канал заявлял, что в автомобилях находятся пациенты с подозрением на новую коронавирусную инфекцию.
РБК 11:33
Общество

Главный инфекционист Ставрополья завезла в регион коронавирус

Главный врач-инфекционист Ставропольского края Ирина Санникова завезла в регион новую коронавирусную инфекцию, скрыв свою поездку в Испанию.
Известия 10:00
Общество

Фитнес-центры и бассейны в Москве обязали не пускать посетителей

РИА Новости 11:22
Общество

В Петербурге могут закрыть фитнес-центры из-за коронавируса

В Петербурге обсудили закрытие фитнес-клубов и заведений общественного питания из-за пандемии коронавируса.
Невские Новости 11:37
Хоккей

Чемпионат мира по хоккею отменен

Чемпионат мира по хоккею, который должен был состояться в Швейцарии с 8 по 24 мая, отменен из-за коронавируса, сообщает сайт Международной федерации хоккея (ИИХФ).
Газета.Ru 10:19
Происшествия

Появилась информация о минировании восьми российских самолетов

Неизвестные сообщили о минировании восьми российских самолетов, которые выполняли рейсы из Москвы и в Москву.
Lenta.ru 10:54
Авто

АвтоВАЗ тестирует сборку обновленной Chevrolet Niva

Как сообщает в социальной сети Вконтакте группа «For Friends & Для Друзей» со ссылкой на свои источники, кузов обновлённого внедорожника Chevrolet Niva совсем недавно прогнали по третьей линии главного конвейера «АвтоВАЗа».
Тарантас Ньюс 19 марта в 07:59
Общество

В России выявили еще 53 случая заражения коронавирусом

За сутки в России зарегистрировали 53 новых случая коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб по борьбе с распространением заболевания.
РИА Новости 09:36
Общество

Кокорин похвастался подарком на день рождения за 2 миллиона рублей

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин показал, что получил в подарок на 29-летие, которое отпраздновал в четверг, 19 марта.
Sport24.ru 10:29
Происшествия

Доверенному лицу президента не доверило следствие

На последних президентских выборах господин Паскачев являлся доверенным лицом Владимира Путина, а также возглавлял общественное движение «Российский конгресс народов Кавказа».
Коммерсантъ вчера в 14:51
Политика

Помпео обвинил Россию и Китай в искажении информации о пандемии

Американский госсекретарь Майк Помпео обвинил Россию, Иран и Китай в распространении дезинформации с целью дискредитации действий США по борьбе с пандемией.
Газета.Ru 09:27
Общество

Доктор Мясников озвучил сроки окончания пандемии коронавируса

Известный российский врач Мясников сообщил россиянам, когда закончится пандемия коронавируса.
Evo-rus.com 19 марта в 11:06
Шоу-бизнес

Решетова поздравила дочь Тимати с днем рождения

Модель поделилась трогательным фото с сыном 19 марта дочери Тимати, Алисе Юнусовой, исполнилось шесть лет.
WomanHit.ru вчера в 03:29
Космос

55 лет назад человек впервые вышел в открытый космос

18 марта 1965 года человек впервые вышел в открытый космос. Это был советский летчик-космонавт Алексей Леонов.
Каскад 18 марта в 11:23
Политика

Сергей Лавров стал Героем труда

Президент подписал указ о присвоении звания Героя Труда министру иностранных дел России Сергею Лаврову, говорится в опубликованном на сайте Кремля сообщении.
Российская газета 11:38
Здоровье

Онищенко объяснил лидерство Италии по числу погибших от коронавируса

Экс-глава Роспотребнадзора, депутат Государственной Думы, проинформировал СМИ и россиян, каким образом Китаю удалось справиться со вспышкой опасного вируса и почему Италия уже обогнала Китай по количество погибших в результате заражения.
Evo-rus.com вчера в 09:03
Гаджеты

Nokia воскресила легендарную модель телефона

Модель поступит в продажу в марте, пишет «РИА Новости». Как ранее сообщали «Кубанские новости», Nokia обновит почти все свои смартфоны.
Кубанские новости 09:30
Здоровье

В Крыму зафиксирован первый больной коронавирусом

Заболевший въехал в Крым на автомобиле через государственную границу.
Вести.Севастополь 11:14
Политика

Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Газета.Ru 19 марта в 16:07
Экономика

Миронов предложил провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов выступил с инициативой провести дополнительную индексацию пенсий и зарплат работников учреждений и предприятий всех форм собственности.
ТАСС 03:24
Финансы

Банк России оставил ключевую ставку на уровне 6 процентов

Сегодняшним решением Банк России фактически прервал цикл снижения ключевой ставки: с июня 2019 года по февраль 2020 года регулятор понизил ставку в общей сложности на 1,75 процентного пункта.
Российская газета вчера в 06:41
Общество

В Москве демонтировали временный памятник Жукову

Временный памятник маршалу Жукову, установленный на Манежной площади в Москве, демонтировали из-за проблем с постаментом, сообщил РИА Новости депутат Мосгордумы Евгений Герасимов.
РИА Новости 09:17
Политика

В Кремле оценили решение о приостановке проекта ТАСС о Путине

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментровал приостановку проекта ТАСС о Путине.
Мой Брянск вчера в 13:29
Происшествия

Москвич убил жену и ее родителей

Российская газета 02:59
Политика

Роман Путин решил создать партию

Вести.Ru вчера в 12:51
Наука

Большой палец на правой руке превратили в виртуальную левую руку

ToDay News Ufa вчера в 13:10
Общество

Bloomberg: Москва не пойдет на уступки в нефтяной войне

Москва не станет просить «о перемирии» в нефтяной войне, пишет Bloomberg.
Рифей-Пермь вчера в 14:35
Наука

В России начаты испытания вакцины от коронавируса

Роспотребнадзор России сообщает, что государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор» разрабатываются прототипы вакцин от коронавируса.
Темирхан-Шура вчера в 04:51
Политика

Поляки предлагают присоединить к стране Калининградскую область

В комментариях к публикации некоторые читатели предложили провести референдум и узнать у жителей российского региона, не хотят ли они войти в состав Польши.
News.ru 19 марта в 17:58
Политика

«Это война». В Италии не хватает тестов на вирус — их скупают США

Выяснилось, что в начале недели в городе Брешиа самолет ВВС США загрузил на борт полмиллиона комплектов для диагностики вируса.
РИА Новости 01:00
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Украинский политик
Украинский государственный деятель. Министр внутренних дел Украины с 27 февраля 2014 года. В 2013 году занимал 118-е место в рейтинге «200 самых богатых людей Украины» с состоянием 98,9 млн долларов.
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