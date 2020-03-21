Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruВ Киеве полностью остановят общественный транспорт

В Киеве полностью остановят перевозки общественным транспортом с воскресенья, 22 марта. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, передает «Украинская правда». Ограничения распространятся на всех, кроме работников экстренных служб, аптек и продуктовых магазинов.
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В Киеве из-за вируса остановят работу общественного транспорта

РБК08:33

В Киеве полностью остановят общественный транспорт

Lenta.ru08:09

Общественный транспорт полностью прекратит работу в Киеве

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Аваков: с 22 марта в Киеве останавливаются все пассажирские перевозки

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Киев остановит работу общественного транспорта

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RT на русском08:00

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