Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Киеве пообещали отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту

На прошлой неделе открылись продажи билетов на пассажирские поезда в Крым, которые начнут курсировать в конце декабря. Первый поезд пойдет из Петербурга 23 декабря (№ 7/8) и отправится в Севастополь с Московского вокзала в 14:00 мск. Ему предстоит преодолеть 2741 километр.
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В Крыму ответили на заявление Киева о запуске поездов на полуостров

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