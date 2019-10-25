Политика

ИзвестияИзвестияВ Киеве посчитали неизбежным прокачку российского газа через Украину

России придется в 2020 году прокачивать газ через украинскую газотранспортную систему (ГТС) с учетом контрактных обязательств «Газпрома». Об этом заявил заместитель председателя нацбанка Украины Дмитрий Сологуб, сообщает издание «Сегодня.ua».
Читать в источнике
Комментировать215

Подробнее о событии

Украину уличили в газовом блефе: Вить веревки из России и Европы не получится

Царьград15:42

На Украине заявили о неизбежности транзита российского газа

RT на русском05:14

На Украине объяснили, почему Киев не сможет перекрыть поставки российского газа в Европу

URA.Ru06:51

Газ через Украину — закачаешься. Новый контракт помог бы всем

Телеканал 360°06:45

Эксперт оценил заявление Киева о «неизбежной» прокачке газа из России

РИА Новости04:58

В Киеве заявили о неизбежности прокачки российского газа через Украину

Газета.Ru09:24

Замглавы Нацбанка Украины заявил о неизбежности транзита газа из России

РБКвчера в 23:55
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 16:25, Вашингтон
Политика

Украинский политолог поплатился за хамство

Ведущий программы "60 минут" Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана.
Вести.Ru 15:33
Футбол

«Краснодар» обыграл «Трабзонспор» в Лиге Европы

Футбольный клуб "Краснодар" победил турецкий "Трабзонспор" в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы УЕФА.
Национальная служба новостей вчера в 17:21
Общество

Топ-менеджер «Альфа-капитала» уволился после обвинений в избиении жены

Ридус 15:40
Кино

Кинокомпании определили номинантов на «Оскар» среди актеров

Вести.Ru 23 октября в 23:33
Финансы

Орешкин считает, что России нельзя снижать ключевую ставку ниже 3%

Министр экономического развития поддерживает более агрессивное снижение Банком России ключевой ставки на 50 базисных пунктов до 6,5%.
ТАСС 15:09
Происшествия

В Москве полностью перекрыли движение по Волгоградскому проспекту

Движение по Волгоградскому проспекту на юго-востоке Москвы перекрыто, после того как на дороге перевернулась автоцистерна.
РБК 12:29
Происшествия

Одноклассница рассказала об устроившем стрельбу в Забайкалье солдате

News.ru 13:55
Армия и оружие

Украинские националисты хотят взорвать химпредприятия Донбасса

Директор департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС ДНР Вадим Капустин спрогнозировал, что в случае реализации терактов на коксохимическом и фенольном заводах в зоне химического заражения могут оказаться сразу несколько десятков населенных пунктов, где проживают более 60 тысяч человек.
Журналистская правда 11:50
Культура

Новый клип Реввы за сутки собрал миллион просмотров

Новый клип юмориста Александра Реввы, поющего под псевдонимом Артур Пирожков, за сутки после премьеры на YouTube собрал миллион просмотров.
Газета.Ru вчера в 07:12
Шоу-бизнес

Опубликованы фото Анастасии Заворотнюк с тяжело больными детьми

Актрису Анастасию Заворотнюк очень поддерживают жители России с онкологическим заболеванием, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com 10:55
Здоровье

Чем опасна дифтерия, объяснили врачи

Врачи объяснили, что дифтерия опасна тем, что без немедленного лечения около 50% больных могут умереть.
Пишет Омск 07:50
Общество

В ПФР рассказали, как делать добровольные взносы на пенсию

Добровольные взносы на пенсию позволяют продолжить формировать пенсию в России во время работы за рубежом: делать их можно, подав заявление в ПФР, сообщается на сайте фонда.
ПРАЙМ 13:31
Футбол

«Рубин» и «Урал» сыграли вничью в матче РПЛ

Матч 14-го тура чемпионата Российской премьер-лиги между футболистами "Рубина" (Казань) и "Урала" (Екатеринбург) завершился вничью.
Интерфакс-Спорт 14:30
Общество

Первый российский боевой ледокол спустили на воду

Первый российский патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин" спустили на воду в Санкт-Петербурге.
Вести.Ru 07:48
Энергетика

Минэнерго РФ отметило надежность Эр-Рияда после атаки на НПЗ

Саудовская госкорпорация Saudi Aramco смогла оперативно восстановить нефтяные мощности после атаки на свои НПЗ, что подтверждает надежность компании как крупнейшего игрока нефтяного рынка.
Известия 15:38
Армия и оружие

В Минобороны РФ опровергли сообщения СМИ об атаке на севере Сирии

"Сообщения некоторых зарубежных СМИ об обострении ситуации и боестолкновениях между правительственными силами и протурецкими формированиями не соответствуют действительности", - заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии Алексей Бакин.
Российская газета 15:24
Общество

Волож прокомментировал законопроект о значимых сайтах

Генеральный директор группы компаний "Яндекса" Аркадий Волож считает, что власти, вероятно, услышали часть аргументов "Яндекса" относительно законопроекта о значимых сайтах.
DP.RU 14:46
Шоу-бизнес

Ксения Собчак перестала скрывать беременность

Первые слухи о беременности Ксении Собчак появились еще в сентябре месяце, когда она попала в объективы фотокамер в красном платье.
Paparazzi.ru 03:36
Общество

«Мегафон» спишет долг за sms от улетевшей в Иран орлицы

Мобильный оператор «Мегафон» спишет долг по счету отправляющего sms GPS-датчика, который установлен на орлице, сообщил коммерческий директор «Мегафона» Влад Вольфсон.
Rambler News Service 07:45
Общество

В Макгрегора бросили бутылку в московском отеле

Российская газета 12:11
Общество

ЕАЭС и Сербия заключили соглашение о создании зоны свободной торговли

Российская газета 12:23
Общество

Категория вагонов «плацкарт» может исчезнуть из поездов в России

Российская газета 13:30
Технологии

Сотовые операторы откажутся от SMS-сообщений

Как сообщает ToDay News Ufa источник, в США четыре крупных оператора договорились о замене привычных всем СМС на новый стандарт.
ToDay News Ufa 16:08
Общество

Роскомнадзор связал творчество Егора Крида с сатанизмом

Газета.Ru 13:12
Армия и оружие

Российскую военную базу задумали создать в Африке

Центральноафриканская Республика (ЦАР) изучает возможность создания на своей территории российской военной базы.
Lenta.ru 03:54
Футбол

Шварценеггер сравнил «Ливерпуль» с терминатором

Sportbox.RU 11:02
Общество

Арест акций проектной компании не остановит «Турецкий поток»

Арест акций проектной компании South Stream Transport B.V. не повлияет на строительство и работу "Турецкого потока", сообщают СМИ в пятницу, 25 октября.
Российская газета 12:42
Общество

Чрезвычайное положение объявлено в Калифорнии из-за сильных пожаров

Взгляд.ру 14:40
Кино

Мединский: Медведев ознакомится с проектом постановления о рибейтах 26 октября

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 26 октября ознакомится с проектом постановления о введении в России системы рибейтов.
ТАСС 14:50
Общество

Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости

Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.
Газета.Ru 11:59
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное