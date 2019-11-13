Политика
РБКВ Киеве пообещали отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту
Киев отреагирует на запуск поездов по железнодорожной части Крымского моста. Об этом во время брифинга заявил постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич.
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Политика
Коломойский предложил Украине восстановить отношения с Россией
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский высказался за урегулирование конфликта в Донбассе и восстановление отношений между Москвой и Киевом.
Lenta.ru 06:12
Происшествия
Соколова уволили из СПбГУ за аморальный проступок
Руководство СПбГУ уволило доцента Олега Соколова, который обвиняется в убийстве аспирантки, за то, что тот совершил аморальный проступок, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 10:26
Политика
Рада поддержала в первом чтении законопроект о введении рынка земли
Верховная рада поддержала в первом чтении законопроект о введении рынка земли с октября 2020 года.
ТАСС 08:40
Происшествия
В «Артеке» во сне умерла девочка
По факту смерти 15-летней девочки в международном детском центре «Артек» (Гурзуф, Крым) возбуждено уголовное дело.
BFM.ru 05:49
Общество
Плющенко и Рудковская обратились в полицию из-за угроз сыну
Шестилетнему сыну олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской угрожают, сообщает "360" со ссылкой на спортсмена.
РИА Новости 05:18
Общество
На Россию надвигаются аномальные холода
Арктический антициклон, надвигающийся на Россию, принесет аномальные холода на Урал и Сибирь, пишет в среду Российская газета.
Sputnik Южная Осетия 03:37
Общество
Песков прокомментировал возможность сделать 31 декабря выходным
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, нужно ли сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.
RT на русском 08:18
Происшествия
В Крыму ищут пропавшую шестилетнюю девочку
В Крыму полиция ведет поиски пропавшей шестилетней девочки. Об этом сообщили в республиканском МВД.
РЕН ТВ 08:09
Общество
«Аэрофлот» лишил пассажира бонусных миль за провоз толстого кота
Коммерсантъ вчера в 07:16
Происшествия
Задержан бизнесмен, объявленный в розыск по делу экс-мэра Истры
В Подмосковье полицейские задержали объявленного в розыск бизнесмена Алексея Деньгина, который вместе с бывшим мэром Истры Андреем Вихаревым является фигурантом дела о мошенничестве.
Вести.Ru 06:02
Кино
В прокат выходит «Грех» Андрея Кончаловского
Фильм «Грех» Андрея Кончаловского снимали в Италии на итальянском языке с итальянской съемочной группой.
BFM.ru 10:22
Происшествия
Задержан глава ростовского ГУФСИН
Газета.Ru 04:27
Политика
Кремль оценил предложение Назарбаева по встрече Путина и Зеленского
В Кремле высоко ценят стремление первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева наладить отношения Москвы и Киева, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 04:51
Экономика
«Нафтогаз» заявил об отсутствии предложений от «Газпрома» по газу
Исполнительный директор национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что компания не получала предложений от российского «Газпрома» по вопросу поставок газа на Украину.
RT на русском 09:21
Футбол
Карпин рассказал о сложной финансовой ситуации в «Ростове»
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал ситуацию вокруг финансовых проблем клуба.
RT на русском 10:52
Экономика
Госдума одобрила поправки в бюджет в первом чтении
Депутаты приняли проект поправок к федеральному бюджету на 2019 год и плановый период 2020–2021 годов в первом чтении, сообщает пресс-служба Госдумы в среду, 13 ноября.
Известия 07:44
Гаджеты
Apple представила новый 16-дюймовый MacBook Pro
Американская компания Apple представила новый ноутбук — MacBook Pro с 16-дюймовым экраном.
Известия 09:54
Культура
People назвал Джона Ледженда самым сексуальным мужчиной
Напомним, в минувшем году самым сексуальным мужчиной по версии журнала People стал британский актер кино и телевидения Идрис Эльба.
RuNews24.ru 07:58
Экономика
Росстат отчитался об ускорении экономики почти в два раза
Экономика России, по предварительной оценке Росстата, выросла в третьем квартале года на 1,7% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года.
РБК 08:01
Происшествия
Суд арестовал обвиняемого в угрозах судье
Вести.Ru 09:12
Общество
В Москве Кириллу Терешину удалили его «руки-базуки»
Операция проводилась специалистами в одной из клиник Москвы, медикам удалось вывести из конечностей синтол и другие вещества.
Актуальные Новости вчера в 05:42
Общество
Мать Анастасии Заворотнюк могут арестовать
Мать российской актрисы театра и кино Анастасии Заворотнюк Валентина может быть арестована.
Московский Комсомолец 05:04
Хоккей
Илью Ковальчука могут вывести из состава «Лос-Анджелеса»
Российского нападающего клуба "Лос-Анджелес Кингз" Илью Ковальчука в скором времени могут вывести из состава команды, сообщает "Чемпионат.com" со ссылкой на инсайдерскую информацию из Twitter.
Народные новости вчера в 23:07
Общество
Ценные исторические здания затопило в Венеции
Вода залила крипту находящегося на площади собора Святого Марка, в залах самого собора уровень воды превысил 1 м. Мэр Венеции Луиджи Бруньяро сообщил, что собору Святого Марка нанесен значительный ущерб.
Интерфакс 08:01
Политика
В США конгрессмены продолжат открытые слушания по импичменту Трампа
Открытые слушания по импичменту президента США Дональда Трампа продолжатся в палате представителей на следующей неделе.
Красная весна вчера в 23:50
Происшествия
СК возбудил дело по факту смерти тюменского курсанта от менингита
По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 124 Уголовного кодекса России (неоказание помощи больному, повлекшее по неосторожности его смерть).
Вести.Ru 07:47