Политика
ИзвестияВ Киеве посчитали неизбежным прокачку российского газа через Украину
России «придется» в 2020 году прокачивать газ через украинскую газотранспортную систему (ГТС) с учетом контрактных обязательств «Газпрома». Об этом заявил заместитель председателя Нацбанка Украины Дмитрий Сологуб, сообщает издание «Сегодня.ua».
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с чего всё началось
«Учитывая все эти факторы, входящие данные, чтоб выполнить свои обязательства, «Газпрому» придётся прокачать через Украину приблизительно 50 млрд кубометров», — сказал он.RT на русском01:10
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В Киеве объяснили, почему России «придется» прокачивать газ через Украину
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 01:33, Ашберн
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