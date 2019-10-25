Политика
ИзвестияВ Киеве посчитали неизбежным прокачку российского газа через Украину
России придется в 2020 году прокачивать газ через украинскую газотранспортную систему (ГТС) с учетом контрактных обязательств «Газпрома». Об этом заявил заместитель председателя нацбанка Украины Дмитрий Сологуб, сообщает издание «Сегодня.ua».
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Политика
Украинский политолог поплатился за хамство
Ведущий программы "60 минут" Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана.
Вести.Ru 15:33
Футбол
«Краснодар» обыграл «Трабзонспор» в Лиге Европы
Футбольный клуб "Краснодар" победил турецкий "Трабзонспор" в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы УЕФА.
Национальная служба новостей вчера в 17:21
Кино
Кинокомпании определили номинантов на «Оскар» среди актеров
Вести.Ru 23 октября в 23:33
Финансы
Орешкин считает, что России нельзя снижать ключевую ставку ниже 3%
Министр экономического развития поддерживает более агрессивное снижение Банком России ключевой ставки на 50 базисных пунктов до 6,5%.
ТАСС 15:09
Происшествия
В Москве полностью перекрыли движение по Волгоградскому проспекту
Движение по Волгоградскому проспекту на юго-востоке Москвы перекрыто, после того как на дороге перевернулась автоцистерна.
РБК 12:29
Армия и оружие
Украинские националисты хотят взорвать химпредприятия Донбасса
Директор департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС ДНР Вадим Капустин спрогнозировал, что в случае реализации терактов на коксохимическом и фенольном заводах в зоне химического заражения могут оказаться сразу несколько десятков населенных пунктов, где проживают более 60 тысяч человек.
Журналистская правда 11:50
Культура
Новый клип Реввы за сутки собрал миллион просмотров
Новый клип юмориста Александра Реввы, поющего под псевдонимом Артур Пирожков, за сутки после премьеры на YouTube собрал миллион просмотров.
Газета.Ru вчера в 07:12
Шоу-бизнес
Опубликованы фото Анастасии Заворотнюк с тяжело больными детьми
Актрису Анастасию Заворотнюк очень поддерживают жители России с онкологическим заболеванием, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com 10:55
Здоровье
Чем опасна дифтерия, объяснили врачи
Врачи объяснили, что дифтерия опасна тем, что без немедленного лечения около 50% больных могут умереть.
Пишет Омск 07:50
Общество
В ПФР рассказали, как делать добровольные взносы на пенсию
Добровольные взносы на пенсию позволяют продолжить формировать пенсию в России во время работы за рубежом: делать их можно, подав заявление в ПФР, сообщается на сайте фонда.
ПРАЙМ 13:31
Футбол
«Рубин» и «Урал» сыграли вничью в матче РПЛ
Матч 14-го тура чемпионата Российской премьер-лиги между футболистами "Рубина" (Казань) и "Урала" (Екатеринбург) завершился вничью.
Интерфакс-Спорт 14:30
Общество
Первый российский боевой ледокол спустили на воду
Первый российский патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин" спустили на воду в Санкт-Петербурге.
Вести.Ru 07:48
Энергетика
Минэнерго РФ отметило надежность Эр-Рияда после атаки на НПЗ
Саудовская госкорпорация Saudi Aramco смогла оперативно восстановить нефтяные мощности после атаки на свои НПЗ, что подтверждает надежность компании как крупнейшего игрока нефтяного рынка.
Известия 15:38
Армия и оружие
В Минобороны РФ опровергли сообщения СМИ об атаке на севере Сирии
"Сообщения некоторых зарубежных СМИ об обострении ситуации и боестолкновениях между правительственными силами и протурецкими формированиями не соответствуют действительности", - заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии Алексей Бакин.
Российская газета 15:24
Общество
Волож прокомментировал законопроект о значимых сайтах
Генеральный директор группы компаний "Яндекса" Аркадий Волож считает, что власти, вероятно, услышали часть аргументов "Яндекса" относительно законопроекта о значимых сайтах.
DP.RU 14:46
Шоу-бизнес
Ксения Собчак перестала скрывать беременность
Первые слухи о беременности Ксении Собчак появились еще в сентябре месяце, когда она попала в объективы фотокамер в красном платье.
Paparazzi.ru 03:36
Общество
«Мегафон» спишет долг за sms от улетевшей в Иран орлицы
Мобильный оператор «Мегафон» спишет долг по счету отправляющего sms GPS-датчика, который установлен на орлице, сообщил коммерческий директор «Мегафона» Влад Вольфсон.
Rambler News Service 07:45
Общество
В Макгрегора бросили бутылку в московском отеле
Российская газета 12:11
Общество
ЕАЭС и Сербия заключили соглашение о создании зоны свободной торговли
Российская газета 12:23
Общество
Категория вагонов «плацкарт» может исчезнуть из поездов в России
Российская газета 13:30
Технологии
Сотовые операторы откажутся от SMS-сообщений
Как сообщает ToDay News Ufa источник, в США четыре крупных оператора договорились о замене привычных всем СМС на новый стандарт.
ToDay News Ufa 16:08
Армия и оружие
Российскую военную базу задумали создать в Африке
Центральноафриканская Республика (ЦАР) изучает возможность создания на своей территории российской военной базы.
Lenta.ru 03:54
Футбол
Шварценеггер сравнил «Ливерпуль» с терминатором
Sportbox.RU 11:02
Общество
Арест акций проектной компании не остановит «Турецкий поток»
Арест акций проектной компании South Stream Transport B.V. не повлияет на строительство и работу "Турецкого потока", сообщают СМИ в пятницу, 25 октября.
Российская газета 12:42
Кино
Мединский: Медведев ознакомится с проектом постановления о рибейтах 26 октября
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 26 октября ознакомится с проектом постановления о введении в России системы рибейтов.
ТАСС 14:50
Общество
Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости
Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.
Газета.Ru 11:59