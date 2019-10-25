с чего всё началось

России «придется» в 2020 году прокачивать газ через украинскую газотранспортную систему (ГТС) с учетом контрактных обязательств «Газпрома». Об этом заявил заместитель председателя Нацбанка Украины Дмитрий Сологуб, сообщает издание «Сегодня.ua».

В Киеве посчитали неизбежным прокачку российского газа через Украину

Общество День Андрона Звездочета: что запрещено делать 25 октября Считается, что в этот день нельзя сквернословить, а также стирать вещи и поднимать тяжести. Это может привлечь неприятности в вашу жизнь.

Политика Участвовавший в российском ток-шоу украинец попал в реанимацию В Москве попал в реанимацию украинский политолог Вячеслав Ковтун, известный по скандальным заявлениям в эфире российских ток-шоу.

Шоу-бизнес Меган Маркл рассказала о жизни в королевской семье В картине 38-летняя Меган рассказала о том, с какими трудностями она регулярно сталкивается, с тех пор как стала членом королевской семьи.

Кино В сеть проникли вырезанные из финала «Игры престолов» сцены В сценарии есть эпизоды, не вошедшие в экранную версию, и поклонники саги уверены, что вырезанные сцены объясняют причины поступков героев, которые выглядят странными.

Гаджеты Бестселлер Xiaomi Mi 9T получил глобальную версию MIUI 11 Как минимум младшая модель уже начала получать MIUI 11. В частности, буквально только что обновление получил автор данной заметки.

Общество Установлена причина смерти Александра Македонского Доктор Герасимидис утверждает, что причиной смерти стал тяжелый сепсис, вызванный панкреонекрозом.

Экономика ЦБ намерен внедрить в Систему быстрых платежей механизм выплаты пенсий Банк России хочет внедрить в Систему быстрых платежей переводы из бюджета в адрес физических лиц, сообщает РБК со ссылкой на проект стратегии развития национальной платежной системы до 2023 года.

Армия и оружие Сирия потребовала от США вернуть нефтяные скважины Сирия в жесткой форме потребовала от США покинуть нефтяные поля в провинции Дейр-эз-Зор.

Экономика Госдума поддержала заморозку накопительной части пенсий до 2022 года Госдума в первом чтении одобрила законопроект правительства о продлении заморозки накопительной части пенсий еще на один год — до 2022 года.

Энергетика Белоруссия и Казахстан согласовали основные параметры сделки о поставках нефти Минск и Нур-Султан согласовали основные параметры соглашения о поставках нефти, заявил министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев.

Экономика Кремль объяснил списание $20 млрд долгов странам Африки 23 октября, выступая на саммите Россия–Африка, президент России Владимир Путин напомнил, что Москва участвует в инициативе по облегчению долгового бремени стран Африки.

Общество Губернатор Приморья Кожемяко отказался от повышения зарплаты Согласно проекту краевого бюджета на 2020 – 2022 годы, отправленного на рассмотрение в Заксобрание Приморья, доход главы региона мог увеличиться в 1,5 раза.

Политика Лавров допустил возвращение в Норвегию шпиона Берга «в любой момент» Норвежец Фруде Берг, осужденный в России за шпионаж, может вернуться на родину в любой момент.

Футбол «Краснодар» обыграл «Трабзонспор» в матче Лиги Европы «Краснодар» одержал победу над турецким «Трабзонспором» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.

Экономика Орешкин прокомментировал рост позиций России в рейтинге Doing Business Глава Минэкономразвития Максим Орешкин в интервью RT прокомментировал улучшение позиции России в рейтинге Doing Business Всемирного банка и Международной финансовой корпорации.

Футбол Дубль Романа Яремчука спас «Гент» от поражения от «Вольфсбурга» 24 октября в рамках 3-го тура групповой стадии Лиги Европы сезона 2019/20 между командами «Гент» и «Вольфсбург» был разыгран матч в городе Гент на стадионе «Геламко Арена».

Армия и оружие Опубликовано видео переброски военных полицейских в Сирию Телеканал "Звезда" опубликовал видео прибытия в Сирию дополнительного контингента российских военных полицейских.

Политика МИД Украины заявил о готовности к переговорам по возвращению Крыма Пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко заявила о готовности Киева к переговорам по «восстановлению украинского суверенитета» над Крымом.

Экономика Бедность не доход: малоимущим должникам предлагают сохранить минимум Правительству рекомендуют разработать законопроект, который позволит сохранить доходы заемщика на уровне прожиточного минимума, невзирая на объем его задолженности перед банком.

Общество Госдума сократила рабочий день для части россиянок Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон о сокращенном рабочем дне для проживающих и работающих в сельской местности женщин.

Общество Выпуск шоу Малахова о разрушении красноярских дамб сняли с эфира Посвящённый прорыву дамб в Красноярском крае выпуск шоу «Прямой эфир» с ведущим Андреем Малаховым на телеканале «Россия-1» удалили практически со всех сайтов — с сайта телеканала, из соцсетей и из YouTube.

Финансы Курсы доллара и евро на 24 октября Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 24 октября, составляет 63,7997 рубля.

Политика Из-за скандала подал в отставку министр экономики Японии В пятницу, 25 октября, из-за скандала, связанного с подкупом избирателей, подал в отставку министр экономики, торговли и промышленности Японии Иссю Сугавара, который, среди прочих задач, также курирует развитие экономических отношений с Россией.